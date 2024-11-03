"Укренерго" успішно втримує баланс: Про введення графіків відключень світла в найближчі 2-3 тижні не йдеться

"Укренерго" успішно втримує баланс між генерацією і споживанням електроенергії попри невеликий дефіцит в енергосистемі, відтак про запровадження графіків відключень у найближчі 2-3 тижні не йдеться.

Про це заявив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев у ефірі Українського Радіо.

"У період міжсезоння проведено заходи з ремонту та захисту українських АЕС, а також досягнуто домовленостей європейцями про збільшення можливого імпорту електричної енергії. Бо не лише удари Російської Федерації здатні спричинити певні проблеми з енергопостачанням. Водночас не треба лякати населення, що будуть вимкнення по 24 години на добу й у всіх регіонах", – сказав Рябцев.

За його словами, в енергосистемі є невеликий дефіцит, тому що Україна імпортує певну кількість електроенергії в пікові години, тобто вранці і ввечері, але баланс присутній.

"Енергетики його тримають, і навряд чи щось зміниться через тиждень, два чи три", – підсумував Рябцев.

Читайте також: "Бачимо не дуже добру картину": В "Укренерго" закликали будувати розподілену генерацію у прифронтових областях

Як повідомлялося, раніше член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко висловив думку, що погодинні графіки відключення електроенергії можуть запровадити вже з наступного тижня через значне зниження температури.

Своєю чергою у пресслужбі "Центренерго" після цієї публікації заявили, що прогноз Величка щодо можливих графіків відключень електроенергії не відображає оцінок всієї компанії, а озвучену ним інформацію назвали неправдивою.

Більше того, в "Центренерго" пригрозили звернутися до правоохоронців з проханням "перевірити мету та обставини, які спричинили публікацію неправдивої інформації під час активної фази осінньо-зимового періоду".

Своєю чергою в "Укренерго" заявили, що наразі підстав для запровадження графіків обмеження споживання електроенергії немає, але прогнозоване з наступного тижня похолодання справді може спричинити збільшення навантаження в енергосистемі.

Нагадаємо, "Укренерго" підготувало три сценарії проходження зими 2024-2025 років.

Найгірший сценарій передбачає продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації. У такому випадку відключення світла у холодні дні триватимуть до 8 годин.

За оптимістичним сценарієм в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.