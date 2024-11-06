Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаевщины, есть обесточивание
В ночь на 6 ноября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено семь БпЛА типа "Shahed 131/136".
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
По данным ОВА, в результате вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали значительную часть потребителей, восстановительные работы продолжаются. Пострадавших нет.
Обстрелы Николаевщины за минувшие сутки:
Вчера, 5 ноября, враг атаковал дронами типа FPV и наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. В результате обстрелов в с. Солончаки повреждены два автомобиля, в с. Дмитровка - хозяйственная постройка. Пострадавших нет.
Также вчера, 5 ноября, в 16:19 под вражескими артиллерийскими обстрелами находился г. Очаков Очаковской громады. В результате обстрела ранения получили 13-летняя девочка и 39-летняя женщина. По состоянию на утро состояние пострадавших стабильное. Кроме того, в результате обстрела, возник пожар жилого дома, который был оперативно ликвидирован пожарными.
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Ач як оптимістично!
Не розпачливе "немає струму!", а бадьоре "є знеструмлення!"
Жертв нетПостраждалих не має. Нагадує парашу.