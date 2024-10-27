УКР
Вбивства окупантами жителів Селидового та розстріл цивільного автомобіля: розпочато розслідування, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За фактами вбивства окупантами жителів Селидового Донецької області та розстрілу цивільного автомобіля розпочато розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Офіс генпрокурора нагадує, що 27 жовтня 2024 року у декількох Telegram-каналах опубліковано інформацію про вбивства окупантами мирних жителів у м. Селидове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Селидовому росіяни розстрілюють цивільних, місто практично захоплене, - "слуга народу" Безугла

розстріл цивільних у Селидовому
розстріл цивільних у Селидовому

"На оприлюдненому відео зафіксовано, як представники військ держави-агресора, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті. Під час атаки в салоні перебували двоє громадян, одного з них поранено. Після цього на місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо, це сталось 24 жовтня 2024 року", - йдеться у повідомленні

Крім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок. Також, як зазначають інтернет-ресурси, в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, є тіла загиблих цивільних. Тобто ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій супротивником.

Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів.

21 квітня 2019 року українці обрали для себе

Національну катастрофу


.
27.10.2024 13:45 Відповісти
Цивільні фіни були фіномовними , а не так у нас супєр-свєрх-сікрєтний винахід з руцкогаварясштчімі укрАінцамі. Тому фіни організовано й відійшли зі своєю , фінською, армією , а не ничкарилися по підвалах щоб отак руцкіє крапаль не позащіщали руцкогаварящіх маслиною в безтолковий жбан.
27.10.2024 13:36 Відповісти
Свого часу під час Зимової війни 1939-го року фінни, які відступали, забирали всіх мирних жителів, деяких - примусово, заодно спалюючи власні домівки, знищуючи все цінне. Кпцапи, які заходили у фінські села, не мали навіть де зігрітися і що поїсти, тому санітарні втрати теж були величезні. Напевне фінський досвід давно слід було застосувати і у нас.
27.10.2024 13:24 Відповісти
27.10.2024 13:19 Відповісти
Свого часу під час Зимової війни 1939-го року фінни, які відступали, забирали всіх мирних жителів, деяких - примусово, заодно спалюючи власні домівки, знищуючи все цінне. Кпцапи, які заходили у фінські села, не мали навіть де зігрітися і що поїсти, тому санітарні втрати теж були величезні. Напевне фінський досвід давно слід було застосувати і у нас.
27.10.2024 13:24 Відповісти
Цивільні фіни були фіномовними , а не так у нас супєр-свєрх-сікрєтний винахід з руцкогаварясштчімі укрАінцамі. Тому фіни організовано й відійшли зі своєю , фінською, армією , а не ничкарилися по підвалах щоб отак руцкіє крапаль не позащіщали руцкогаварящіх маслиною в безтолковий жбан.
27.10.2024 13:36 Відповісти
1. В Селідовому залишилися найбільш стійкі ждуни,пропонуєте їх спалювати разом із житлом?
2. Фіни евакуювали бл.400 тис. (12% населення країни) і їх забезпечили житлом,землею,роботою. Зельць хоч когось з евакуйованих хоч чимось забезпечив,крім копійчаної допомоги грошима?
28.10.2024 17:45 Відповісти
27.10.2024 13:45 Відповісти
Я вас полностью поддерживаю.
Но, перед написанием данного текста, неплохо было бы представиться, и сообщить где вы проживаете. Допускаете ли вы что в обозримом, недалёком будущем и вашу хату спалят бойцы ЗСУ для того чтобы клятые москали не смогли согреться. Вдруг вы с Тернополя и до вашей хаты москали сапоги сотрут, пока доберутся.
О себе: У меня хватает ума понять что война не должна закончиться, если к моей хате подъехал рашистский танк. Моя хата разбита нашей артиллерией в 22-ом году на Времевском, тогда ещё не выступе.
27.10.2024 14:21 Відповісти
Нашей це кацапською?
Заїхав вже, сереш кругом, ****** в рашу там заїбісь
27.10.2024 14:39 Відповісти
*заїбав вже*
27.10.2024 14:59 Відповісти
ти таким родився
27.10.2024 18:40 Відповісти
Висрався ****?
27.10.2024 20:52 Відповісти
пропоную з профілактичною метою спалити вашу хату. Щоб рашисти навіть не дивились в бік вашого населеного пункту.
Взагалі-то, Червона армія робила теж саме, коли відступала з України, не думала, що сталінські практики і зараз хтось схвалює
27.10.2024 14:57 Відповісти
Не сумнівайтеся, свою я точно спалю. Перед тим, як податися на Захід. Сподівпюся, до того не дійде. Чекати кацапської кулі тосно не буду.
27.10.2024 19:37 Відповісти
пропоную вам,з прфілактичною метою розбити собі голову об стіну
28.10.2024 17:51 Відповісти
ти можеш пропонувати шо хочеш-- а от скажи куди тим людям потім їхати?? держава про них не піклується НІЯК.. Ти от пропонуєш а за безкоштовно жити до себе тих людей візьмеш?? Чи спалити а там вони нехай як самі хочуть ????
27.10.2024 18:45 Відповісти
Я у своїй ситуації дав собі раду. Без держави. Моя сестра залишила все і поїхала з дітьми за кордон. Це можливо невдале порівняння. Фінляндія своїм переселенцям допомагала. Думаю, Україна теж повинна це робити. А у людей є вибір - або бути розстріляним і пограбованим, або рятувати хоча б життя, якщо не своє, то дітей. У кожного є вибір. Моя думка - лише моя думка. Я не чиновник, щоб аідповідати за всіх. Але за себе і свою сім'ю відповідати готовий. Під кацапами життя не бачу ні для себе, ні для своїх рідних.
27.10.2024 19:33 Відповісти
не скажу за всіх... Житомирщина, Рівненщина... сільради давно мають перелік пустого житла. проживання БЕЗКОШТОВНЕ. гляди хату і плати комуналку.
власникам житла щось там компенсує сама сільрада...

