Ворог атакував дронами Миколаївщину: загинув чоловік, знищено авто поліцейських, які прибули на виклик (оновлено). ФОТО

Сьогодні, 27 жовтня 2024 року, вдень ворог тричі атакував с. Дмитрівка Куцурубської громади Миколаївської області дронами типу FPV.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, один із БпЛА влучив у 43-річного чоловіка, який їхав на мопеді. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці.

Також читайте: Четверо молодих людей травмувалися від підриву уламків дрона на Миколаївщині

"Двома іншими FPV-дронами росіяни обстріляли поліцейських, які прибули на виклик. Внаслідок влучань сталась пожежа, яка повністю знищила службове авто. Правоохоронці не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Оновлена інформація

Як згодом повідомили у Нацполіції, вдень 27 жовтня ворог завдав ударів FPV-дронами у Куцурубській громаді Миколаївського району. Внаслідок підступної атаки загинув 43-річний місцевий мешканець, який рухався мопедом населеним пунктом.

Повторні удари FPV-дронами ворог завдав по службовому автомобілю поліцейських, які прибули на місце події для документування наслідків попередньої ворожої атаки. Внаслідок влучань сталась пожежа, яка повністю знищила авто. Поліцейські не постраждали.

За фактом порушення законів та звичаїв війни правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Удар дроном по Миколаївщині
Удар дроном по Миколаївщині

На місцях влучань поліцейські збирають докази воєнних злочинів росіян.

Автор: 

Миколаївська область (2366) обстріл (30965) жертва (272)
Які ж вони мерзотники ці кацапські виродки 🙁
Проклинаю всіх москалів і їх виродків 😡
показати весь коментар
27.10.2024 14:56 Відповісти
А тисячу вовіка вже получіл? Найвеличнійший чотириждиуклоніст боневтік знову запрошує зебілів 73% за рахунок бюджету на шашлики замість укріплення протиповітряних сил!
показати весь коментар
27.10.2024 22:46 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2024 16:18 Відповісти
 
 