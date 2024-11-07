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Россия атакует "Шахедами" энергообъекты в регионах для экономии ракет, - ЦПД

Шахеди атакують енергооб'єкти

Россия "Шахедами" точечно атакует энергетическую инфраструктуру в регионах для экономии ракет, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает Укринформ.

"Темпы производства ракет не позволяют РФ вести интенсивную войну с их постоянным использованием, а шахеты - это более дешевый инструмент", - отмечает Коваленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаевщины, есть обесточивание

Как замечает Коваленко, эффективность этих БПЛА скорее подходит для террора гражданских, чем для использования по намеченным целям, ведь процент их эффективности едва переваливает 10%.

Утром 7 ноября на Житомирщине в результате вражеской атаки ввели аварийные отключения света

Автор: 

энергетика (2581) Центр противодействия дезинформации (138) Шахед (1243)


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Топ комментарии
+1
"...ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації" - і нам відомо де саме?
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07.11.2024 11:40 Ответить
+1
кацапи обстрілюють україну, вже майже три роки. і енергооб'єкти в тому числі.
останній місяць, київ атакують кожен день.
цпд імітує бурхливу діяльність?
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07.11.2024 11:50 Ответить
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А какое отношение имеет ЦПД к атакам на энергообъекты? Или им больше нечем заняться?
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07.11.2024 11:39 Ответить
Вам шашечки чи їхати?
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07.11.2024 11:44 Ответить
Хтось чув що на Росії розбомбили щось подібне у відповідь?
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07.11.2024 12:19 Ответить
ми не висвітлюємо у своїх ЗМІ атаки на російські енергооб'єкти, за рідким виключенням тих масштабних випадків, коли відеопідтвердження викладають у соцмережі самі росіяни. Причина у тому, що західна поцифістська спільнота після гучних уражень починає тиснути на своїх політиків щодо доцільності військової допомоги Україні. А відеофіксація та викладання цих відео у соцмережі влучань самими росіянами зараз суттєво зменшилась після того, як багато хто з цих доморощених стримерів поїхало до Лабитнангі на екскурсію по місцям слави льоши-бутерброда.
Щодо їхніх ПС, то на них витрачаються дрони, якщо ПС заживлює якійсь військовий об'єкт або важливие підприємство ВПК, роботу якого можно суттєво порушити через перебої у енергопостачанні.
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07.11.2024 13:07 Ответить
Ох, якби це було правдою!
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07.11.2024 13:11 Ответить
а ви слідкуєте за енергетикою росії? ну, хоча би по відкритим джерелам?
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07.11.2024 13:18 Ответить
Там все гарно!
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07.11.2024 13:25 Ответить
в основному так, бо долітають тільки "обломкі". А місцеве населення не викладає, бо їх швидко вираховують, а це прямий шлях на зону або мобілізацію. А наши ЗМІ, які зазвичай оприлюднювали прильоти по розподільчій енергетиці росії, як то 24tv.ua, nv.ua, focus.ua, перестали вивітлювати такі новини ще влітку. Хоча до цього писали про влучання у ПС у якомусь занюханому Рославлі чи у тягову ПС у якихось сраних Понирях чи Глазуновці. Тепер пишуть тільки про ураження суто військових цілей.
Це туман війни. багато чого ми не взнаємо навіть у найближчі роки. Зважайте на це.
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07.11.2024 13:44 Ответить
"...ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації" - і нам відомо де саме?
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07.11.2024 11:40 Ответить
кацапи обстрілюють україну, вже майже три роки. і енергооб'єкти в тому числі.
останній місяць, київ атакують кожен день.
цпд імітує бурхливу діяльність?
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07.11.2024 11:50 Ответить
А найшашличніший атакує відосиками
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07.11.2024 11:54 Ответить
Вони економлять ракети... "зачем?" https://www.youtube.com/watch?v=_neQXmrHb4Q
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07.11.2024 13:11 Ответить
 
 