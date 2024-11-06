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Новини
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Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення

Шахед над Миколаївщиною

У ніч на 6 листопада силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу "Shahed 131/136".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, внаслідок ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили значну частину споживачів, відновлювальні роботи продовжуються. Постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Очаків: поранено двох людей, зокрема 13-річну дівчинку

Обстріли Миколаївщини за минулу добу:

Учора, 5 листопада, ворог атакував дронами типу FPV та завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок обстрілів у с. Солончаки пошкоджено два автомобілі, у с. Дмитрівка - господарча споруда. Постраждалих немає.

Також учора, 5 листопада, о 16:19 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувало м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок обстрілу поранення отримали 13-річна дівчинка та 39-річна жінка. Станом на ранок стан постраждалих стабільний. Крім того, внаслідок обстрілу, виникла пожежа житлового будинку, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями.

Автор: 

Миколаївська область (2304) обстріл (29527) енергетика (2632) Шахед (1234)


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Топ коментарі
+1
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення

Ач як оптимістично!
Не розпачливе "немає струму!", а бадьоре "є знеструмлення!"
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06.11.2024 07:22 Відповісти
+1
Жертв нет Постраждалих не має. Нагадує парашу.
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06.11.2024 07:26 Відповісти
+1
у мене стоїть HV protection
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06.11.2024 07:43 Відповісти
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Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення

Ач як оптимістично!
Не розпачливе "немає струму!", а бадьоре "є знеструмлення!"
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06.11.2024 07:22 Відповісти
Жертв нет Постраждалих не має. Нагадує парашу.
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06.11.2024 07:26 Відповісти
дроти порізав , на годину роботи
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06.11.2024 07:31 Відповісти
Годину не годину. В мене раз в розетці 400 вольт закуярило. Вчасно все виключив. Тільки конденсатор в телевізорі здувся. Пластмаса засмерділа. Добре що нічого більше не було включено. В сусідів докуя погоріло техніки.
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06.11.2024 07:36 Відповісти
у мене стоїть HV protection
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06.11.2024 07:43 Відповісти
265 v і відрубає
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06.11.2024 07:44 Відповісти
Та то не тепер. Раніше.Знаєш як дротик в запобіжник сували.
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06.11.2024 07:47 Відповісти
дротик надо по діаметру ставить - 0.2 - 10А
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06.11.2024 07:50 Відповісти
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06.11.2024 07:53 Відповісти
Уночі 6 листопада росіяни випустили по Україні 63 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу, а також завдали удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П; 38 ворожих дронів вдалося знищити, 20 були локаційно втрачені, ще 2 перебувають у повітрі.
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06.11.2024 07:56 Відповісти
 
 