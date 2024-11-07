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Аварійні відключення світла на Житомирщині скасували (оновлено)

електроенергія,електрика,світло,леп

Уранці 7 листопада у Житомирській області частково запровадили аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Житомиробленерго".

"У зв’язку з черговою атакою ворога на енергетичну інфаструктуру області є аварійні відключення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах", – йдеться у повідомленні.

Вже за кілька годин в "Житомиробленерго" повідомили, що спричинені атакою на енергетичну інфраструктуру області пошкодження усунули, а знеструмлених споживачів заживили.

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

Водночас наразі "Укренерго" втримує баланс між генерацією і споживанням електроенергії попри дефіцит в енергосистемі, тож про запровадження графіків відключень у найближчі 2-3 тижні не йдеться.

Автор: 

електроенергія (4313) відключення світла (608) Житомирська область (146)


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