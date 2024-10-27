УКР
У Селидовому росіяни розстрілюють цивільних, місто практично захоплене, - "слуга народу" Безугла

Наслідки російського обстрілу Селидового 8 серпня

У Селидовому на Донеччиині відбуваються розстріли цивільних жителів, місто вже практично захоплене військами РФ.

Про це повідомила у фейсбуці нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Евакуюватися із Селидового можна було тривалий час, інформування населення проводилося, я неодноразово відвідувала місто влітку та восени, маючи змогу в цьому переконатися. Цивільні мають виїжджати з зони бойових дій! Звертаюся до мешканців міст і сіл, які знаходяться менш ніж за десять кілометрів від лінії бойового зіткнення! Виїжджайте! Покровськ, Мирноград, Костянтинівка, Куп’янськ - виїжджайте, поки є така можливість", - пише вона.

Безугла також інформує, що готується спільно з МВС законопроєкт щодо примусової евакуації населення.

Окрім того, вона опублікувала світлину молодої мами з дитиною, відзняту у середині серпня 2024.

Читайте також: Ворог просунувся у Селидовому, Катеринівці, Вишневому, біля Шахтарського, Новодмитрівки та Богоявленки, - DeepState

Селидове жінка під вибухами гуляє з дитиною

"Безперестанно лунають звуки обстрілів. Цю маму з дитиною тоді вивезли", - прокоментувала фото Безугла.

Раніше Безугла наголошувала, що потрібно готувати кругову оборону Павлограду та Ізюму.

окупація (6860) розстріл (286) Донецька область (9634) Безугла Мар’яна (316)
+26
А навіщо Цензор цю прутню ретранслює сюди?

Безугла - джерело, що заслуговує довіри? Ні.

Безугла - персона, що потребує інформаційної підтримки? Ні.

То навіщо цю курву розкручувати та згадувати?
27.10.2024 12:30 Відповісти
+22
Безглузда-рупор єрмака з лідором
27.10.2024 12:25 Відповісти
+17
А що цивільні очікували? Що окупанти їм вдягнуть вушанку і нагодують совєцькою ковбасою?
27.10.2024 12:27 Відповісти
Певно за сержанта ЗСУ Кошулинського.
27.10.2024 15:28 Відповісти
Підозрюю, що вони не знають, хто це.
29.10.2024 14:02 Відповісти
Шановне панство, ви не зрозуміли головного. Вона не уточнює: хто саме "розстрілює цивільних". По на ворожих ресурсах є таке: "за наказом комбата, ЗСУ перед залишенням Селідова розстріляли мешканців, а звинувачують вуззьку армію-визволительницю". От я не маю жодних доказів, не знаю як це пояснити, але інтуїція мене підказує, що брешуть саме вуззькі. Щось не те в них з текстом, відчуваю. А тепер перечитайте фразу Безкутної! То хто?
27.10.2024 15:12 Відповісти
У Селидовому на відбуваються розстріли цивільних жителів, місто вже практично захоплене військами РФ.

