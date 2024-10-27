Убийства оккупантами жителей Селидово и расстрел гражданского автомобиля: начато расследование, - Офис генпрокурора. ФОТО
По фактам убийства оккупантами жителей Селидово Донецкой области и расстрела гражданского автомобиля начато расследование.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Офис генпрокурора напоминает, что 27 октября 2024 года в нескольких Telegram-каналах опубликована информация об убийствах оккупантами мирных жителей в г. Селидово.
"На обнародованном видео зафиксировано, как представители войск государства-агрессора, вероятно, расстреляли из автоматического оружия гражданский автомобиль в населенном пункте. Во время атаки в салоне находились двое граждан, один из них ранен. После этого на место происшествия прибыли военные ВСУ и, оттянув с линии огня пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали гражданских из-под обстрела. Предварительно, это произошло 24 октября 2024 года", - говорится в сообщении
Кроме того, по данным медиа, враг расстрелял в городе двух женщин. Также, как отмечают интернет-ресурсы, в районе частного сектора, который практически не пострадал от активных боевых действий, есть тела погибших гражданских. То есть эти убийства происходили, предварительно, уже после взятия под контроль этих территорий противником.
Сейчас проводятся неотложные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств событий и идентификацию жертв оккупантов.
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2. Фіни евакуювали бл.400 тис. (12% населення країни) і їх забезпечили житлом,землею,роботою. Зельць хоч когось з евакуйованих хоч чимось забезпечив,крім копійчаної допомоги грошима?
Національну катастрофу
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Но, перед написанием данного текста, неплохо было бы представиться, и сообщить где вы проживаете. Допускаете ли вы что в обозримом, недалёком будущем и вашу хату спалят бойцы ЗСУ для того чтобы клятые москали не смогли согреться. Вдруг вы с Тернополя и до вашей хаты москали сапоги сотрут, пока доберутся.
О себе: У меня хватает ума понять что война не должна закончиться, если к моей хате подъехал рашистский танк. Моя хата разбита нашей артиллерией в 22-ом году на Времевском, тогда ещё не выступе.
Заїхав вже, сереш кругом, ****** в рашу там заїбісь
Взагалі-то, Червона армія робила теж саме, коли відступала з України, не думала, що сталінські практики і зараз хтось схвалює
власникам житла щось там компенсує сама сільрада...
ЗІ. багато хат біженці... придбали! бо ціни на рівні смішного...
Але де трупи рашистських цивільних свиноматок, їх личинок на вулицях курськів, ростових і ліпєцкаф? Які здохли від "атаки невідомих безпілотників" із затертими серійними номерами на двигунах, на мікросхемах польотних контроллерів. Безпілотники, звичайно ж, зібрані "мєстним апалчєнієм" із запчастин, куплених в "пйатьорочкє", і запущені "протіф крємльофскава рєжима как наказаніє за прітєснєнія узбєцкоізичьнава нарота".
У меня нет курськів, ростових і ліпєцкаф. Белгород за 30-е декабря 23-го подойдёт?
Це печера двосмислів...
Як релігя ісламістів...
В якому череві?
Все чисто?
Та-ні....
Крі-зь стерво...
Нвби намисто -
Розсипає дерево...
Плоди...
Які не можна з'їсти....
Немаючий вмісту-
Всі чекають виборів в США...
Потім буде зміст...
Можливо тільки зміна військового і політичного керівництва, хоч на того ж Залужного, на щось би мотивувала народ. Де з усіх чоловіків, включно з чиновниками, прокурорами, суддями і т.д., знімуть бронь, їх усіх можуть замінити жінки. Нащо такий апарат чиновників та "правоохоронців" в країні де населення зменшилося до 30млн?
Ні за Зеленського, ні за Порошенко, ні за їх коаліції вже ніхто не побіжить на амбразуру.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2009/08/28/4500894/ Тимошенко перед выборами даст шахтерам льготы
Через 4 месяца были выборы. Шахтёров не купишь.
хоч де.
хоч на уралі, хоч у середній полосі. хоч на донбасі!