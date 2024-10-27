Осинтеры DeepState зафиксировали российских военных в здании горсовета Селидово. КАРТА
Аналитики проекта DeepState пишут, что российские военные захватили здание городского совета в Селидово Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал проекта.
"Кацапы - в здании городского совета Селидово. Ожидаем официальной информации по поводу города, или когда уроды поднимут свои тряпки и в западной части Селидово. Как и с Угледаром - комментировать нет сил. Работы над ошибками - нет", - пишут в DeepState.
Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора начал расследование по фактам убийства оккупантами жителей Селидово Донецкой области и расстрела гражданского автомобиля.
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+14 Vark Vark
показать весь комментарий27.10.2024 22:24 Ответить Ссылка
+11 Vark Vark
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+9 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий27.10.2024 22:22 Ответить Ссылка
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ахахаха
Покровський напрямок:
Одже, почнемо з верху, Лисівка-Новогродівка: тут у нас проблем сильних немає, тримаємося міцно. Були заходи підарків на південь від Лисівки у посадку, всі були знищені, техніку ми мінуснули.
По Селидове вже скажу як є, наші козаки виходять з північно-західного флангу, по місту досі працюють наші аеробомбери та наносять удари по скупченню противника, місто повністю вже за підарами.
Вишневе на захід від Селидове теж під контролем ворога, вже вони встановили свою ганчірку, зараз проводять зачистку!
Посилився тиск на Курахівку, дуже активно пруть під прикриттям арти та авіації.
Стосовно н.п Катеринівка то там вже йде завершальний етап та скоро теж перейде під контроль ворога!
Ну і на останок Богоявленка за хряками.
Зовсім скоро почнуть давити в напрямку траси до Покровська та прожимати на захід від Новогродівки щоб вирівняти фронт. Головна битва буде зовсім скоро!!!"