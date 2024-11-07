Россия атакует "Шахедами" энергообъекты в регионах для экономии ракет, - ЦПД
Россия "Шахедами" точечно атакует энергетическую инфраструктуру в регионах для экономии ракет, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает Укринформ.
"Темпы производства ракет не позволяют РФ вести интенсивную войну с их постоянным использованием, а шахеты - это более дешевый инструмент", - отмечает Коваленко.
Как замечает Коваленко, эффективность этих БПЛА скорее подходит для террора гражданских, чем для использования по намеченным целям, ведь процент их эффективности едва переваливает 10%.
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Щодо їхніх ПС, то на них витрачаються дрони, якщо ПС заживлює якійсь військовий об'єкт або важливие підприємство ВПК, роботу якого можно суттєво порушити через перебої у енергопостачанні.
Це туман війни. багато чого ми не взнаємо навіть у найближчі роки. Зважайте на це.
останній місяць, київ атакують кожен день.
цпд імітує бурхливу діяльність?