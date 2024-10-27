У Селидовому росіяни розстрілюють цивільних, місто практично захоплене, - "слуга народу" Безугла

У Селидовому на Донеччиині відбуваються розстріли цивільних жителів, місто вже практично захоплене військами РФ.

Про це повідомила у фейсбуці нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

"Евакуюватися із Селидового можна було тривалий час, інформування населення проводилося, я неодноразово відвідувала місто влітку та восени, маючи змогу в цьому переконатися. Цивільні мають виїжджати з зони бойових дій! Звертаюся до мешканців міст і сіл, які знаходяться менш ніж за десять кілометрів від лінії бойового зіткнення! Виїжджайте! Покровськ, Мирноград, Костянтинівка, Куп’янськ - виїжджайте, поки є така можливість", - пише вона.

Безугла також інформує, що готується спільно з МВС законопроєкт щодо примусової евакуації населення.

Окрім того, вона опублікувала світлину молодої мами з дитиною, відзняту у середині серпня 2024.

"Безперестанно лунають звуки обстрілів. Цю маму з дитиною тоді вивезли", - прокоментувала фото Безугла.

Раніше Безугла наголошувала, що потрібно готувати кругову оборону Павлограду та Ізюму.