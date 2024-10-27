Осинтеры DeepState зафиксировали российских военных в здании горсовета Селидово. КАРТА

Аналитики проекта DeepState пишут, что российские военные захватили здание городского совета в Селидово Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал проекта.

"Кацапы - в здании городского совета Селидово. Ожидаем официальной информации по поводу города, или когда уроды поднимут свои тряпки и в западной части Селидово. Как и с Угледаром - комментировать нет сил. Работы над ошибками - нет", - пишут в DeepState.

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора начал расследование по фактам убийства оккупантами жителей Селидово Донецкой области и расстрела гражданского автомобиля.

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