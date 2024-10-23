Четверо молодых людей травмировались из-за взрыва обломков дрона в Николаевской области
В Николаевской области трое парней и несовершеннолетняя девушка травмировались от подрыва взрывоопасного предмета, когда ехали на мопеде по полевой дороге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Несчастный случай произошел в поле между селами Сухоеланецкой территориальной громады. Трое парней и несовершеннолетняя девушка ехали на мопеде по полевой дороге. Остановившись, услышали возле себя взрыв - у всех осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГСЧС, специалисты установили, что предмет, который сдетонировал, - это остатки от вражеского БпЛА.
"Уважаемые граждане! Ежедневно мы вам напоминаем о потенциальной минной опасности! Будьте внимательны и не забывайте основные правила, если увидели подозрительный предмет: Стой! Не трогай! Звони 101!", - призвали спасатели.
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