"Бачимо не дуже добру картину": В "Укренерго" закликали будувати розподілену генерацію у прифронтових областях
У шести прифронтових та прикордонних з Росією областях потрібно активізувати зусилля енергетиків, місцевої влади та бізнесу щодо побудови децентралізованої генерації.
Про це заявив т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт, повідомляє пресслужба компанії.
Він пояснив, що російські війська останнім часом концентруються на обстрілах мереж обленерго у цих регіонах.
"Бачимо не дуже добру картину, коли фокус уваги перейшов більше від нас і від генерації до локальних об’єктів розподілу, які теж досить відчутно впливають на забезпечення наших споживачів електроенергією. У співпраці з нашими захисниками – ми організовуємо належний захист цих об’єктів і робимо все можливе для того, щоб вони залишились "живі". Але закликаю не розслаблятися", – сказав очільник "Укренерго".
Він зауважив, що напередодні зими потрібно готуватися до найгіршого варіанту розвитку подій.
"Ті плани, які є у органів місцевого самоврядування, обласних військових адміністрацій, у бізнесу – всіх учасників процесу, пов’язаних з нарощуванням та будівництвом нових джерел генеруючої потужності (зокрема й резервних) – не мають припинятися, а повинні достатньо швидко рухатися. Для того, щоб ми в цю зиму були максимально підготовлені саме до цього сценарію", – додав Брехт.
Як повідомлялося, "Укренерго" підготувало три сценарії проходження зими 2024-2025 років.
Найгірший сценарій передбачає продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації. У такому випадку, відключення світла у холодні дні триватимуть до 8 годин.
За оптимістичним сценарієм в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.
так владі ЗЕБІЛІВ замість того, щоб домовитися з німцями та роздати українцям чи дешево продати для розосередження електрогенерації і тим самим підсилити енергостійкість України, зеленські мародери гнидьманцеви тупо підвищують тариф кріпакам...
бо ж тупорилі аніматори-мародери гнидьманцеві не бачать у цьому свого персонального зиску.. а тут дебіли2019 наголосовали їм то шо нада.. ідіоти.. як тут жити серед таких, упоротих..
Она даже Германии по сути ничего не дает, поэтому немцы и скулят об энергетике и пытаются поменять на эффективные.
Среднее потребление дома пусть будет киловатт, хотя это не так - потому что есть еще электрочайник, бойлер, стиралка, которые хоть и не постоянно потребляют, зато пиково. Ну пусть киловатт.
Деградирующая солнечная панель при идеальных тепличных условиях, то есть 4-5 часов в летний безоблачный день, выдает ±250Вт при своих двух квадратах, т.е. с одного квадратного метра мы снимаем в районе до 150Вт.
С изменением положения Солнца, этот коэффициент будет еще ниже, вы можете это замерять сами у себя, ведь в отличие от меня, у вас наверняка нет поворотного механизма.
Чтобы обеспечить этот киловатт мощности - днем нам придется занять 9 квадратных метров площади. Пару часов после рассвета и пару часов до заката - 12 квадратов.
Чтобы этот киловатт обеспечить зимой - понадобится в два раза больше. Где-то 20 квадратных метров, а если мы хотим не только питать в режиме реального времени потребителя, а еще и аккумуляторы заряжать - то еще больше, хотя бы 30 квадратов. То есть примерно 15 панелей.
С аккумуляторами еще веселее, но вы ведь сами это знаете.
Дешманский автомобильный аккумулятор с новья держит пол-киловатта в течение часа и весит ±15 кг. Следовательно чтобы обеспечить киловатт в течение часа - нужно 30 килограмм. В случае литий-железно-фосфатного, эта емкость станет эффективнее на 20% и в два раза дороже. То есть 25 килограмм веса на час времени. Сколько у нас длится ночь летом? С 21 и по 5 утра приблизительно - 8 часов. Умножаем эту цифру на 25. То есть к 10 квадратам мощности нужно будет еще и два центнера химии дома держать. И это летом, ведь зимой ночи длиннее, а эффективность Солнца днем меньше.
А теперь умножьте эти сраные 30 квадратов на количество домов. У меня в Николаеве в лучшие годы жило 500к человек. Пусть на жилье будет 5 человек, а высокоэтажные дома считаем за один дом потребляющий киловатт. Это 100 000 домов. Ну пусть не все одновременно потребляют киловатт, а половина. Это 50к домов. Умножаем 50 тысяч на 30 = 1.5 млн квадратных метров. Или 150 гектар. Площадь Николаева 260 кв.км. Следовательно чтобы запитать Николаев, этими панелями придется заставить площадь равную почти 6-ти Николаевам.
За сопуствующие расходы в виде преобразователей частоты, проводов и прочего обвеса я скромно умолчу.
