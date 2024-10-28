УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7446 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 998 47

Війська РФ окупували місто Гірник на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російським військам вдалось окупувати місто Гірник в Донецькій області.

Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Гірник, а також просунувся в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що російські військові захопили будівлю міської ради в Селидовому Донецької області.

Карта просування росіян в районі Селидового та Гірника

Читайте: У Селидовому росіяни розстрілюють цивільних, місто практично захоплене, - "слуга народу" Безугла

Автор: 

Донецька область (9643)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Стратегичні висоти захопили рашисти, найвищу точку Донбасу...Завдяку нашому бездарному командуванню
показати весь коментар
28.10.2024 01:35 Відповісти
+28
"План перемоги" від дії.
показати весь коментар
28.10.2024 01:34 Відповісти
+21
Щодня каzапня щось окуповує. А знаєте чому, та тому, що командує українським військом моzкаль Сирський.
показати весь коментар
28.10.2024 01:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"План перемоги" від дії.
показати весь коментар
28.10.2024 01:34 Відповісти
Стратегичні висоти захопили рашисти, найвищу точку Донбасу...Завдяку нашому бездарному командуванню
показати весь коментар
28.10.2024 01:35 Відповісти
Хотілося би почути що Єрмак має сказати з цієї новини.
показати весь коментар
28.10.2024 01:36 Відповісти
Можно ще раз поговорити про прокурорів інвалідів. Народу.тема зайшла, навіть.інших інвалідів чиновників чіпати не треба.
показати весь коментар
28.10.2024 06:58 Відповісти
"Хоть паржом!", якось так...
показати весь коментар
28.10.2024 08:29 Відповісти
А що має сказати єрмак і зеленський, які і дня не служили в армії, але які влізли у військові справи, звільнили Головнокомандувача Залужного і 20 найдосвідченіших генералів Генштабу, що вони помилилися? Звичайно скаже, що це так потрібно, що ми залишили місто, бо немає де нашим військовим ховатися і для збереженнчя життя бійців. Виходить, що кацапам також немає де ховатися, але вони чомусь йдуть, їдуть, повзуть і кілометрами захоплюють наші землі кожного дня. Накомандують ці риги без погон у військовій формі, ох накомандують. Були б інженерні споруди, які робляться по статутах, а не по мародерських схемах слугориг, то ворог звичайно не пройшов би.
показати весь коментар
28.10.2024 09:01 Відповісти
Держать оборону можно с авиацией, а россияне забрасывают кабами. И против них укрепления не помогают.
показати весь коментар
28.10.2024 23:46 Відповісти
Потужно чи незламно, хто підскаже?
показати весь коментар
28.10.2024 01:37 Відповісти
я думаю варто з цього приводу відкрити ще декілька пунктів НЕЗЛАМНОСТІ!!! А за вовину тисячку випити кави в Ялті
показати весь коментар
28.10.2024 23:12 Відповісти
Щодня каzапня щось окуповує. А знаєте чому, та тому, що командує українським військом моzкаль Сирський.
показати весь коментар
28.10.2024 01:46 Відповісти
А не тому що всі ховаються від ТЦК?
показати весь коментар
28.10.2024 12:23 Відповісти
Думаєте, хід цієї війни можна тупо переломити кількістю живої невмотивованої сили в окопах? Потрібна зміна стратегії, опора на технічну й технологічну перевагу над ворогом, потрібно значно більше західної зброї, техніки й ППО. Бо ще трохи триватиме така війна - і вже навіть ці речі не допоможуть, бо не буде у нас боєздатних збройних сил, спроможних таку технічну перевагу втілювати на практиці.
показати весь коментар
28.10.2024 20:39 Відповісти
Не думаю а знаю що ворога стримує тільки піхота. І що є мінімальна потрібна її кількість. А якщо кцпи будуть йти і ніхто не буде відбиватись, то війна закінчиться повною окупацією. Все, іншого не буде.
показати весь коментар
28.10.2024 21:01 Відповісти
Піхота на піхоту - у кацапів все одно її більше. Як не крути... так нічого не вийде. Тим паче, що зараз ви не знайдете в Україні добровольців йти в бліндажі з автоматом у руках (бо це майже точно квиток в один кінець - і всі це вже зрозуміли). І ніяка потенційна окупація українців вже не переконає в зворотньому. Якраз таки кардинальна зміна стратегії, перехід на дистанційний спосіб ведення війни може дати позитивний результат - але для цього потрібні гроші, техніка і знасно більша допомога від Заходу. А Захід, на жаль, жує соплі... і схиляє нас до великих поступок кремлю.
показати весь коментар
28.10.2024 22:35 Відповісти
Ну значить хай готуються до окупації.
показати весь коментар
28.10.2024 22:43 Відповісти
Отож. Генералы считают пехоту главной. А пехота против авиации и снарядов просто мясо.
показати весь коментар
28.10.2024 23:48 Відповісти
У тебе як москаля, є всі шанси поміняти Сирського.
показати весь коментар
28.10.2024 16:39 Відповісти
https://deepstat.xyz/table

