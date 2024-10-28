Війська РФ окупували місто Гірник на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російським військам вдалось окупувати місто Гірник в Донецькій області.
Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Гірник, а також просунувся в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що російські військові захопили будівлю міської ради в Селидовому Донецької області.
Конечно вам кажется что это Сырский виноват в том что Валера и компания повели еле собранные мотивированные войска по минам. Сырский виноват что РФ раздуплилась и заключила союзы с Сев. Кореей, Китаем и Ираном. И конечно же Сырский виноват что солдаты не рождаются как кролики. Кстати знаете кто часовню развалил?
Теперь некому цей кодляк на шибеницю вести. Наслаждайтесь.
И кстати если в 2025 году будут выборы - вы проголосуете за Зе, я уверен. Как и остальные 102%
Который уже удобряет землю?
Или те остатки которые прячутся по норам?
Может прокуроры, СБУшники, полиция и прочие чинуши, которые скорее со страны свинтят, чем подставят своего патрона?
Насчет планомерности кстати не уверен.
Не стоит пытаться объяснить сложным злым умыслом то, что можно объяснить простой глупостью.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0CPquytY5a2MAcopoiMBqjGPb1Hp2pNLQEGkEEm3EDtouzZPGWgfcd87eJ7A9BxaTl&id=61551226773853&__cft__[0]=AZXVEP-pS_MRIriEohI7w3ogxfttEwCkFLIHMP3BIXssFfci4PKTSmZfLVno734WgwlxHnYGLo5J2OYP8iRraplNMaLbHGYL61xqKZM3l323k7PboCG-*********************-KT5dMG8jwW_vv0Hn7spgIwnL8d8noiOjH_Jd-vh0SYYean1UCX4D5TQGs&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2h ·
Я от одного в толк не візьму.
Ми ж велика країна. Я не про велич, бо всю велич Зеленський всотав, нікому не залишив.
Ми кількісно, попри все, велика країна.
Добре, значній частині - яка, по суті, тримає країну на плаву - нашим славним ЗСУ не до внутрішніх розбірок.
Але ж нас, у тилу, мільйони. Це ж не лише споживачі мівіни з телевізора. Є доста розумних, освічених, досвідчених, розуміючих людей.
То як же так відбувається, що така кількість люду - у шоці, у ступорі, у відчаї - не знаю, у чому більше, дивиться, як все сиплеться, і мовчить.
Ми ж надіємося на якесь ефемерне диво. На якесь надприродне явище. Це дуже «потужний план», дуже. Такий самий реалістичний, яки «план перемоги» з кількох забаганок найвеличнішого.
А сиплеться все з такою швидкістю, що не встигаєш усвідомлювати, лише серце шалено калатає.
Невже з ними - із зеленими покидьками - нічого не можна зробити? Агов, розумні, досвідчені, толкові! Ви ж все розумієте. Ви перспективи бачите. То що? Таки нічого?
Фільм-катастрофу колись дивилася. Цунамі наближалося - височенна стіна води. Ті, які були трішки далі від пляжу, кинулися врозтіч. А відпочивальники просто застигли з величезними, повними жаху, очима.
От і ми зараз так стоїмо соляними стовпами--