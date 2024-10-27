Убийства оккупантами жителей Селидово и расстрел гражданского автомобиля: начато расследование, - Офис генпрокурора. ФОТО

По фактам убийства оккупантами жителей Селидово Донецкой области и расстрела гражданского автомобиля начато расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Офис генпрокурора напоминает, что 27 октября 2024 года в нескольких Telegram-каналах опубликована информация об убийствах оккупантами мирных жителей в г. Селидово.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Селидово россияне расстреливают гражданских, город практически захвачен, - "слуга народа" Безуглая





"На обнародованном видео зафиксировано, как представители войск государства-агрессора, вероятно, расстреляли из автоматического оружия гражданский автомобиль в населенном пункте. Во время атаки в салоне находились двое граждан, один из них ранен. После этого на место происшествия прибыли военные ВСУ и, оттянув с линии огня пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали гражданских из-под обстрела. Предварительно, это произошло 24 октября 2024 года", - говорится в сообщении

Кроме того, по данным медиа, враг расстрелял в городе двух женщин. Также, как отмечают интернет-ресурсы, в районе частного сектора, который практически не пострадал от активных боевых действий, есть тела погибших гражданских. То есть эти убийства происходили, предварительно, уже после взятия под контроль этих территорий противником.

Сейчас проводятся неотложные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств событий и идентификацию жертв оккупантов.