Ферму с хомяками, колесиками и мини-генераторами будет проще поставить
а як практик, що майже вже з 20 років (перша панель на пробу) застосовує альтернативу, свої висновки зробив досить давно і переконувати секту свідків Вироку-2019 у зворотньому нема бажання.. життя по-любому розставляє усе по своїх місцях, іноді страшною ціною..
Я вам больше скажу, могу поспорить что вы настолько теоретик, что не осилили сделать даже корректное подмешивание со слежением за фазовыми точками, из-за чего ваша потребительская мощность ограничена преобразователем китайского дешманского гибридника - если он на 2кВт, то больше двух вы с него не возьмете, а если надо запитать например 4кВт, то вам приходится отключать его от сети, и пускать ток напрямую в потребителя.
А у меня используется настоящее подмешивание переменки в переменку: если например солнце дает 1кВт, а потребитель требует 5кВт, то от сети 220 берутся 4кВт. И если потребитель затребует 10кВт, то от сети возьмется 9кВт. И так без ограничений.
Чтобы не быть голословным, покажу хотя бы как должно выглядеть меню нормальной солнечной системы.
Да-да. Оно у меня еще умеет и ночью заряжать аккумуляторы по тарифу в два раза дешевле, чтобы днем отдавать и экономить.
И повторюсь - фабричного решения этому нет. Паяльник, навыки электроники, как микроконтроллерной ШИМ, так и силовой высоковольтной, текстолит, хлорное железо.
Именно поэтому, как практик, я вам говорю что солнечные панели - это полная туфта. Нет, это классно для одного дома, для гаража, для магазина или парковки. Даже с соседом через удлинитель поделиться можно.
Но в масштабах населенного пункта - это полнейшая дичь, и самая важная причина (о которой перетыкатели разъема в разъем часто не догадываются) - это интеграция в существующую систему в целом и коммутация в частности.
Все дело в том, что в городе не тянут 220 вольт.
В городскую подстанцию заходят линии в 35 кВ, после чего с нее выходит 10 кВ на распределялку, а с нее уже идет либо 10 кВ, либо чаще всего 6 кВ на трансформаторы - огромные будки натыканные через каждые 5-6 кварталов.
Ваш инвертор выдает 220в. Допустим, каким-то хитрым образом вам удалось подмешать его в сеть - есть такие устройства, синхронизаторы фаз. Ну а дальше что? Ну будет оно у вас гулять в пределах вашего понижающего трансформатора и в конце концов ваш гибридник просто уйдет в защиту, когда все соседи включат по лампочке.
Но есть проблема и посерьезнее. Допустим ремонт линии электропередачи. Или пожар. Нужно отключать электричество. Для таких целей на каждом блоке стоят большие бочки-коммутаторы. А теперь прикиньте, электромонтер отключает ваш распределительный трансформатор от ЛЭПа, а внутри продолжает шариться переменка 220, откуда ни возьмись.
Это я упомянул за самую тупую систему, когда каждое домовладение отдает часть в сеть.
- - -
Полноценная электростанция потребует огромные преобразователи, с огромными потерями и так низкого КПД, чтобы постоянку преобразовывать в переменку.
Те генераторы электричества которые на данный момент используются в электростанциях - основаны на индукции. Крутим двигатель - он вырабатывает переменку. Трансформировать переменку можно любым трансформатором с КПД примерно 100%. На первичку подали ~100В 10A, со вторички сняли ~1000В 1А.
С постоянным током такие фокусы не прокатят, здесь используется специальный генератор на микросхемах и транзисторах-ключах, который подает эту постоянку импульсами на трансформатор, чтобы на выходе получить переменку. Потери на нагреве здесь колоссальные, у вас даже в дешманском гибриднике стоит вентилятор, а то и не один, чтобы получить итоговую мощность выше киловатта.
Чтобы сконвертировать скажем так постоянное напряжение с фермы в 120В (4 последовательных подключения) общим током в 1000А - 120 кВт, вам понадобится радиатор площадью в 5 соток, а эти 120В к преобразователю вы будете подводить не проводами, а рельсами - ибо постоянка и закон джоуля-ленца, т.е. омический нагрев.
А вот ветряные электростанции - это да, тема.
Это можно и даже нужно, хотя бы для резервного питания инфраструктуры города - светофоров, водяных насосов и тд. С ними проще, у них выше КПД и они работают круглосуточно. С этим я тоже экспериментировал. На высоте 10 метров, даже в Николаеве - всегда достаточно ветра, чтобы крутить горизонтальные лопасти хитрой системы. Я такое делал на основе мотор-колеса для мопедов - 950Вт было доступно почти 24\7. Жаль ветер завалил конструкцию, лол.
В общем я согласен с вами, что генерация должна быть распределенной, но категорически не согласен с низкоэффективными солнечными панелями.
Влади у нас немає а є мафія .
Мафія це так званий великий " бізнес " тому його потрібно розстрілювати це той метод яким мафія захопила владу.
Других методів у світі не існує.