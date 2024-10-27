Вбивства окупантами жителів Селидового та розстріл цивільного автомобіля: розпочато розслідування, - Офіс генпрокурора. ФОТО
За фактами вбивства окупантами жителів Селидового Донецької області та розстрілу цивільного автомобіля розпочато розслідування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Офіс генпрокурора нагадує, що 27 жовтня 2024 року у декількох Telegram-каналах опубліковано інформацію про вбивства окупантами мирних жителів у м. Селидове.
"На оприлюдненому відео зафіксовано, як представники військ держави-агресора, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті. Під час атаки в салоні перебували двоє громадян, одного з них поранено. Після цього на місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо, це сталось 24 жовтня 2024 року", - йдеться у повідомленні
Крім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок. Також, як зазначають інтернет-ресурси, в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, є тіла загиблих цивільних. Тобто ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій супротивником.
Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів.
2. Фіни евакуювали бл.400 тис. (12% населення країни) і їх забезпечили житлом,землею,роботою. Зельць хоч когось з евакуйованих хоч чимось забезпечив,крім копійчаної допомоги грошима?
Національну катастрофу
.
Но, перед написанием данного текста, неплохо было бы представиться, и сообщить где вы проживаете. Допускаете ли вы что в обозримом, недалёком будущем и вашу хату спалят бойцы ЗСУ для того чтобы клятые москали не смогли согреться. Вдруг вы с Тернополя и до вашей хаты москали сапоги сотрут, пока доберутся.
О себе: У меня хватает ума понять что война не должна закончиться, если к моей хате подъехал рашистский танк. Моя хата разбита нашей артиллерией в 22-ом году на Времевском, тогда ещё не выступе.
Заїхав вже, сереш кругом, ****** в рашу там заїбісь
Взагалі-то, Червона армія робила теж саме, коли відступала з України, не думала, що сталінські практики і зараз хтось схвалює
власникам житла щось там компенсує сама сільрада...
ЗІ. багато хат біженці... придбали! бо ціни на рівні смішного...
Але де трупи рашистських цивільних свиноматок, їх личинок на вулицях курськів, ростових і ліпєцкаф? Які здохли від "атаки невідомих безпілотників" із затертими серійними номерами на двигунах, на мікросхемах польотних контроллерів. Безпілотники, звичайно ж, зібрані "мєстним апалчєнієм" із запчастин, куплених в "пйатьорочкє", і запущені "протіф крємльофскава рєжима как наказаніє за прітєснєнія узбєцкоізичьнава нарота".
У меня нет курськів, ростових і ліпєцкаф. Белгород за 30-е декабря 23-го подойдёт?
Це печера двосмислів...
Як релігя ісламістів...
В якому череві?
Все чисто?
Та-ні....
Крі-зь стерво...
Нвби намисто -
Розсипає дерево...
Плоди...
Які не можна з'їсти....
Немаючий вмісту-
Всі чекають виборів в США...
Потім буде зміст...
Можливо тільки зміна військового і політичного керівництва, хоч на того ж Залужного, на щось би мотивувала народ. Де з усіх чоловіків, включно з чиновниками, прокурорами, суддями і т.д., знімуть бронь, їх усіх можуть замінити жінки. Нащо такий апарат чиновників та "правоохоронців" в країні де населення зменшилося до 30млн?
Ні за Зеленського, ні за Порошенко, ні за їх коаліції вже ніхто не побіжить на амбразуру.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2009/08/28/4500894/ Тимошенко перед выборами даст шахтерам льготы
Через 4 месяца были выборы. Шахтёров не купишь.
хоч де.
хоч на уралі, хоч у середній полосі. хоч на донбасі!