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Новости Война
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Осинтеры DeepState зафиксировали российских военных в здании горсовета Селидово. КАРТА

Аналитики проекта DeepState пишут, что российские военные захватили здание городского совета в Селидово Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал проекта.

"Кацапы - в здании городского совета Селидово. Ожидаем официальной информации по поводу города, или когда уроды поднимут свои тряпки и в западной части Селидово. Как и с Угледаром - комментировать нет сил. Работы над ошибками - нет", - пишут в DeepState.

Карта бойових дій біля Селидового

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора начал расследование по фактам убийства оккупантами жителей Селидово Донецкой области и расстрела гражданского автомобиля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец направил письма ООН и МККК в связи расстрелом россиянами гражданских в Селидово: виновных нужно привлечь к ответственности

Автор: 

Донецкая область (10027)


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Топ комментарии
+14
Ти коли звалив в Люксембург, ти її не здав?
ахахаха
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27.10.2024 22:24 Ответить
+11
всі 73% зелебобрів закордоном, і ти в тому числі, сцикло, сиди і сри там тихо під себе.
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27.10.2024 22:32 Ответить
+9
Пару КАБов по етому зданию с рашистами и над Селидовом будут летать клочья от рашистов. Или мы будем молча наблюдать етот позор и издевательство так же как наблюдаем как рашисты спокойно обживают захваченные наши города и провозглашают там свою власть.
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27.10.2024 22:22 Ответить
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Селидове відходить
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27.10.2024 22:06 Ответить
Це вписується в план опублікований Більдом?(((
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27.10.2024 22:08 Ответить
Ти коли звалив в Люксембург, ти її не здав?
ахахаха
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27.10.2024 22:24 Ответить
всі 73% зелебобрів закордоном, і ти в тому числі, сцикло, сиди і сри там тихо під себе.
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27.10.2024 22:32 Ответить
Яке тобі, в біса діло, де я? За кордоном я живу вже давно і все одно підтримую Україну!
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28.10.2024 22:18 Ответить
Ти ж сидиш у Нідерландах і не допомагаєш. А от перед тобою теж коментатор із Швейцарії. Бач, Більд читає...
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27.10.2024 22:28 Ответить
що далі? запоріжжя, дніпро,..київ ? воно, гидота, вже з оману буде гундосити ???
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27.10.2024 22:58 Ответить
З Монако !
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28.10.2024 09:26 Ответить
Як погодка в Люксембурзі?
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27.10.2024 23:17 Ответить
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27.10.2024 22:14 Ответить
И никто не понесет наказание за все эти провалы. Также как за провалы в 22 году.
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27.10.2024 22:14 Ответить
А чего Хаймарс туда не прилетит?
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27.10.2024 22:18 Ответить
Пару КАБов по етому зданию с рашистами и над Селидовом будут летать клочья от рашистов. Или мы будем молча наблюдать етот позор и издевательство так же как наблюдаем как рашисты спокойно обживают захваченные наши города и провозглашают там свою власть.
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27.10.2024 22:22 Ответить
Похоже,что "или..."
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27.10.2024 23:04 Ответить
Не звертайте уваги на Селидово головне робиться в Курської області
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28.10.2024 09:28 Ответить
@ " https://t.me/muchnoyairborne Muchnoy ✙ Jugend

Покровський напрямок:
Одже, почнемо з верху, Лисівка-Новогродівка: тут у нас проблем сильних немає, тримаємося міцно. Були заходи підарків на південь від Лисівки у посадку, всі були знищені, техніку ми мінуснули.
По Селидове вже скажу як є, наші козаки виходять з північно-західного флангу, по місту досі працюють наші аеробомбери та наносять удари по скупченню противника, місто повністю вже за підарами.
Вишневе на захід від Селидове теж під контролем ворога, вже вони встановили свою ганчірку, зараз проводять зачистку!
Посилився тиск на Курахівку, дуже активно пруть під прикриттям арти та авіації.
Стосовно н.п Катеринівка то там вже йде завершальний етап та скоро теж перейде під контроль ворога!
Ну і на останок Богоявленка за хряками.

Зовсім скоро почнуть давити в напрямку траси до Покровська та прожимати на захід від Новогродівки щоб вирівняти фронт. Головна битва буде зовсім скоро!!!"
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27.10.2024 22:21 Ответить
Зате Курськ наш! Майже...
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27.10.2024 23:06 Ответить
И то уже потихоньку начал назад отходить.И это потихоньку я думаю заметно ускориться когда северокорейские солдаты туда доберутся в полном составе
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27.10.2024 23:20 Ответить
Собакоїди що якісь незвичайні? Вмирають не так само як кацапи?.
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28.10.2024 08:27 Ответить
Чому ми весь час відступаємо ? Що врешті таки діється і хто понесе за це відповідальність ?
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28.10.2024 00:28 Ответить
Колективну відповідальність понесуть всі українці за те, що протягом 30 років знищували Україну своїми діями і(або) бездіяльністю.
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28.10.2024 00:54 Ответить
Уже несут платя своими жизнями
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28.10.2024 04:55 Ответить
Тому що у 19 році обрали дурня президентом..а зараз ті самі 73% воювати не хочуть ..вони або інваліди або переплили Тісу або всі поголовно бійці економічного фронту
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28.10.2024 06:17 Ответить
«У победы тысяча отцов, а поражение - всегда сирота», интересно, сколько процентов комментаторов Цензора защищают свою Родину с оружием в руках?
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28.10.2024 09:03 Ответить
Виявляється Безугла не збрехала, як тут розказували деякі розумники і марафонолюбителі.
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28.10.2024 03:40 Ответить
Безугла гавкає виключно по команді Єрмака..не будьте наївними
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28.10.2024 06:55 Ответить
ЗЄлики здають Україну, виконуючи спецоперацію кремля "слуга народа".
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28.10.2024 07:54 Ответить
Сирський як Кутузов заманює ворога в глибину України .
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28.10.2024 09:32 Ответить
Зєля, Ярмак і Сцирський проїбали Селідове
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28.10.2024 09:33 Ответить
Оманскький договорняк іде строго по плану.
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28.10.2024 12:04 Ответить
 
 