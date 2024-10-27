УКР
Окупанти намагаються закріпитися на лівому березі Оскола та прорватися до Куп’янська-Вузлового, - командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко

снайпер

Днями воїни Сил оборони України відбили черговий штурм окупантів в районі Кругляківки Курилівської громади Куп’янського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка капітан Юрій Федоренко.

"Це не був якийсь неочікуваний наступ. Противник зараз на Куп’янському відтинку дуже активний. Було прийнято рішення про примусове відселення громадян України з Куп’янщини, тому що є безпосередня загроза їхньому життю та здоров’ю. Чому так відбувається? Противник поки що має можливості високоінтенсивно застосовувати авіацію, керовані авіабомби прасують зранку до ночі лівий берег Куп’янщини й у сам Куп’янськ залітає, тому для збереження життя та здоров’я необхідно було вжити цих заходів", - повідомив він.

Завдання окупантів, зазначив військовий, лишається незмінним.

"У противника завдання залишається без змін - дійти до лівого берега річки Оскіл, надійно закріпитися та розширятися до Куп’янська-Вузлового для того, щоб повною мірою оволодіти лівобережною Куп’янщиною", - пояснив військовий.

Прагнучи досягти поставленої мети, російські окупанти регулярно здійснюють атакувальні дії на Куп’янському напрямку.

"Як наслідок, противник вже понад два з половиною місяці дуже активно проводив ударно-штурмові дії. Два тижні тому був масований штурм із залученням броньованої техніки - 50 одиниць в моменті противник застосував і Сили оборони майже всю знищили на полі бою. Тоді батальйон "Ахіллес" знищив 20 одиниць, ще 20 були підбиті і потім допалені Силами оборони", - нагадав офіцер.

Новий ворожий штурм так само був чималим, хоча й значно меншим за цей попередній.

"Цього разу противник задіяв 17 одиниць броньованої техніки в моменті разом зі штурмовою піхотою. Наслідком стало знищення 15 одиниць і додатково ще 2 було підбито. Батальйон "Ахіллес" в той день знищив 8 БМП, а також 2 танки і, звісно, штурмову піхоту", - повідомив військовий.

