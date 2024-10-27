Поблизу Левадного на Запоріжжі ЗСУ тримає під контролем усі командні висоти, там триває оборонна операція з відновлення положення українських військ, - ОУВ Таврія

Російська армія захопила селище Левадне та наразі там відбуваються заходи щодо відновлення положення ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону речник ОУВ Таврія Владислав Волошин.

"Дійсно, на тій ділянці лінії бойового зіткнення після Вугледара ворог наростив певні зусилля, провів перегрупування і масовані штурмові дії, внаслідок чого мав частковий успіх, тобто вклинився в нашу оборону на глибину приблизно опорного пункту взводу. Наразі тривають заходи з відновлення нашого становища, зі стабілізації обстановки", - зазначив він.

Також спікер ОУВ Таврія заявив, що не поспішав би "називати Левадне населеним пунктом".

"Це простий польовий стан, який знаходився в низині, і захищати його, проводити там оборонні дії - трохи складно. Наразі всі командні висоти, на цій ділянці зіткнення, - вони під контролем ЗСУ, і триває оборонна операція з відновлення положення", - зазначив Волошин.

Волошин запевнив, що наразі вся командні висоти, які є на цій ділянці бойового зіткнення, знаходяться під контролем Сил оборони та триває оборона операція щодо відновлення положення.

Також речник розповів, що, за даними розвідки, наразі наступальних угруповань на півдні не виявлено. Водночас він зазначив, що цілком логічне: противник намагатиметься на власну користь перекроїти лінію бойового зіткнення, щоб підібратися ближче до великих обласних центрів, зокрема -' Запоріжжя. Окупанти це роблять, щоб завдавати ударів не тільки по підрозділах ЗСУ, а й задля терору мирного населення - завдавання по людях ударів керованими авіаційними бомбами.

За словами Волошина, загалом ситуація на півдні доволі складна. Зокрема, на Херсонщині ворог щодня здійснює до десятка штурмів, намагаючись взяти під контроль острівну частину Дніпра та просунутися ближче до Херсона. Росіяни там завдають ударів дронами, авіацією, артилерією, та влаштували справжнє полювання на цивільний транспорт, авто з поліцейськими, рятувальниками тощо. Наприклад, за вчора загарбники завдали там майже 350 ударів дронами камікадзе.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що ворог окупував Левадне Запорізької області, а також мають просування біля 7 населених пунктів Донеччини, Луганщини та Запорізької області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поблизу Роботиного на Запоріжжі ворог готується до штурмів, проте наразі росіяни не мають достатньо сил для масштабного наступу, - ОТУ "Таврія"