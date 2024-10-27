Ворог атакував дронами Миколаївщину: загинув чоловік, знищено авто поліцейських, які прибули на виклик (оновлено). ФОТО

Сьогодні, 27 жовтня 2024 року, вдень ворог тричі атакував с. Дмитрівка Куцурубської громади Миколаївської області дронами типу FPV.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, один із БпЛА влучив у 43-річного чоловіка, який їхав на мопеді. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці.

"Двома іншими FPV-дронами росіяни обстріляли поліцейських, які прибули на виклик. Внаслідок влучань сталась пожежа, яка повністю знищила службове авто. Правоохоронці не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Оновлена інформація

Як згодом повідомили у Нацполіції, вдень 27 жовтня ворог завдав ударів FPV-дронами у Куцурубській громаді Миколаївського району. Внаслідок підступної атаки загинув 43-річний місцевий мешканець, який рухався мопедом населеним пунктом.

Повторні удари FPV-дронами ворог завдав по службовому автомобілю поліцейських, які прибули на місце події для документування наслідків попередньої ворожої атаки. Внаслідок влучань сталась пожежа, яка повністю знищила авто. Поліцейські не постраждали.

За фактом порушення законів та звичаїв війни правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.





На місцях влучань поліцейські збирають докази воєнних злочинів росіян.