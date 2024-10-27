В Селидово россияне расстреливают гражданских, город практически захвачен, - "слуга народа" Безуглая
В Селидово на Донетчине происходят расстрелы гражданских жителей, город уже практически захвачен войсками РФ.
Об этом сообщила в фейсбуке нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.
"Эвакуироваться из Селидово можно было длительное время, информирование населения проводилось, я неоднократно посещала город летом и осенью, имея возможность в этом убедиться. Гражданские должны выезжать из зоны боевых действий! Обращаюсь к жителям городов и сел, которые находятся менее чем в десяти километрах от линии боевого столкновения! Выезжайте! Покровск, Мирноград, Константиновка, Купянск - выезжайте, пока есть такая возможность", - пишет она.
Безуглая также информирует, что готовится совместно с МВД законопроект о принудительной эвакуации населения.
Кроме того, она опубликовала фотографию молодой мамы с ребенком, снятую в середине августа 2024 года .
"Непрерывно раздаются звуки обстрелов. Эту маму с ребенком тогда вывезли", - прокомментировала фото Безуглая.
Ранее Безуглая отмечала, что нужно готовить круговую оборону Павлограда и Изюма.
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Про це повідомила у https://www.facebook.com/photo/?fbid=10232828431683727&set=a.10203462651277570 фейсбуці нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує . Джерело:
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ща міністра оборони мордора знимуть. так єрмак вирішив. Безугла атакує...