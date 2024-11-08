Росія наростила виробництво дронів-камікадзе: нальоти шахедів будуть постійними, - британська розвідка

У жовтні Росія проти України запустила 2000 дронів-камікадзе, що приблизно на 700 більше, ніж у вересні, і значно збільшується третій місяць поспіль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані британської розвідки.

Як зазначила британська розвідка, завдяки постійним російським інвестиціям у виробництво дронів односторонньої атаки, диверсифікації поставок і розширенню пускових майданчиків, кількість пусків постійно зростає з середини 2024 року.

Військові зауважили, що протягом першого тижня листопада інтенсивність російських пусків залишалась високою і відповідала показникам останніх тижнів.

"Оскільки стартові майданчики досить прості і їх легко відновити у разі атак, якщо виробництво залишиться безперешкодним, основним обмежуючим фактором для операцій російських дронів-камікадзе, швидше за все, є людські ресурси щодо пускових потужностей. Цілком імовірно, що високі показники, що спостерігаються у вересні та жовтні стануть нормою", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, Росія "Шахедами" точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.

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