ЗІ. багато хат біженці... придбали! бо ціни на рівні смішного...
28.10.2024 16:12 Відповісти
Фіни кидали свої землі і уходили, не чиня спротиву окупантам у тилу, тому ці землі досі російскі. Українці, під час окупації, не залишали свої хати, а вели боротьбу з окупантами, тому наші землі зараз вільні.
28.10.2024 05:43 Відповісти
😁 Власне спротив у тилу чинили. Вам просто не доповіли. А відходили ті, які опір чинити не могли - діти, старші, хворі. Цвкаво, ви щось чули про маслвий партизанський рух на окуповпній Донеччині? Я чув про те, що більшість чоловіків, які залишились там, воюють проти України, дехто добровільно, дехто через мобілізацію. Ото такий спротив.
28.10.2024 09:15 Відповісти
Власне, як же опір фіни чинили на вижженій землі, в окупації? Можна подробиці і ссилочку? Так як УПА, які останній бій дали у 1961році?Фіни в цей час уже вовсю дружили с "совєтами".
29.10.2024 06:03 Відповісти
А на Донетчині опір є і дуже великий, і в Криму. Тільки ти про це не хочешь знати. Тебе минуле більше цікавить.
29.10.2024 06:06 Відповісти
Чудік, опір чинять декілька сотень, а тисячі мобілізованих кацапами воюють проти України. Це не співмірно.
29.10.2024 08:06 Відповісти
Дурік, ти сам рахував скільки роблять опір? А чи добровільно воюють за кацапів? Сотні упівців робили опір, а тисячи окупованих їм допомогали, тому ми зараз вільні.
30.10.2024 05:30 Відповісти
УПА не мало куди евакуювати своїх співгромадян, щоб стаорити для ворога випалену буферну зону. Тобі очевидно це було не відомо? А чюскільки чинять спротив на Донбасі - видно по тому, як все більше його території захоплює кацапія. Твоє марення - це або плід фантазії, або недолуга спроба виправдання. Знав би історію, то розкмів би, що виралену землю для агресора залишали ще з часів греко-перських воєн і Знтського царства. Чому? Бо це працювало.
30.10.2024 06:59 Відповісти
Дурік, УПА не мала співгромадян і навіть своєї держави. На Донбасі території здає ЗСУ, а не внутрішній спротив. Роскажи мені, коли це внутрішній спротив, тобто партизани звільняли території? В античному світі не було партизанського руху. Голову свою від сміття звільни,"історик", мля🤣🤣🤣
30.10.2024 23:24 Відповісти
От власне! Тому ріаняти УПА і ЗСУ - це абсурдно! Двйшло накігець, умнік? 😁
показати весь коментар
30.10.2024 23:46 Відповісти
Дурік, так ніхто і не рівняв. Тема була інша. Голову свою прочисть від сміття.
31.10.2024 05:13 Відповісти
Вумнік, УПА ти ж і приплів. 😁 Читай за порчдком з самого початку. Якщо вмієш. У мене стійке враження, що ти косиш під дурника, бо на справжнього дурня трохи не схожий. Але це вже твої проблеми. Тому вирішуй їх сам - спілкуйся сам з собою. 😊
31.10.2024 06:40 Відповісти
