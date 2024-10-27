Осінтери DeepState зафіксували російських військових у будівлі міськради Селидового. КАРТА

Аналітики проєкту DeepState пишуть, що російські військові захопили будівлю міської ради в Селидовому Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал проєкту.

"Кацапи в будівлі міської ради Селидового Очікуємо офіційної інформації з приводу міста або коли виродки піднімуть свої ганчірки і у західній частині Селидового. Як і з Вугледаром, коментувати немає сил. Роботи над помилками немає", - пишуть у DeepState.

Раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактами вбивства окупантами жителів Селидового Донецької області та розстрілу цивільного автомобіля.

