Росія атакує "Шахедами" енергооб’єкти в регіонах для економії ракет, - ЦПД

Росія "Шахедами" точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає Укрінформ.



"Темпи виробництва ракет не дозволяють РФ вести інтенсивну війну з їх постійним використанням, а шахеди - це більш дешевий інструмент", - зазначає Коваленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення

Як зауважує Коваленко, ефективність цих БПЛА швидше підходить для терору цивільних, ніж для використання по намічених цілях, адже відсоток їх ефективності ледь перевалює 10%.

Уранці 7 листопада на Житомирщині внаслідок ворожої атаки запровадили аварійні відключення світла