Дурік, я не рівняв УПА і ЗСУ. Це ти, дурік, приплутав дії регулярних війск до партизанского руху. А населення України до якихось співгромодян, якогось держутворення УПА. Читай свої дописи псевдоісторични і почисть свою голову від сміття.
31.10.2024 07:06 Відповісти
😊 Звіздюк!
31.10.2024 08:11 Відповісти
Обгадився,"історик"?🤣🤣🤣
31.10.2024 14:06 Відповісти
Не чекав від тебе такої самокритичності. 😊 Ти вмієш сам себе т*ахнути. 😁 Я вражений! 😂
31.10.2024 14:22 Відповісти
Ти мабуть походишь від залізничників, стрілочник. Твоє призвище шлагбаум. Вивчай свій родовід, "історик" зашмарканий. 🤣🤣🤣
31.10.2024 17:43 Відповісти
Ти мабудь шепелявишь? Вчи українську, бот на підігріві. 😊
31.10.2024 18:49 Відповісти
Здувся,шлагбаум?🤣🤣🤣
31.10.2024 19:33 Відповісти
Тааак! У тебе таки проблеми. Але чому ти думаєш, що вони цікавлять інших? 🤔 Я ж наприклад не пишу тут про особисте. Тим паче про якісь шлагбауми. 😊
31.10.2024 19:53 Відповісти
Шмарклі підбери свої, проблемна дитина. Ти не професор на кафедрі, щоб такати. Такають, коли вже сказати нічого. Вірно, шлагбаум? 🤣🤣🤣
31.10.2024 21:27 Відповісти
За тебе твої шмарклі нехай твоя нянька підбирає. 😊 Я хоч і не професор, але підбирати шмарклі шмаркатій недорослі не маю бажання. А тобі раджу, якщо не можеш стримати ті шмарклі, купити носовичка. І навіть інструкцію даю, що треба робити. Ти вже постарайся, це не важко: 🤧
31.10.2024 21:33 Відповісти
Сгоріла дитинка, стрілочник шлагбаум. Я думав ти дурник, а ти велика дурепа. Пока. 🤣🤣🤣
31.10.2024 21:50 Відповісти
Та зрозумів я вже, що у тебе в голові каша зі шлагбаумів, с(з)горілих дитинок, стрілочників, дурникіа і дуреп. Тому тобі немає потреби весь час вивалювати той шлок зі своєї голови сюди на форум. Звернися краще до спеціаліста. Я ж тобі можу лише поспівчувати, а доплмогти на жаль не можу. 😔
31.10.2024 21:59 Відповісти
🤣🤣🤣
31.10.2024 22:29 Відповісти
Це істерика у тебе. Це справді серйозно. Не ігноруй істеричний сміх. Тим більше - власний.
31.10.2024 22:55 Відповісти
До того ж фіни не були приголомшені, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%97 евакуація мирного населення з небезпечних районів розпочалася одразу після Майнільського інциденту, війська при відступі густо мінували територію, почали діяти численні лижні загони: добре обізнані з місцевістю вояки зненацька атакували колони радянських військ, добре замасковані https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80 снайпери завдавали значних втрат червоній армі
29.10.2024 08:04 Відповісти
зєлін коханець дермак планомірно реалізує її зрадницькі оманські домовленості... і вона стоїть горою за нього.. а дебіли й досі підтримують цю солодку парочку йуд-мародерів... наголосували...
27.10.2024 13:30 Відповісти
Слідчі дій та кримінальні провадження - це все добре.

