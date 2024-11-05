Силам обороны удалось приостановить врага на Купянском направлении, но говорить о стабилизации ситуации - преждевременно, - комбат батальйона "Ахіллес" 92-й ОШБр Федоренко
Для россиян Купянское направление является одним из приоритетных. Здесь враг накопил достаточное количество легкобронированной и бронированной техники, живой силы и различного типа вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Еспресо" сообщил командир батальона ударных БпАК "АХІЛЛЕС" 92-й Отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.
"Противник планировал до начала этого месяца полностью завладеть левобережной частью Купянщины, но реализовать это намерение ему не удалось", - отметил Федоренко.
По словам военного, противник пытается закрепиться в населенном пункте Кругляковка, который расположен на левобережной Купянщине возле реки Оскол.
"Его цель - полностью завладеть этим плацдармом и попытаться расшириться в направлениях Боровой и Колесниковки, продвигаясь к Купянску-Узловому. В настоящее время, благодаря тяжелым круглосуточным боям, Силам обороны Украины удалось приостановить врага, но говорить о стабилизации ситуации преждевременно. Удастся ли врагу в краткосрочной перспективе выйти на Купянск-Узловой и полностью завладеть левобережным плацдармом? По моему мнению, нет", - подчеркнул Федоренко.
Напомним, ранее Федоренко сообщал, что Силы обороны на Харьковщине не дают врагу закрепиться на левом берегу р. Оскол для дальнейшего расширения левобережного плацдарма.
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не дозволити рашистським військам форсувати Оскіл та створити плацдарм на правому березі!!!