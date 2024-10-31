"Бачимо не дуже добру картину": В "Укренерго" закликали будувати розподілену генерацію у прифронтових областях

У шести прифронтових та прикордонних з Росією областях потрібно активізувати зусилля енергетиків, місцевої влади та бізнесу щодо побудови децентралізованої генерації.

Про це заявив т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт, повідомляє пресслужба компанії.

Він пояснив, що російські війська останнім часом концентруються на обстрілах мереж обленерго у цих регіонах.

"Бачимо не дуже добру картину, коли фокус уваги перейшов більше від нас і від генерації до локальних об’єктів розподілу, які теж досить відчутно впливають на забезпечення наших споживачів електроенергією. У співпраці з нашими захисниками – ми організовуємо належний захист цих об’єктів і робимо все можливе для того, щоб вони залишились "живі". Але закликаю не розслаблятися", – сказав очільник "Укренерго".

Він зауважив, що напередодні зими потрібно готуватися до найгіршого варіанту розвитку подій.

"Ті плани, які є у органів місцевого самоврядування, обласних військових адміністрацій, у бізнесу – всіх учасників процесу, пов’язаних з нарощуванням та будівництвом нових джерел генеруючої потужності (зокрема й резервних) – не мають припинятися, а повинні достатньо швидко рухатися. Для того, щоб ми в цю зиму були максимально підготовлені саме до цього сценарію", – додав Брехт.

Як повідомлялося, "Укренерго" підготувало три сценарії проходження зими 2024-2025 років.

Найгірший сценарій передбачає продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації. У такому випадку, відключення світла у холодні дні триватимуть до 8 годин.

За оптимістичним сценарієм в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.