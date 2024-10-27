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Лубинец направил письма ООН и МККК в связи расстрелом россиянами гражданских в Селидово: виновных нужно привлечь к ответственности

Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ через розстріл цивільних у Селидовому

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию о вероятном расстреле российскими захватчиками гражданских украинцев в Селидово Донецкой области. Он обратился к международным организациям - Организации объединенных наций и Международному комитету Красного Креста.

Об этом омбудсман написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в социальных сетях появилась информация, что россияне вероятно убили мирных жителей в городе Селидово. Если будут доказаны факты преступления - это не только нарушение прав человека, это -  грубое нарушение законов и обычаев войны, Женевской конвенции об обращении с военнопленными. И виновных нужно привлечь к ответственности", - заявил Лубинец.

Уполномоченный по правам человека сообщил, что направил письма в международные организации, а именно в ООН и МККК. Он ждет от них реакций на очередное военное преступление страны-агрессора РФ.

"РФ совершает преступления в Украине каждый день! Агрессора нужно остановить сейчас! Преступников нужно наказать уже сейчас!", - напоследок добавил омбудсмен.

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора начал расследование по фактам убийства оккупантами жителей Селидово Донецкой области и расстрела гражданского автомобиля.

Также читайте: Лубинец обратился к ООН и МККК из-за казни оккупантами 4 пленных нацгвардейцев в Донецкой области: Недопустимо, чтобы военные преступления становились обыденностью

Автор: 

расстрел (505) Донецкая область (10027) Лубинец Дмитрий (483) военные преступления (1457)


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Топ комментарии
+8
О це якраз та контора оона голова якої обнімається з кровавим ******.
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27.10.2024 18:15 Ответить
+5
З таким успіхом можна і в ''спортлото'' написати
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27.10.2024 18:19 Ответить
+5
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27.10.2024 18:22 Ответить
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О це якраз та контора оона голова якої обнімається з кровавим ******.
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27.10.2024 18:15 Ответить
З таким успіхом можна і в ''спортлото'' написати
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27.10.2024 18:19 Ответить
нікчемна особа любинець написав листа нікчемній організації
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27.10.2024 18:19 Ответить
В ООН направляти до Гутеріша все одно що в Спортлото!
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27.10.2024 18:21 Ответить
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27.10.2024 18:22 Ответить
Всіх винних 73% треба тритягнути
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27.10.2024 18:23 Ответить
майські шашлики притягніть
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27.10.2024 19:14 Ответить
Щодня вбивають цивільних . Кого за це притягли ?
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27.10.2024 18:34 Ответить
Лубінець має працювати в установах юстиції та суду, правоохоронних органах, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, здійснювати адвокатську та нотаріальну діяльність, займати посади юрисконсульта, інспектора митної, кадрової, податкової служби, спеціаліста органів РАЦСу та ін.
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27.10.2024 18:34 Ответить
не трать бумагу.
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27.10.2024 18:34 Ответить
Що б зроуміти , що таке ООН требо згадати , що зі більше 190 країн цього об"єдання тільки десь так 50-60 не мають тоталітарний устрій ... Усе інше - це напів-канібали , де ціна людського життя (не кажучи про гидність й про інші різні свободи й права) . Бо тільки моральні уроди могли обрати комуняку гутеріша , що довнгі роки був великим другом людожера -- ящура арафака ...
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27.10.2024 18:35 Ответить
Лубінець натякає, що офіс генпрокурора є ще більш нікчемною організацією за ООН та червоний хрест.
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27.10.2024 18:36 Ответить
Тож вони всі інваліди, про яку ефективність їх роботи може йти мова?
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27.10.2024 18:42 Ответить
У трубочку ті листи і лубінцю у жопу
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27.10.2024 18:43 Ответить
Ждуни дочекалися визволителів. Це їх вибір.
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27.10.2024 19:21 Ответить
гутериш в шоке и очень обеспокоен
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27.10.2024 19:31 Ответить
Ещё в Спортлото можно..
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27.10.2024 19:33 Ответить
 
 