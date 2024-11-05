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Росіяни обстріляли Очаків: поранено двох людей, зокрема 13-річну дівчинку

Обстріл Очакова

Увечері 5 листопада російські військові обстріляли з артилерії Очаків на Миколаївщині. Поранено двох людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Миколаївська ОВА Віталій Кім.

"Ввечері росіяни обстріляли з артилерії Очаків. Поранено 13-річну дівчинку та 39-річну жінку. Надається вся необхідна медична допомога", - написав він.

Як повідомив Кім, унаслідок обстрілу виникла пожежа житлового будинку, яка була оперативно ліквідована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Очаків та Куцурубську громаду: пошкоджено будинки і ЛЕП

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Миколаївська область (2304) обстріл (29527) Очаків (208)


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