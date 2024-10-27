Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ через розстріл росіянами цивільних у Селидовому: винних потрібно притягнути до відповідальності
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інформацію про ймовірний розстріл російськими загарбниками цивільних українців у Селидовому на Донеччині. Він звернувся до міжнародних організацій - Організації об’єднаних націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Про це омбудсман написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у соціальних мережах зʼявилася інформація, що росіяни ймовірно вбили мирних жителів у місті Селидове. Якщо будуть доведені факти злочину - це не тільки порушення прав людини, це грубе порушення законів та звичаїв війни, Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. І винних потрібно притягнути до відповідальності", - заявив Лубінець.
Уповноважений з прав людини повідомив, що скерував листи до міжнародних організацій, а саме до ООН та МКЧХ. Він чекає від них реакцій на черговий воєнний злочин країни-агресора РФ.
"РФ вчиняє злочини кожного дня в Україні! Агресора потрібно зупинити зараз! Злочинців потрібно покарати вже зараз!", - наостанок додав омбудсман.
Раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактами вбивства окупантами жителів Селидового Донецької області та розстрілу цивільного автомобіля.
