Росія атакує "Шахедами" енергооб’єкти в регіонах для економії ракет, - ЦПД
Росія "Шахедами" точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає Укрінформ.
"Темпи виробництва ракет не дозволяють РФ вести інтенсивну війну з їх постійним використанням, а шахеди - це більш дешевий інструмент", - зазначає Коваленко.
Як зауважує Коваленко, ефективність цих БПЛА швидше підходить для терору цивільних, ніж для використання по намічених цілях, адже відсоток їх ефективності ледь перевалює 10%.
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Топ коментарі
+1 Ярослав Кийко
показати весь коментар07.11.2024 11:40 Відповісти Посилання
+1 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар07.11.2024 11:50 Відповісти Посилання
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Щодо їхніх ПС, то на них витрачаються дрони, якщо ПС заживлює якійсь військовий об'єкт або важливие підприємство ВПК, роботу якого можно суттєво порушити через перебої у енергопостачанні.
Це туман війни. багато чого ми не взнаємо навіть у найближчі роки. Зважайте на це.
останній місяць, київ атакують кожен день.
цпд імітує бурхливу діяльність?