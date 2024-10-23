Четверо молодих людей травмувалися від підриву уламків дрона на Миколаївщині

У Миколаївській області троє хлопців і неповнолітня дівчина травмувалися від підриву вибухонебезпечного предмета, коли їхали на мопеді польовою дорогою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Нещасний випадок стався в полі між селами Сухоєланецької територіальної громади. Троє хлопців і неповнолітня дівчина їхали мопедом польовою дорогою. Зупинившись, почули біля себе вибух – у всіх осколкові поранення. Постраждалих госпіталізували до лікарні", - ідеться в повідомленні.

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Як зауважили в ДСНС, фахівці встановили, що предмет, який здетонував, – це залишки від ворожого БпЛА.

"Шановні громадяни! Щоденно ми вам нагадуємо про потенційну мінну небезпеку! Будьте уважними та не забувайте основні правила, якщо побачили підозрілий предмет: Стій! Не чіпай! Телефонуй 101!", - закликали рятувальники.