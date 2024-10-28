Війська РФ окупували місто Гірник на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російським військам вдалось окупувати місто Гірник в Донецькій області.

Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Гірник, а також просунувся в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що російські військові захопили будівлю міської ради в Селидовому Донецької області.

Читайте: У Селидовому росіяни розстрілюють цивільних, місто практично захоплене, - "слуга народу" Безугла