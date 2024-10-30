РУС
Оккупанты обстреляли Очаков и Куцурубскую громаду: повреждены дома и ЛЭП

Удар дроном по Миколаївщині

Войска РФ продолжают наносить удары по Николаевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Удары по Куцурубской громаде

По его словам, вчера, 29 октября, враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде, а также в течение дня четыре раза атаковал дронами типа FPV. В результате атаки в с. Ивановка был поврежден частный дом, в с. Дмитровка - окна частного дома, хозяйственная постройка и автомобиль, в с. Солончаки - линия электропередач, которую оперативно восстановили. Пострадавших нет.

Читайте также: Враг атаковал дронами Николаевщину: погиб мужчина, уничтожены авто полицейских, прибывшие на вызов (обновлено). ФОТО

Атаки на Очаков

По данным ОВА, также вчера, 29 октября, в 11:20 и 17:47 враг совершил артиллерийский обстрел г. Очакова и акватории Очаковской громады. В результате обстрела в г. Очакове поврежден многоквартирный дом. Кроме того, произошло возгорание автомобиля, которое было оперативно ликвидировано пожарными. Пострадавших нет.

Кимуля без акватории не может , бычки - это святое .
30.10.2024 09:35 Ответить
 
 