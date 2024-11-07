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Росія атакує "Шахедами" енергооб’єкти в регіонах для економії ракет, - ЦПД

Шахеди атакують енергооб'єкти

Росія "Шахедами" точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає Укрінформ.

"Темпи виробництва ракет не дозволяють РФ вести інтенсивну війну з їх постійним використанням, а шахеди - це більш дешевий інструмент", - зазначає Коваленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення

Як зауважує Коваленко, ефективність цих БПЛА швидше підходить для терору цивільних, ніж для використання по намічених цілях, адже відсоток їх ефективності ледь перевалює 10%.

Уранці 7 листопада на Житомирщині внаслідок ворожої атаки запровадили аварійні відключення світла

Автор: 

енергетика (2636) Центр протидії дезінформації (167) Шахед (1248)


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Топ коментарі
+1
"...ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації" - і нам відомо де саме?
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07.11.2024 11:40 Відповісти
+1
кацапи обстрілюють україну, вже майже три роки. і енергооб'єкти в тому числі.
останній місяць, київ атакують кожен день.
цпд імітує бурхливу діяльність?
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07.11.2024 11:50 Відповісти
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А какое отношение имеет ЦПД к атакам на энергообъекты? Или им больше нечем заняться?
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07.11.2024 11:39 Відповісти
Вам шашечки чи їхати?
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07.11.2024 11:44 Відповісти
Хтось чув що на Росії розбомбили щось подібне у відповідь?
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07.11.2024 12:19 Відповісти
ми не висвітлюємо у своїх ЗМІ атаки на російські енергооб'єкти, за рідким виключенням тих масштабних випадків, коли відеопідтвердження викладають у соцмережі самі росіяни. Причина у тому, що західна поцифістська спільнота після гучних уражень починає тиснути на своїх політиків щодо доцільності військової допомоги Україні. А відеофіксація та викладання цих відео у соцмережі влучань самими росіянами зараз суттєво зменшилась після того, як багато хто з цих доморощених стримерів поїхало до Лабитнангі на екскурсію по місцям слави льоши-бутерброда.
Щодо їхніх ПС, то на них витрачаються дрони, якщо ПС заживлює якійсь військовий об'єкт або важливие підприємство ВПК, роботу якого можно суттєво порушити через перебої у енергопостачанні.
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07.11.2024 13:07 Відповісти
Ох, якби це було правдою!
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07.11.2024 13:11 Відповісти
а ви слідкуєте за енергетикою росії? ну, хоча би по відкритим джерелам?
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07.11.2024 13:18 Відповісти
Там все гарно!
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07.11.2024 13:25 Відповісти
в основному так, бо долітають тільки "обломкі". А місцеве населення не викладає, бо їх швидко вираховують, а це прямий шлях на зону або мобілізацію. А наши ЗМІ, які зазвичай оприлюднювали прильоти по розподільчій енергетиці росії, як то 24tv.ua, nv.ua, focus.ua, перестали вивітлювати такі новини ще влітку. Хоча до цього писали про влучання у ПС у якомусь занюханому Рославлі чи у тягову ПС у якихось сраних Понирях чи Глазуновці. Тепер пишуть тільки про ураження суто військових цілей.
Це туман війни. багато чого ми не взнаємо навіть у найближчі роки. Зважайте на це.
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07.11.2024 13:44 Відповісти
"...ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації" - і нам відомо де саме?
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07.11.2024 11:40 Відповісти
кацапи обстрілюють україну, вже майже три роки. і енергооб'єкти в тому числі.
останній місяць, київ атакують кожен день.
цпд імітує бурхливу діяльність?
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07.11.2024 11:50 Відповісти
А найшашличніший атакує відосиками
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07.11.2024 11:54 Відповісти
Вони економлять ракети... "зачем?" https://www.youtube.com/watch?v=_neQXmrHb4Q
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07.11.2024 13:11 Відповісти
 
 