УКР
16 090 32

Осінтери DeepState зафіксували російських військових у будівлі міськради Селидового. КАРТА

Аналітики проєкту DeepState пишуть, що російські військові захопили будівлю міської ради в Селидовому Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал проєкту.

"Кацапи в будівлі міської ради Селидового Очікуємо офіційної інформації з приводу міста або коли виродки піднімуть свої ганчірки і у західній частині Селидового. Як і з Вугледаром, коментувати немає сил. Роботи над помилками немає", - пишуть у DeepState.

Карта бойових дій біля Селидового

Раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактами вбивства окупантами жителів Селидового Донецької області та розстрілу цивільного автомобіля.

Читайте: У Селидовому росіяни розстрілюють цивільних, місто практично захоплене, - "слуга народу" Безугла

Донецька область (9643)
+14
Ти коли звалив в Люксембург, ти її не здав?
ахахаха
27.10.2024 22:24 Відповісти
+11
всі 73% зелебобрів закордоном, і ти в тому числі, сцикло, сиди і сри там тихо під себе.
27.10.2024 22:32 Відповісти
+9
Пару КАБов по етому зданию с рашистами и над Селидовом будут летать клочья от рашистов. Или мы будем молча наблюдать етот позор и издевательство так же как наблюдаем как рашисты спокойно обживают захваченные наши города и провозглашают там свою власть.
27.10.2024 22:22 Відповісти
Селидове відходить
27.10.2024 22:06 Відповісти
Це вписується в план опублікований Більдом?(((
27.10.2024 22:08 Відповісти
27.10.2024 22:24 Відповісти
всі 73% зелебобрів закордоном, і ти в тому числі, сцикло, сиди і сри там тихо під себе.
27.10.2024 22:32 Відповісти
Яке тобі, в біса діло, де я? За кордоном я живу вже давно і все одно підтримую Україну!
28.10.2024 22:18 Відповісти
Ти ж сидиш у Нідерландах і не допомагаєш. А от перед тобою теж коментатор із Швейцарії. Бач, Більд читає...
27.10.2024 22:28 Відповісти
що далі? запоріжжя, дніпро,..київ ? воно, гидота, вже з оману буде гундосити ???
27.10.2024 22:58 Відповісти
З Монако !
28.10.2024 09:26 Відповісти
Як погодка в Люксембурзі?
27.10.2024 23:17 Відповісти
27.10.2024 22:14 Відповісти
И никто не понесет наказание за все эти провалы. Также как за провалы в 22 году.
27.10.2024 22:14 Відповісти
А чего Хаймарс туда не прилетит?
27.10.2024 22:18 Відповісти
27.10.2024 22:22 Відповісти
Похоже,что "или..."
27.10.2024 23:04 Відповісти
Не звертайте уваги на Селидово головне робиться в Курської області
показати весь коментар
@ " https://t.me/muchnoyairborne Muchnoy ✙ Jugend

Покровський напрямок:
Одже, почнемо з верху, Лисівка-Новогродівка: тут у нас проблем сильних немає, тримаємося міцно. Були заходи підарків на південь від Лисівки у посадку, всі були знищені, техніку ми мінуснули.
По Селидове вже скажу як є, наші козаки виходять з північно-західного флангу, по місту досі працюють наші аеробомбери та наносять удари по скупченню противника, місто повністю вже за підарами.
Вишневе на захід від Селидове теж під контролем ворога, вже вони встановили свою ганчірку, зараз проводять зачистку!
Посилився тиск на Курахівку, дуже активно пруть під прикриттям арти та авіації.
Стосовно н.п Катеринівка то там вже йде завершальний етап та скоро теж перейде під контроль ворога!
Ну і на останок Богоявленка за хряками.

Зовсім скоро почнуть давити в напрямку траси до Покровська та прожимати на захід від Новогродівки щоб вирівняти фронт. Головна битва буде зовсім скоро!!!"
27.10.2024 22:21 Відповісти
Зате Курськ наш! Майже...
27.10.2024 23:06 Відповісти
И то уже потихоньку начал назад отходить.И это потихоньку я думаю заметно ускориться когда северокорейские солдаты туда доберутся в полном составе
27.10.2024 23:20 Відповісти
Собакоїди що якісь незвичайні? Вмирають не так само як кацапи?.
28.10.2024 08:27 Відповісти
Чому ми весь час відступаємо ? Що врешті таки діється і хто понесе за це відповідальність ?
28.10.2024 00:28 Відповісти
Колективну відповідальність понесуть всі українці за те, що протягом 30 років знищували Україну своїми діями і(або) бездіяльністю.
28.10.2024 00:54 Відповісти
Уже несут платя своими жизнями
28.10.2024 04:55 Відповісти
Тому що у 19 році обрали дурня президентом..а зараз ті самі 73% воювати не хочуть ..вони або інваліди або переплили Тісу або всі поголовно бійці економічного фронту
28.10.2024 06:17 Відповісти
«У победы тысяча отцов, а поражение - всегда сирота», интересно, сколько процентов комментаторов Цензора защищают свою Родину с оружием в руках?
28.10.2024 09:03 Відповісти
Виявляється Безугла не збрехала, як тут розказували деякі розумники і марафонолюбителі.
28.10.2024 03:40 Відповісти
Безугла гавкає виключно по команді Єрмака..не будьте наївними
28.10.2024 06:55 Відповісти
ЗЄлики здають Україну, виконуючи спецоперацію кремля "слуга народа".
28.10.2024 07:54 Відповісти
Сирський як Кутузов заманює ворога в глибину України .
28.10.2024 09:32 Відповісти
Зєля, Ярмак і Сцирський проїбали Селідове
28.10.2024 09:33 Відповісти
Оманскький договорняк іде строго по плану.
28.10.2024 12:04 Відповісти
 
 