показати весь коментар
28.10.2024 02:03 Відповісти
За месяц сдаем больше площади чем государство Андорра.
показати весь коментар
28.10.2024 09:08 Відповісти
Это банально тупая сдача,а никакое не бездарное руководство войсками.
показати весь коментар
28.10.2024 04:34 Відповісти
Всё как было оговорено, начиная с воцарения на трон ху#ловского агента Дерьмака.
показати весь коментар
28.10.2024 07:04 Відповісти
Головне що Залужний більше не нервує зелю с сиром.
показати весь коментар
28.10.2024 07:17 Відповісти
Для них це було головним
показати весь коментар
28.10.2024 09:04 Відповісти
Он и не нервировал никогда. Залужный - это часть зеленой власти. Поэтому и оказался непридатным (при его габаритах и службе), в отличие от дрыщей-ботанов-айтишников-эпилептиков, и сейчас удобненько себе работает, проведя перед этим сеанс уринотерапии своим поклонникам в глаза. Нервував бы - сидел рядом с Червинским.

Конечно вам кажется что это Сырский виноват в том что Валера и компания повели еле собранные мотивированные войска по минам. Сырский виноват что РФ раздуплилась и заключила союзы с Сев. Кореей, Китаем и Ираном. И конечно же Сырский виноват что солдаты не рождаются как кролики. Кстати знаете кто часовню развалил?
показати весь коментар
29.10.2024 05:04 Відповісти
А я думаю, що ти зелебот, непридатний ні до чого, крім лизати дупу найвеличнищому. Аргументація бред для розумововідсталих.
показати весь коментар
29.10.2024 10:53 Відповісти
Потужний "план перемоги" від Зелннського,саме тому було зняте вище військове керівництво країни ? і саме тому кращі військові підрозділи замість стабілізації фронту на Донбасі були перекинуті на курщину ?
показати весь коментар
28.10.2024 07:24 Відповісти
.. саме так і є .. дшв закинули на курськ .. який ми всерівно або здамо , або вони там поляжуть .. а тут пошвидше б здати Донбас і сісти за переговори з путлером і втілити зелений " план перемоги " !!!... тільки не сяде путлер ні за який стіл перемовин , як не сів і після того як ви злили йому Південь , думали він наїсться і зупиниться .... а хера .. іпучі зрадники України..
показати весь коментар
28.10.2024 13:02 Відповісти
Банда продажних бездарних злодюжних мерзотників здають Україну кацапам, як домовлялися. Цей кодляк треба на шибеницю, поки не пізно!
показати весь коментар
28.10.2024 07:45 Відповісти
Об этом надо было раньше думать, когда Вава (да и Пеця тоже) устраняли инакомыслящих административным способом. Вы тогда восторженно пищали, ну наконец не будет Шариев всяких, регионалов, свободовцев и прочих. Улюлюкали, когда Зе с карманным РНБО закрывал неугодные каналы и объявлял охоту. Радовались когда людей бросали в урны за то, что они смели подать голос.

Теперь некому цей кодляк на шибеницю вести. Наслаждайтесь.
И кстати если в 2025 году будут выборы - вы проголосуете за Зе, я уверен. Как и остальные 102%
показати весь коментар
29.10.2024 05:11 Відповісти
Щось не зрозуміла. Це Оман, чи Стамбул?
показати весь коментар
28.10.2024 08:43 Відповісти
Все згідно плана. Оманського плана
показати весь коментар
28.10.2024 08:53 Відповісти
Коли столицею стане Львів думаю що Єрмак загубить свій вплив на Зеленського.
показати весь коментар
28.10.2024 09:02 Відповісти
Фортеця Львів...
показати весь коментар
28.10.2024 11:18 Відповісти
Планомірна сдача українського Донбасу. Сволота зелена, колись народ винесе вас на вилах
показати весь коментар
28.10.2024 09:13 Відповісти
боюсь народ вже на це не здатен.... Багатьм зайшла казочка про "вільний український народ" в той момент як їх перетворили на рабів
показати весь коментар
28.10.2024 23:14 Відповісти
Какой именно народ?)

