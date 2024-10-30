Окупанти обстріляли Очаків та Куцурубську громаду: пошкоджено будинки і ЛЕП

Війська РФ продовжують завдавати ударів по Миколаївській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Удари по Куцурубській громаді

За його словами, учора, 29 жовтня, ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. А також, упродовж дня чотири рази атакував дронами типу FPV. Внаслідок атаки у с. Іванівка було пошкоджено приватний будинок, у с. Дмитрівка - вікна приватного будинку, господарську споруду та автомобіль, у с. Солончаки - лінію електропередач, яку оперативно відновили. Постраждалих немає.

Атаки на Очаків

За даними ОВА, також учора, 29 жовтня, об 11:20 та 17:47 ворог здійснив артилерійський обстріл м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Внаслідок обстрілу у м. Очаків пошкоджено багатоквартирний будинок. Крім того, відбулося займання автівки, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.