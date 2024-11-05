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Силам обороны удалось приостановить врага на Купянском направлении, но говорить о стабилизации ситуации - преждевременно, - комбат батальйона "Ахіллес" 92-й ОШБр Федоренко

На харківщині вдалося призупинити ворога

Для россиян Купянское направление является одним из приоритетных. Здесь враг накопил достаточное количество легкобронированной и бронированной техники, живой силы и различного типа вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Еспресо" сообщил командир батальона ударных БпАК "АХІЛЛЕС" 92-й Отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"Противник планировал до начала этого месяца полностью завладеть левобережной частью Купянщины, но реализовать это намерение ему не удалось", - отметил Федоренко.

По словам военного, противник пытается закрепиться в населенном пункте Кругляковка, который расположен на левобережной Купянщине возле реки Оскол.

"Его цель - полностью завладеть этим плацдармом и попытаться расшириться в направлениях Боровой и Колесниковки, продвигаясь к Купянску-Узловому. В настоящее время, благодаря тяжелым круглосуточным боям, Силам обороны Украины удалось приостановить врага, но говорить о стабилизации ситуации преждевременно. Удастся ли врагу в краткосрочной перспективе выйти на Купянск-Узловой и полностью завладеть левобережным плацдармом? По моему мнению, нет", - подчеркнул Федоренко.

Напомним, ранее Федоренко сообщал, что Силы обороны на Харьковщине не дают врагу закрепиться на левом берегу р. Оскол для дальнейшего расширения левобережного плацдарма.

Читайте также: Врагу не удастся оккупировать левобережный плацдарм на Купянщине, - комбат батальйона "Ахіллес" 92-й ОШБр Федоренко

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4423) 92 отдельная штурмовая бригада (258) ВСУ (6732)


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На лівобережжі плацдарм у рашистів вже давно створений! Ще з тих часів, коли він прорвав фронт оборони ЗСУ по лінії Табаївка-Берестове та ускореним темпом вийшов до самого берега річки Оскіл у районі нп. Колесниківка-Сенькове-Круглчківка! І зараз мову вже треба вести про те - яким чином
не дозволити рашистським військам форсувати Оскіл та створити плацдарм на правому березі!!!
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05.11.2024 12:10 Ответить
 
 