РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11385 посетителей онлайн
Новости Война
13 987 47

Войска РФ оккупировали город Горняк на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российским войскам удалось оккупировать город Горняк в Донецкой области.

Об этом пишут аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Горняк, а также продвинулся в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные захватили здание городского совета в Селидово Донецкой области.

Карта просування росіян в районі Селидового та Гірника

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Селидово россияне расстреливают гражданских, город практически захвачен, - "слуга народа" Безуглая

Автор: 

Донецкая область (10027)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+32
Стратегичні висоти захопили рашисти, найвищу точку Донбасу...Завдяку нашому бездарному командуванню
показать весь комментарий
28.10.2024 01:35 Ответить
+28
"План перемоги" від дії.
показать весь комментарий
28.10.2024 01:34 Ответить
+21
Щодня каzапня щось окуповує. А знаєте чому, та тому, що командує українським військом моzкаль Сирський.
показать весь комментарий
28.10.2024 01:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"План перемоги" від дії.
показать весь комментарий
28.10.2024 01:34 Ответить
Стратегичні висоти захопили рашисти, найвищу точку Донбасу...Завдяку нашому бездарному командуванню
показать весь комментарий
28.10.2024 01:35 Ответить
Хотілося би почути що Єрмак має сказати з цієї новини.
показать весь комментарий
28.10.2024 01:36 Ответить
Можно ще раз поговорити про прокурорів інвалідів. Народу.тема зайшла, навіть.інших інвалідів чиновників чіпати не треба.
показать весь комментарий
28.10.2024 06:58 Ответить
"Хоть паржом!", якось так...
показать весь комментарий
28.10.2024 08:29 Ответить
А що має сказати єрмак і зеленський, які і дня не служили в армії, але які влізли у військові справи, звільнили Головнокомандувача Залужного і 20 найдосвідченіших генералів Генштабу, що вони помилилися? Звичайно скаже, що це так потрібно, що ми залишили місто, бо немає де нашим військовим ховатися і для збереженнчя життя бійців. Виходить, що кацапам також немає де ховатися, але вони чомусь йдуть, їдуть, повзуть і кілометрами захоплюють наші землі кожного дня. Накомандують ці риги без погон у військовій формі, ох накомандують. Були б інженерні споруди, які робляться по статутах, а не по мародерських схемах слугориг, то ворог звичайно не пройшов би.
показать весь комментарий
28.10.2024 09:01 Ответить
Держать оборону можно с авиацией, а россияне забрасывают кабами. И против них укрепления не помогают.
показать весь комментарий
28.10.2024 23:46 Ответить
Потужно чи незламно, хто підскаже?
показать весь комментарий
28.10.2024 01:37 Ответить
я думаю варто з цього приводу відкрити ще декілька пунктів НЕЗЛАМНОСТІ!!! А за вовину тисячку випити кави в Ялті
показать весь комментарий
28.10.2024 23:12 Ответить
Щодня каzапня щось окуповує. А знаєте чому, та тому, що командує українським військом моzкаль Сирський.
показать весь комментарий
28.10.2024 01:46 Ответить
А не тому що всі ховаються від ТЦК?
показать весь комментарий
28.10.2024 12:23 Ответить
Думаєте, хід цієї війни можна тупо переломити кількістю живої невмотивованої сили в окопах? Потрібна зміна стратегії, опора на технічну й технологічну перевагу над ворогом, потрібно значно більше західної зброї, техніки й ППО. Бо ще трохи триватиме така війна - і вже навіть ці речі не допоможуть, бо не буде у нас боєздатних збройних сил, спроможних таку технічну перевагу втілювати на практиці.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:39 Ответить
Не думаю а знаю що ворога стримує тільки піхота. І що є мінімальна потрібна її кількість. А якщо кцпи будуть йти і ніхто не буде відбиватись, то війна закінчиться повною окупацією. Все, іншого не буде.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:01 Ответить
Піхота на піхоту - у кацапів все одно її більше. Як не крути... так нічого не вийде. Тим паче, що зараз ви не знайдете в Україні добровольців йти в бліндажі з автоматом у руках (бо це майже точно квиток в один кінець - і всі це вже зрозуміли). І ніяка потенційна окупація українців вже не переконає в зворотньому. Якраз таки кардинальна зміна стратегії, перехід на дистанційний спосіб ведення війни може дати позитивний результат - але для цього потрібні гроші, техніка і знасно більша допомога від Заходу. А Захід, на жаль, жує соплі... і схиляє нас до великих поступок кремлю.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:35 Ответить
Ну значить хай готуються до окупації.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:43 Ответить
Отож. Генералы считают пехоту главной. А пехота против авиации и снарядов просто мясо.
показать весь комментарий
28.10.2024 23:48 Ответить
У тебе як москаля, є всі шанси поміняти Сирського.
показать весь комментарий
28.10.2024 16:39 Ответить
https://deepstat.xyz/table

