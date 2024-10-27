Осінтери DeepState зафіксували російських військових у будівлі міськради Селидового. КАРТА
Аналітики проєкту DeepState пишуть, що російські військові захопили будівлю міської ради в Селидовому Донецької області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал проєкту.
"Кацапи в будівлі міської ради Селидового Очікуємо офіційної інформації з приводу міста або коли виродки піднімуть свої ганчірки і у західній частині Селидового. Як і з Вугледаром, коментувати немає сил. Роботи над помилками немає", - пишуть у DeepState.
Раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактами вбивства окупантами жителів Селидового Донецької області та розстрілу цивільного автомобіля.
Покровський напрямок:
Одже, почнемо з верху, Лисівка-Новогродівка: тут у нас проблем сильних немає, тримаємося міцно. Були заходи підарків на південь від Лисівки у посадку, всі були знищені, техніку ми мінуснули.
По Селидове вже скажу як є, наші козаки виходять з північно-західного флангу, по місту досі працюють наші аеробомбери та наносять удари по скупченню противника, місто повністю вже за підарами.
Вишневе на захід від Селидове теж під контролем ворога, вже вони встановили свою ганчірку, зараз проводять зачистку!
Посилився тиск на Курахівку, дуже активно пруть під прикриттям арти та авіації.
Стосовно н.п Катеринівка то там вже йде завершальний етап та скоро теж перейде під контроль ворога!
Ну і на останок Богоявленка за хряками.
Зовсім скоро почнуть давити в напрямку траси до Покровська та прожимати на захід від Новогродівки щоб вирівняти фронт. Головна битва буде зовсім скоро!!!"