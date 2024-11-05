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Россияне обстреляли Очаков: ранены два человека, в том числе 13-летняя девочка

Обстріл Очакова

Вечером 5 ноября российские военные обстреляли из артиллерии Очаков в Николаевской области. Ранены два человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Николаевская ОГА Виталий Ким.

"Вечером россияне обстреляли из артиллерии Очаков. Ранены 13-летняя девочка и 39-летняя женщина. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

Как сообщил Ким, в результате обстрела возник пожар жилого дома, который был оперативно ликвидирован.

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