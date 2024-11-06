Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаевщины, есть обесточивание

В ночь на 6 ноября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено семь БпЛА типа "Shahed 131/136".

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, в результате вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали значительную часть потребителей, восстановительные работы продолжаются. Пострадавших нет.

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Обстрелы Николаевщины за минувшие сутки:

Вчера, 5 ноября, враг атаковал дронами типа FPV и наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. В результате обстрелов в с. Солончаки повреждены два автомобиля, в с. Дмитровка - хозяйственная постройка. Пострадавших нет.

Также вчера, 5 ноября, в 16:19 под вражескими артиллерийскими обстрелами находился г. Очаков Очаковской громады. В результате обстрела ранения получили 13-летняя девочка и 39-летняя женщина. По состоянию на утро состояние пострадавших стабильное. Кроме того, в результате обстрела, возник пожар жилого дома, который был оперативно ликвидирован пожарными.