Который уже удобряет землю?
Или те остатки которые прячутся по норам?
Может прокуроры, СБУшники, полиция и прочие чинуши, которые скорее со страны свинтят, чем подставят своего патрона?

Насчет планомерности кстати не уверен.
Не стоит пытаться объяснить сложным злым умыслом то, что можно объяснить простой глупостью.
показати весь коментар
29.10.2024 05:15 Відповісти
Якщо нічого не змінити, то кожний місяць будем по Люксембургу своєї території здавати.
показати весь коментар
28.10.2024 09:22 Відповісти
Хто взагалі може пояснити, як можна десь перемагати , коли у так званого головнокомандуючого батьки спокійно знаходяться на території ворога? Де, в якій реальності і в якому світи взагалі така маячня можлива?
показати весь коментар
28.10.2024 10:14 Відповісти
дєрьмачня, може б гірник не впав, якби ви, зелені *****, НЕ були такими корумпованими?
показати весь коментар
28.10.2024 10:57 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076206531545&__cft__[0]=AZXVEP-pS_MRIriEohI7w3ogxfttEwCkFLIHMP3BIXssFfci4PKTSmZfLVno734WgwlxHnYGLo5J2OYP8iRraplNMaLbHGYL61xqKZM3l323k7PboCG-*********************-KT5dMG8jwW_vv0Hn7spgIwnL8d8noiOjH_Jd-vh0SYYean1UCX4D5TQGs&__tn__=-]C%2CP-y-R Svitlana Samarska .

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0CPquytY5a2MAcopoiMBqjGPb1Hp2pNLQEGkEEm3EDtouzZPGWgfcd87eJ7A9BxaTl&id=61551226773853&__cft__[0]=AZXVEP-pS_MRIriEohI7w3ogxfttEwCkFLIHMP3BIXssFfci4PKTSmZfLVno734WgwlxHnYGLo5J2OYP8iRraplNMaLbHGYL61xqKZM3l323k7PboCG-*********************-KT5dMG8jwW_vv0Hn7spgIwnL8d8noiOjH_Jd-vh0SYYean1UCX4D5TQGs&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2h ·

Я от одного в толк не візьму.

Ми ж велика країна. Я не про велич, бо всю велич Зеленський всотав, нікому не залишив.

Ми кількісно, попри все, велика країна.

Добре, значній частині - яка, по суті, тримає країну на плаву - нашим славним ЗСУ не до внутрішніх розбірок.

Але ж нас, у тилу, мільйони. Це ж не лише споживачі мівіни з телевізора. Є доста розумних, освічених, досвідчених, розуміючих людей.

То як же так відбувається, що така кількість люду - у шоці, у ступорі, у відчаї - не знаю, у чому більше, дивиться, як все сиплеться, і мовчить.

Ми ж надіємося на якесь ефемерне диво. На якесь надприродне явище. Це дуже «потужний план», дуже. Такий самий реалістичний, яки «план перемоги» з кількох забаганок найвеличнішого.

А сиплеться все з такою швидкістю, що не встигаєш усвідомлювати, лише серце шалено калатає.

Невже з ними - із зеленими покидьками - нічого не можна зробити? Агов, розумні, досвідчені, толкові! Ви ж все розумієте. Ви перспективи бачите. То що? Таки нічого?

Фільм-катастрофу колись дивилася. Цунамі наближалося - височенна стіна води. Ті, які були трішки далі від пляжу, кинулися врозтіч. А відпочивальники просто застигли з величезними, повними жаху, очима.

От і ми зараз так стоїмо соляними стовпами--
показати весь коментар
28.10.2024 17:38 Відповісти
Тільки погані новини. На жаль, ця влада не здатна втримати Україну від бід
показати весь коментар
28.10.2024 19:15 Відповісти
О ви тільки зрозуміли? Ну що тут скажеш ПОТУЖНИЙ прогрес!)
показати весь коментар
29.10.2024 04:07 Відповісти
Обосраный сырок сливает Украину, мразь!!!
показати весь коментар
28.10.2024 21:02 Відповісти
За укрепления в Харьковской области кто-то наказан? Просроченный за месяц же в окопах под Харьковым на камеру пиарился, показывал как все ахрененно. Пока люди не начнут требовать выполнения статьи 103 Конституции, это пять лет полномочий президента, зеленский со своими тупыми мозгами все просрет.
показати весь коментар
29.10.2024 07:55 Відповісти
 
 