показать весь комментарий
28.10.2024 02:03 Ответить
За месяц сдаем больше площади чем государство Андорра.
показать весь комментарий
28.10.2024 09:08 Ответить
Это банально тупая сдача,а никакое не бездарное руководство войсками.
показать весь комментарий
28.10.2024 04:34 Ответить
Всё как было оговорено, начиная с воцарения на трон ху#ловского агента Дерьмака.
показать весь комментарий
28.10.2024 07:04 Ответить
Головне що Залужний більше не нервує зелю с сиром.
показать весь комментарий
28.10.2024 07:17 Ответить
Для них це було головним
показать весь комментарий
28.10.2024 09:04 Ответить
Он и не нервировал никогда. Залужный - это часть зеленой власти. Поэтому и оказался непридатным (при его габаритах и службе), в отличие от дрыщей-ботанов-айтишников-эпилептиков, и сейчас удобненько себе работает, проведя перед этим сеанс уринотерапии своим поклонникам в глаза. Нервував бы - сидел рядом с Червинским.

Конечно вам кажется что это Сырский виноват в том что Валера и компания повели еле собранные мотивированные войска по минам. Сырский виноват что РФ раздуплилась и заключила союзы с Сев. Кореей, Китаем и Ираном. И конечно же Сырский виноват что солдаты не рождаются как кролики. Кстати знаете кто часовню развалил?
показать весь комментарий
29.10.2024 05:04 Ответить
А я думаю, що ти зелебот, непридатний ні до чого, крім лизати дупу найвеличнищому. Аргументація бред для розумововідсталих.
показать весь комментарий
29.10.2024 10:53 Ответить
Потужний "план перемоги" від Зелннського,саме тому було зняте вище військове керівництво країни ? і саме тому кращі військові підрозділи замість стабілізації фронту на Донбасі були перекинуті на курщину ?
показать весь комментарий
28.10.2024 07:24 Ответить
.. саме так і є .. дшв закинули на курськ .. який ми всерівно або здамо , або вони там поляжуть .. а тут пошвидше б здати Донбас і сісти за переговори з путлером і втілити зелений " план перемоги " !!!... тільки не сяде путлер ні за який стіл перемовин , як не сів і після того як ви злили йому Південь , думали він наїсться і зупиниться .... а хера .. іпучі зрадники України..
показать весь комментарий
28.10.2024 13:02 Ответить
Банда продажних бездарних злодюжних мерзотників здають Україну кацапам, як домовлялися. Цей кодляк треба на шибеницю, поки не пізно!
показать весь комментарий
28.10.2024 07:45 Ответить
Об этом надо было раньше думать, когда Вава (да и Пеця тоже) устраняли инакомыслящих административным способом. Вы тогда восторженно пищали, ну наконец не будет Шариев всяких, регионалов, свободовцев и прочих. Улюлюкали, когда Зе с карманным РНБО закрывал неугодные каналы и объявлял охоту. Радовались когда людей бросали в урны за то, что они смели подать голос.

Теперь некому цей кодляк на шибеницю вести. Наслаждайтесь.
И кстати если в 2025 году будут выборы - вы проголосуете за Зе, я уверен. Как и остальные 102%
показать весь комментарий
29.10.2024 05:11 Ответить
Щось не зрозуміла. Це Оман, чи Стамбул?
показать весь комментарий
28.10.2024 08:43 Ответить
Все згідно плана. Оманського плана
показать весь комментарий
28.10.2024 08:53 Ответить
Коли столицею стане Львів думаю що Єрмак загубить свій вплив на Зеленського.
показать весь комментарий
28.10.2024 09:02 Ответить
Фортеця Львів...
показать весь комментарий
28.10.2024 11:18 Ответить
Планомірна сдача українського Донбасу. Сволота зелена, колись народ винесе вас на вилах
показать весь комментарий
28.10.2024 09:13 Ответить
боюсь народ вже на це не здатен.... Багатьм зайшла казочка про "вільний український народ" в той момент як їх перетворили на рабів
показать весь комментарий
28.10.2024 23:14 Ответить
Какой именно народ?)

