В Селидово россияне расстреливают гражданских, город практически захвачен, - "слуга народа" Безуглая

В Селидово на Донетчине происходят расстрелы гражданских жителей, город уже практически захвачен войсками РФ.

Об этом сообщила в фейсбуке нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Эвакуироваться из Селидово можно было длительное время, информирование населения проводилось, я неоднократно посещала город летом и осенью, имея возможность в этом убедиться. Гражданские должны выезжать из зоны боевых действий! Обращаюсь к жителям городов и сел, которые находятся менее чем в десяти километрах от линии боевого столкновения! Выезжайте! Покровск, Мирноград, Константиновка, Купянск - выезжайте, пока есть такая возможность", - пишет она.

Безуглая также информирует, что готовится совместно с МВД законопроект о принудительной эвакуации населения.

Кроме того, она опубликовала фотографию молодой мамы с ребенком, снятую в середине августа 2024 года .

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"Непрерывно раздаются звуки обстрелов. Эту маму с ребенком тогда вывезли", - прокомментировала фото Безуглая.

Ранее Безуглая отмечала, что нужно готовить круговую оборону Павлограда и Изюма.