Але де трупи рашистських цивільних свиноматок, їх личинок на вулицях курськів, ростових і ліпєцкаф? Які здохли від "атаки невідомих безпілотників" із затертими серійними номерами на двигунах, на мікросхемах польотних контроллерів. Безпілотники, звичайно ж, зібрані "мєстним апалчєнієм" із запчастин, куплених в "пйатьорочкє", і запущені "протіф крємльофскава рєжима как наказаніє за прітєснєнія узбєцкоізичьнава нарота".
27.10.2024 13:31 Відповісти
Чтобы не возникали вопросы обо мне. Путин - *****. (это вместо визитной карточки)
У меня нет курськів, ростових і ліпєцкаф. Белгород за 30-е декабря 23-го подойдёт?
27.10.2024 14:46 Відповісти
А що було 30.12.2023 в бєлґарадє? Кілька цивільних кацапів ліквідовано? Мало
28.10.2024 19:54 Відповісти
Це тапочки Алахдінаа!
Це печера двосмислів...

Як релігя ісламістів...

В якому череві?

Все чисто?

Та-ні....
Крі-зь стерво...

Нвби намисто -
Розсипає дерево...

Плоди...
Які не можна з'їсти....
27.10.2024 13:31 Відповісти
Вы знаете. Ничего не понятно, но мне нравится.
27.10.2024 14:47 Відповісти
Дійсно - бред....
Немаючий вмісту-
Всі чекають виборів в США...

Потім буде зміст...
27.10.2024 23:38 Відповісти
Ось це реальність, а не кордони 91-го року. Судячи з того що медіа буквально в якомусь когнітивному дисонансі між "росія ось-ось розвалиться" і "ой лишенько", то щось іде не за планом Зеленського.
Можливо тільки зміна військового і політичного керівництва, хоч на того ж Залужного, на щось би мотивувала народ. Де з усіх чоловіків, включно з чиновниками, прокурорами, суддями і т.д., знімуть бронь, їх усіх можуть замінити жінки. Нащо такий апарат чиновників та "правоохоронців" в країні де населення зменшилося до 30млн?
Ні за Зеленського, ні за Порошенко, ні за їх коаліції вже ніхто не побіжить на амбразуру.
27.10.2024 13:35 Відповісти
Втім, судячи з того що Вова роздає усім по тисячі гривень і готується до виборів, то висновок тут тільки один, що вони вже про щось домовились і все йде за якимось іншим планом невідомим нам, або що Вова настільки некомпетентний що вже нічого не допоможе
27.10.2024 13:42 Відповісти
Я боюсь за законно избранного Президента. Скажите ему, пусть туда не идёт. Там всё граблями усеяно.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2009/08/28/4500894/ Тимошенко перед выборами даст шахтерам льготы
Через 4 месяца были выборы. Шахтёров не купишь.
27.10.2024 14:55 Відповісти
по 🇷🇺 🤡🤢ПЛАНУ , як і прокукарекав янелох гордону :»дагаварімся паасередінє:» они просто двігают граніци вперед» 👿👹АФЕРУ « Курськ» розробили в Кремлі , для димової завіси від здачі літієвого Донбасу , знищення найкращих штурмовиків з новітнім озброєнням ! Цє з першої хвилі було зрозуміло , навіть мені , ще , викликати відторгнення у партнерів ,……… РАШИСТИ знали про напад , а партнери ні, Цє вжє зрозуміло , коли про КОНТРНАСТУП ЗЛИТИЙ знали РАШИСТИ і ніхто з ПРИХВОСТНІВ зе не був покаран , як і за спробу вбити Валерія Залужного
27.10.2024 15:28 Відповісти
Мені цих цивільних взагалі не шкода. Вони або чекали русскій мір і получили його по повній, або ідіоти з якими жити в одній країні ну ніяк не хочеться. Тому спрацював природній відбір - розумні виїхали, тупі померли
27.10.2024 13:40 Відповісти
ну не хочеш не живи а куди їхати євакуйовуватися в чисте поле з пенсіей 4000 грн влада ******* про різні пункти ''незламності за добрі умови проживання а на самом діллі потім через европу їдуть на тот бо там щось залишилося
27.10.2024 14:18 Відповісти
Не знаю як зараз, а у 22му в багатьох інтернатах Хмельницької, Вінницької областей і далі на захід поселили евакуйованих - так, не Хілтон, але житло і 3разове харчування за державний кошт. Тобто в чистому полі ніїто нікого не кидає.
27.10.2024 14:32 Відповісти
Нє, ну викупляють сільради пусті хати по селах, для біженців. Але ж їм село без газу не підходить. Дай їм велике місто. Ходили такі розфуфирені в2022р по Луцьку і вголос гадили "шо за дира".
27.10.2024 15:03 Відповісти
Вбивати лаптерилих в кожному куточку планети, святий обовʼязок кожної нормальної людини.
27.10.2024 13:44 Відповісти
обожнюю, коли лапті вбивають собі подібних!
хоч де.
хоч на уралі, хоч у середній полосі. хоч на донбасі!
27.10.2024 14:43 Відповісти
це часом не з опери "Ждуни... даждалісь!"..?
28.10.2024 16:16 Відповісти
Схоже,частина тамтешніх кацапів і ждунів....вже скуштувала русскава міра....
28.10.2024 17:52 Відповісти
Не здивуюся,якщо останніми словами цих розстріляних були: тєпєрь хоть камні с нєба,ми в Россіі!!
28.10.2024 17:55 Відповісти
Не здивуюся,якщо останніми словами цих розстріляних були: тєпєрь хоть камні с нєба,ми в Россіі!!
28.10.2024 17:57 Відповісти
 
 