Который уже удобряет землю?
Или те остатки которые прячутся по норам?
Может прокуроры, СБУшники, полиция и прочие чинуши, которые скорее со страны свинтят, чем подставят своего патрона?

Насчет планомерности кстати не уверен.
Не стоит пытаться объяснить сложным злым умыслом то, что можно объяснить простой глупостью.
показать весь комментарий
29.10.2024 05:15 Ответить
Якщо нічого не змінити, то кожний місяць будем по Люксембургу своєї території здавати.
показать весь комментарий
28.10.2024 09:22 Ответить
Хто взагалі може пояснити, як можна десь перемагати , коли у так званого головнокомандуючого батьки спокійно знаходяться на території ворога? Де, в якій реальності і в якому світи взагалі така маячня можлива?
показать весь комментарий
28.10.2024 10:14 Ответить
дєрьмачня, може б гірник не впав, якби ви, зелені *****, НЕ були такими корумпованими?
показать весь комментарий
28.10.2024 10:57 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076206531545&__cft__[0]=AZXVEP-pS_MRIriEohI7w3ogxfttEwCkFLIHMP3BIXssFfci4PKTSmZfLVno734WgwlxHnYGLo5J2OYP8iRraplNMaLbHGYL61xqKZM3l323k7PboCG-*********************-KT5dMG8jwW_vv0Hn7spgIwnL8d8noiOjH_Jd-vh0SYYean1UCX4D5TQGs&__tn__=-]C%2CP-y-R Svitlana Samarska .

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0CPquytY5a2MAcopoiMBqjGPb1Hp2pNLQEGkEEm3EDtouzZPGWgfcd87eJ7A9BxaTl&id=61551226773853&__cft__[0]=AZXVEP-pS_MRIriEohI7w3ogxfttEwCkFLIHMP3BIXssFfci4PKTSmZfLVno734WgwlxHnYGLo5J2OYP8iRraplNMaLbHGYL61xqKZM3l323k7PboCG-*********************-KT5dMG8jwW_vv0Hn7spgIwnL8d8noiOjH_Jd-vh0SYYean1UCX4D5TQGs&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2h ·

Я от одного в толк не візьму.

Ми ж велика країна. Я не про велич, бо всю велич Зеленський всотав, нікому не залишив.

Ми кількісно, попри все, велика країна.

Добре, значній частині - яка, по суті, тримає країну на плаву - нашим славним ЗСУ не до внутрішніх розбірок.

Але ж нас, у тилу, мільйони. Це ж не лише споживачі мівіни з телевізора. Є доста розумних, освічених, досвідчених, розуміючих людей.

То як же так відбувається, що така кількість люду - у шоці, у ступорі, у відчаї - не знаю, у чому більше, дивиться, як все сиплеться, і мовчить.

Ми ж надіємося на якесь ефемерне диво. На якесь надприродне явище. Це дуже «потужний план», дуже. Такий самий реалістичний, яки «план перемоги» з кількох забаганок найвеличнішого.

А сиплеться все з такою швидкістю, що не встигаєш усвідомлювати, лише серце шалено калатає.

Невже з ними - із зеленими покидьками - нічого не можна зробити? Агов, розумні, досвідчені, толкові! Ви ж все розумієте. Ви перспективи бачите. То що? Таки нічого?

Фільм-катастрофу колись дивилася. Цунамі наближалося - височенна стіна води. Ті, які були трішки далі від пляжу, кинулися врозтіч. А відпочивальники просто застигли з величезними, повними жаху, очима.

От і ми зараз так стоїмо соляними стовпами--
показать весь комментарий
28.10.2024 17:38 Ответить
Тільки погані новини. На жаль, ця влада не здатна втримати Україну від бід
показать весь комментарий
28.10.2024 19:15 Ответить
О ви тільки зрозуміли? Ну що тут скажеш ПОТУЖНИЙ прогрес!)
показать весь комментарий
29.10.2024 04:07 Ответить
Обосраный сырок сливает Украину, мразь!!!
показать весь комментарий
28.10.2024 21:02 Ответить
За укрепления в Харьковской области кто-то наказан? Просроченный за месяц же в окопах под Харьковым на камеру пиарился, показывал как все ахрененно. Пока люди не начнут требовать выполнения статьи 103 Конституции, это пять лет полномочий президента, зеленский со своими тупыми мозгами все просрет.
показать весь комментарий
29.10.2024 07:55 Ответить
 
 