Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення

У ніч на 6 листопада силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу "Shahed 131/136".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, внаслідок ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили значну частину споживачів, відновлювальні роботи продовжуються. Постраждалих немає.

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Обстріли Миколаївщини за минулу добу:

Учора, 5 листопада, ворог атакував дронами типу FPV та завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок обстрілів у с. Солончаки пошкоджено два автомобілі, у с. Дмитрівка - господарча споруда. Постраждалих немає.

Також учора, 5 листопада, о 16:19 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувало м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок обстрілу поранення отримали 13-річна дівчинка та 39-річна жінка. Станом на ранок стан постраждалих стабільний. Крім того, внаслідок обстрілу, виникла пожежа житлового будинку, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями.