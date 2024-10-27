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Враг атаковал дронами Николаевщину: погиб мужчина, уничтожены авто полицейских, прибывшие на вызов (обновлено). ФОТО

На Миколаївщині росіяни поцілили дроном у машину поліцейських

Сегодня, 27 октября 2024 года, днем враг трижды атаковал с. Дмитровка Куцурубской громады Николаевской области дронами типа FPV.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, один из БпЛА попал в 43-летнего мужчину, который ехал на мопеде. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо молодых людей травмировались из-за взрыва обломков дрона в Николаевской области

"Двумя другими FPV-дронами россияне обстреляли полицейских, прибывших на вызов. В результате попаданий произошел пожар, который полностью уничтожил служебное авто. Правоохранители не пострадали", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

Как позже сообщили в Нацполиции, днем ​​27 октября враг нанес удары FPV-дронами в Куцурубской громаде Николаевского района. В результате коварной атаки погиб 43-летний местный житель, который двигался на мопеде по населенному пункту.

Повторные удары FPV-дронами враг нанес по служебному автомобилю полицейских, прибывших на место происшествия для документирования последствий предварительной вражеской атаки. В результате попадания произошел пожар, полностью уничтоживший авто. Полицейские не пострадали.

По факту нарушения законов и обычаев войны правоохранители начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Удар дроном по Миколаївщині
Удар дроном по Миколаївщині

На местах попадания полицейские собирают доказательства военных преступлений россиян.

Автор: 

Николаевская область (2150) обстрел (27972) жертва (308)


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Які ж вони мерзотники ці кацапські виродки 🙁
Проклинаю всіх москалів і їх виродків 😡
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27.10.2024 14:56 Ответить
А тисячу вовіка вже получіл? Найвеличнійший чотириждиуклоніст боневтік знову запрошує зебілів 73% за рахунок бюджету на шашлики замість укріплення протиповітряних сил!
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27.10.2024 22:46 Ответить
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27.10.2024 16:18 Ответить
 
 