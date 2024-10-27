УКР
Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ через розстріл росіянами цивільних у Селидовому: винних потрібно притягнути до відповідальності

Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ через розстріл цивільних у Селидовому

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інформацію про ймовірний розстріл російськими загарбниками цивільних українців у Селидовому на Донеччині. Він звернувся до міжнародних організацій - Організації об’єднаних націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це омбудсман написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у соціальних мережах зʼявилася інформація, що росіяни ймовірно вбили мирних жителів у місті Селидове. Якщо будуть доведені факти злочину - це не тільки порушення прав людини, це грубе порушення законів та звичаїв війни, Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. І винних потрібно притягнути до відповідальності", - заявив Лубінець.

Уповноважений з прав людини повідомив, що скерував листи до міжнародних організацій, а саме до ООН та МКЧХ. Він чекає від них реакцій на черговий воєнний злочин країни-агресора РФ.

"РФ вчиняє злочини кожного дня в Україні! Агресора потрібно зупинити зараз! Злочинців потрібно покарати вже зараз!", - наостанок додав омбудсман.

Раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактами вбивства окупантами жителів Селидового Донецької області та розстрілу цивільного автомобіля.

Дивіться також: У Селидовому росіяни розстрілюють цивільних, місто практично захоплене, - "слуга народу" Безугла

розстріл (287) Донецька область (9643) Лубінець Дмитро (636) воєнні злочини (1935)
+8
О це якраз та контора оона голова якої обнімається з кровавим ******.
показати весь коментар
27.10.2024 18:15 Відповісти
+5
З таким успіхом можна і в ''спортлото'' написати
показати весь коментар
27.10.2024 18:19 Відповісти
+5
показати весь коментар
27.10.2024 18:22 Відповісти
нікчемна особа любинець написав листа нікчемній організації
показати весь коментар
27.10.2024 18:19 Відповісти
В ООН направляти до Гутеріша все одно що в Спортлото!
показати весь коментар
27.10.2024 18:21 Відповісти
27.10.2024 18:22 Відповісти
Всіх винних 73% треба тритягнути
показати весь коментар
27.10.2024 18:23 Відповісти
майські шашлики притягніть
показати весь коментар
27.10.2024 19:14 Відповісти
Щодня вбивають цивільних . Кого за це притягли ?
показати весь коментар
27.10.2024 18:34 Відповісти
Лубінець має працювати в установах юстиції та суду, правоохоронних органах, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, здійснювати адвокатську та нотаріальну діяльність, займати посади юрисконсульта, інспектора митної, кадрової, податкової служби, спеціаліста органів РАЦСу та ін.
показати весь коментар
27.10.2024 18:34 Відповісти
не трать бумагу.
показати весь коментар
27.10.2024 18:34 Відповісти
Що б зроуміти , що таке ООН требо згадати , що зі більше 190 країн цього об"єдання тільки десь так 50-60 не мають тоталітарний устрій ... Усе інше - це напів-канібали , де ціна людського життя (не кажучи про гидність й про інші різні свободи й права) . Бо тільки моральні уроди могли обрати комуняку гутеріша , що довнгі роки був великим другом людожера -- ящура арафака ...
показати весь коментар
27.10.2024 18:35 Відповісти
Лубінець натякає, що офіс генпрокурора є ще більш нікчемною організацією за ООН та червоний хрест.
показати весь коментар
27.10.2024 18:36 Відповісти
Тож вони всі інваліди, про яку ефективність їх роботи може йти мова?
показати весь коментар
27.10.2024 18:42 Відповісти
У трубочку ті листи і лубінцю у жопу
показати весь коментар
27.10.2024 18:43 Відповісти
Ждуни дочекалися визволителів. Це їх вибір.
показати весь коментар
27.10.2024 19:21 Відповісти
гутериш в шоке и очень обеспокоен
показати весь коментар
27.10.2024 19:31 Відповісти
Ещё в Спортлото можно..
показати весь коментар
27.10.2024 19:33 Відповісти
 
 