Про це повідомила у https://www.facebook.com/photo/?fbid=10232828431683727&set=a.10203462651277570 фейсбуці нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує . Джерело:
27.10.2024 15:15 Відповісти
щодо цієї пані тільки одне питання: ДЕ СБУ?
27.10.2024 15:53 Відповісти
И все это благодаря Безуглой в том числе, которая воевала против Залужного
27.10.2024 17:40 Відповісти
В Селидово россияне расстреливают гражданских, город практически захвачен, - "слуга народа" Безуглая Источник:
===============
ща міністра оборони мордора знимуть. так єрмак вирішив. Безугла атакує...
27.10.2024 17:44 Відповісти
А хто крім Безуглої розповів би народу, який ховає голову в пісок, що Селидове втрачено. Ніхто. "Правдивий" Deepstate через місяць?
27.10.2024 18:24 Відповісти
і не тільки це а багато іншого..... але в тому шо Селідове захоплять знову звинуватять Безуглу
27.10.2024 18:53 Відповісти
ну по карті діпів місто вже втрачено.
27.10.2024 20:57 Відповісти
чи не настав час знімати сирського?
27.10.2024 23:11 Відповісти
Настал снимать и поставить ещё более бездарного,который будет сдавать Донбасс с ещё большей скоростью
28.10.2024 04:45 Відповісти
К этому подводит безумная безуглая .Она же и на залужного нападала в свое время и сырского расхваливал по приказу опы
28.10.2024 04:51 Відповісти
Розстріли рашистами цивільних, це урок ждунам.Нелюдям-москалям не треба переходити якісь грані, в них їх нема. Вони просто знищують українців, бо українці їм заважають існувати. Сатаністи завойовують собі простір для існування.
28.10.2024 05:54 Відповісти
этим "ждунам" дохера даёт власть при переезде? 2000? может ты поделишься домиком или квартиркой
28.10.2024 14:53 Відповісти
Я вже поділився і допомогаю не переживай. А от не держава мало допомогає, а уряд, який, доречі, ці ждуни і вибрали. І ти з ними вибирав, "какая разница". А держава це я, а не оп.
29.10.2024 05:59 Відповісти
да да, сейчас и не найдёшь кто же за предателя-зеленского и воров наголосовал, все патриотичнейшие патриоты, а вот тыкие как ты и навыбирали
29.10.2024 07:58 Відповісти
Тільки серед нас з тобою один я українець з народження і за походженням, і за переконаннями, а ти москальскомовний і москаль за замовчуванням. Тільки у тебе в голові може провернутися таке, що українець голосує за проросійске "какая разница".
30.10.2024 05:36 Відповісти
дебил, ты это расскажи русскоязычным в ВСУ, которые твою патриотичну жопу защищают, расскажи моему русскоязычному киевлянину-однокласснику без ног, расскажи на могилах моим трём знакомым русскоязычным, зелёный українець з народження і за походженням, і за переконаннями и ворюг українців з народження і за походженням, і за переконаннями в вишиванках предателей на каждой должности почему то, идиотина подкацапская
30.10.2024 09:21 Відповісти
Да ти, москалик краснодупий, проколовся, ваша проросійска нечисть покликала сюди путю. Він вас прийшов сюди захищати, тому ви і обрали "какую разницу", а тепер верещишь про когось, а не про себе. А "русскоязичним" воїнам ніколи мову вчити, вони тебе, гидоту російскомовну захищають, а ти в тилу ховаєшся і Україну, і українців паплюжишь. Я не зовусь патріотом, тому що я є Українець. А тобі, гнида москальска, треба ярлик вішати, бо мову не знаєшь і тебе з першого разу фіг зрозумієшь. Російскомовні усі гниди,а ти гидота москальська, без роду і племені. Лампочкін. 🤣🤣🤣
30.10.2024 22:02 Відповісти
набей себе на лбу 10 статью Конституции и вызубри её наизусть, даун фарионо-опэшный
31.10.2024 09:37 Відповісти
в ВСУ особенно порассказуй свой идиотский бред патриотина безмозглая
30.10.2024 09:23 Відповісти
Вот ти за зелю і голосував, бо ти як і він російськомовна гидота, "какая разница".
30.10.2024 22:04 Відповісти
україномовна бюджетна ворюга у народу України і ЗСУ в вишиванці
31.10.2024 09:41 Відповісти
Підгорає тобі ,москалик?Навіть перекладачем скористувався.Я Українець,а ти москаль, що вибрав жида-клоуна.Він і пиляє твій бюджет.А я за рахунок бюджету не живу,як ти,я бюджет наповнюю великими грошима.🤣🤣🤣
31.10.2024 14:11 Відповісти
набей себе на лбу 10 статью Конституции и вызубри её наизусть, даун фарионо-опэшный и усрись со своим выбранным наркоманом долбоё бина тупая
31.10.2024 17:32 Відповісти
Згідно Конституції, ст 10,твоя путя твому однокласнику ноги відірвала. А був би Українцем, то путя не прийшла би тебе і його захищати. То набий цю статю собі на лоба ти, то твоя молитва, москальска гнида. Я в цій статі слова про російску мову не визнаю, а ти на неї молишся, то ображайся на путю, а не на Україну, гидота москальська. Виріжим вас усіх. 🤣🤣🤣
31.10.2024 17:51 Відповісти
набей себе на лбу 10 статью Конституции и вызубри её наизусть, даун фарионо-опэшный и усрись со своим выбранным наркоманом долбоё бина тупая
31.10.2024 17:59 Відповісти
Підгорає у тебе,гидота москальська?Іди працюй на свого однокласника безногого,щоб він жив гідно і повноцінно,ти йому життям своїм винен.Замість цього ти у чаті пикою своє торгуєшь.Гнида.🤣🤣🤣
31.10.2024 19:37 Відповісти
да видно, паскуда ты, как ты Украину и ВСУ ценишь, гниль ты зелёная
31.10.2024 20:06 Відповісти
Шмарклі свои підбери, гидота москальска. Ти і себе захистити не можешь, в тебе вже дупа палає, так тебе трахнули 🤣🤣🤣
31.10.2024 21:22 Відповісти
чтоб все твои родычи без ног остались падла
31.10.2024 20:07 Відповісти
******* такую говнистую как ты защищать ещё
31.10.2024 20:13 Відповісти
хотя не, твои родычи не причём. теперь пусть тебе ноги оторвёт, защищая моего русскоязічного одноклассника, вот так лучше
31.10.2024 20:24 Відповісти
А "до хер" дасть цим ждунам рашистська держава? Як у Курську, бомби на голову.
29.10.2024 06:10 Відповісти
Безмозгла вже воєнкор?
28.10.2024 06:48 Відповісти
До тебе вернеться👹👹👹🤣🤣🤣
31.10.2024 21:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 