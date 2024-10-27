Лубинец направил письма ООН и МККК в связи расстрелом россиянами гражданских в Селидово: виновных нужно привлечь к ответственности
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию о вероятном расстреле российскими захватчиками гражданских украинцев в Селидово Донецкой области. Он обратился к международным организациям - Организации объединенных наций и Международному комитету Красного Креста.
Об этом омбудсман написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в социальных сетях появилась информация, что россияне вероятно убили мирных жителей в городе Селидово. Если будут доказаны факты преступления - это не только нарушение прав человека, это - грубое нарушение законов и обычаев войны, Женевской конвенции об обращении с военнопленными. И виновных нужно привлечь к ответственности", - заявил Лубинец.
Уполномоченный по правам человека сообщил, что направил письма в международные организации, а именно в ООН и МККК. Он ждет от них реакций на очередное военное преступление страны-агрессора РФ.
"РФ совершает преступления в Украине каждый день! Агрессора нужно остановить сейчас! Преступников нужно наказать уже сейчас!", - напоследок добавил омбудсмен.
Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора начал расследование по фактам убийства оккупантами жителей Селидово Донецкой области и расстрела гражданского автомобиля.
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