РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9065 посетителей онлайн
Новости
1 244 10

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаевщины, есть обесточивание

Шахед над Миколаївщиною

В ночь на 6 ноября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено семь БпЛА типа "Shahed 131/136".

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, в результате вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали значительную часть потребителей, восстановительные работы продолжаются. Пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли Очаков: ранены два человека, в том числе 13-летняя девочка

Обстрелы Николаевщины за минувшие сутки:

Вчера, 5 ноября, враг атаковал дронами типа FPV и наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. В результате обстрелов в с. Солончаки повреждены два автомобиля, в с. Дмитровка - хозяйственная постройка. Пострадавших нет.

Также вчера, 5 ноября, в 16:19 под вражескими артиллерийскими обстрелами находился г. Очаков Очаковской громады. В результате обстрела ранения получили 13-летняя девочка и 39-летняя женщина. По состоянию на утро состояние пострадавших стабильное. Кроме того, в результате обстрела, возник пожар жилого дома, который был оперативно ликвидирован пожарными.

Автор: 

Николаевская область (2152) обстрел (28205) энергетика (2579) Шахед (1232)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+1
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення

Ач як оптимістично!
Не розпачливе "немає струму!", а бадьоре "є знеструмлення!"
показать весь комментарий
06.11.2024 07:22 Ответить
+1
Жертв нет Постраждалих не має. Нагадує парашу.
показать весь комментарий
06.11.2024 07:26 Ответить
+1
у мене стоїть HV protection
показать весь комментарий
06.11.2024 07:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення

Ач як оптимістично!
Не розпачливе "немає струму!", а бадьоре "є знеструмлення!"
показать весь комментарий
06.11.2024 07:22 Ответить
Жертв нет Постраждалих не має. Нагадує парашу.
показать весь комментарий
06.11.2024 07:26 Ответить
дроти порізав , на годину роботи
показать весь комментарий
06.11.2024 07:31 Ответить
Годину не годину. В мене раз в розетці 400 вольт закуярило. Вчасно все виключив. Тільки конденсатор в телевізорі здувся. Пластмаса засмерділа. Добре що нічого більше не було включено. В сусідів докуя погоріло техніки.
показать весь комментарий
06.11.2024 07:36 Ответить
у мене стоїть HV protection
показать весь комментарий
06.11.2024 07:43 Ответить
265 v і відрубає
показать весь комментарий
06.11.2024 07:44 Ответить
Та то не тепер. Раніше.Знаєш як дротик в запобіжник сували.
показать весь комментарий
06.11.2024 07:47 Ответить
дротик надо по діаметру ставить - 0.2 - 10А
показать весь комментарий
06.11.2024 07:50 Ответить
показать весь комментарий
06.11.2024 07:53 Ответить
Уночі 6 листопада росіяни випустили по Україні 63 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу, а також завдали удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П; 38 ворожих дронів вдалося знищити, 20 були локаційно втрачені, ще 2 перебувають у повітрі.
показать весь комментарий
06.11.2024 07:56 Ответить
 
 