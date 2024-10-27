Враг атаковал дронами Николаевщину: погиб мужчина, уничтожены авто полицейских, прибывшие на вызов (обновлено). ФОТО
Сегодня, 27 октября 2024 года, днем враг трижды атаковал с. Дмитровка Куцурубской громады Николаевской области дронами типа FPV.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, один из БпЛА попал в 43-летнего мужчину, который ехал на мопеде. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте.
"Двумя другими FPV-дронами россияне обстреляли полицейских, прибывших на вызов. В результате попаданий произошел пожар, который полностью уничтожил служебное авто. Правоохранители не пострадали", - говорится в сообщении.
Обновленная информация
Как позже сообщили в Нацполиции, днем 27 октября враг нанес удары FPV-дронами в Куцурубской громаде Николаевского района. В результате коварной атаки погиб 43-летний местный житель, который двигался на мопеде по населенному пункту.
Повторные удары FPV-дронами враг нанес по служебному автомобилю полицейских, прибывших на место происшествия для документирования последствий предварительной вражеской атаки. В результате попадания произошел пожар, полностью уничтоживший авто. Полицейские не пострадали.
По факту нарушения законов и обычаев войны правоохранители начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
На местах попадания полицейские собирают доказательства военных преступлений россиян.
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Проклинаю всіх москалів і їх виродків 😡