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Новини
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Росія наростила виробництво дронів-камікадзе: нальоти шахедів будуть постійними, - британська розвідка

шахеди

У жовтні Росія проти України запустила 2000 дронів-камікадзе, що приблизно на 700 більше, ніж у вересні, і значно збільшується третій місяць поспіль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані британської розвідки.

Як зазначила британська розвідка, завдяки постійним російським інвестиціям у виробництво дронів односторонньої атаки, диверсифікації поставок і розширенню пускових майданчиків, кількість пусків постійно зростає з середини 2024 року.

Військові зауважили, що протягом першого тижня листопада інтенсивність російських пусків залишалась високою і відповідала показникам останніх тижнів.

"Оскільки стартові майданчики досить прості і їх легко відновити у разі атак, якщо виробництво залишиться безперешкодним, основним обмежуючим фактором для операцій російських дронів-камікадзе, швидше за все, є людські ресурси щодо пускових потужностей. Цілком імовірно, що високі показники, що спостерігаються у вересні та жовтні стануть нормою", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, Росія "Шахедами" точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ППО збила 4 ракети та 62 з 92 БПЛА, випущених РФ. 26 локаційно втрачено. 1 "Шахед" - у повітряному просторі. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Велика Британія (5688) зовнішня розвідка (483) Повітряні сили (2823) Шахед (1248)


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Топ коментарі
+19
Авжеж, вони асфальти не кладуть,
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08.11.2024 12:46 Відповісти
+12
Зе, де наші мільйон дронів?
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08.11.2024 12:53 Відповісти
+11
Говорять, що українці які зробили приватні виробництва безпілотників у ЕС не можуть свої безпилотники продати Україні - Ермак рулить корупціею
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08.11.2024 12:51 Відповісти
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росія спирається на необмеженість своїх ресурсів.
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08.11.2024 12:44 Відповісти
британська розвідка чимось схожа на британських вчених! хочеться взять і ****** купмполом аб тейбл
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08.11.2024 13:08 Відповісти
Але ішакєди летять щодня все більше, і це далеко не межа. Один з наших військових попереджав, що вони десятикратно наростили обсяги їх випуску. Тобто ми можемо побачити вже скоро сотні машин в одній атаці.
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08.11.2024 13:12 Відповісти
це типова реакція бидла при зустрічі з розумною людиною
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08.11.2024 13:20 Відповісти
Авжеж, вони асфальти не кладуть,
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08.11.2024 12:46 Відповісти
Авжеж, кладуть.
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09.11.2024 08:47 Відповісти
Нажаль єдиний вихід це робити те ж саме, щоб стимулювати ворога йти на перемовини і не бити по критичній інфраструктурі.
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08.11.2024 12:51 Відповісти
Говорять, що українці які зробили приватні виробництва безпілотників у ЕС не можуть свої безпилотники продати Україні - Ермак рулить корупціею
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08.11.2024 12:51 Відповісти
Зе, де наші мільйон дронів?
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08.11.2024 12:53 Відповісти
там де мільярд дерев
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08.11.2024 13:51 Відповісти
мільярд дерев вже є на місці водосховища, Зеленський посадив, сам бачив.
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08.11.2024 17:54 Відповісти
Та де їм до наших 2млн.щорічно(
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08.11.2024 12:55 Відповісти
Не понял, дык, будановцы отрапортовали , шо шахедам пришел кирдык, бо грохнули главный шахедный завод...
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08.11.2024 13:02 Відповісти
кажуть щодня виготовляють 100 дронів
можна було би не вірити, але ж згідно нашої статистики щоночі нас атакує біля сотні шахедів
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08.11.2024 13:04 Відповісти
Потужно відповідаємо мільярдом дерев з мільона дронів
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08.11.2024 13:05 Відповісти
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08.11.2024 13:06 Відповісти
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08.11.2024 13:11 Відповісти
Шо бы кто ни говорил, но на киче главзеб будет Юлей-2.
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08.11.2024 13:17 Відповісти
Це ж треба, хто б міг подумати (сарказм), що ворог додасть усіх сил зля знищення супротивника! І ракети клепає, і шахеди, і союзи собі зробив з такими ж відбитими диктаторами... Невже війна на виснаження (!) пішла йому на користь, і не послабила (як мріяли відбиті дурники з Заходу) , а посилила військового монстра?
А вигрібати цей чудовий стратегічних план "послаблення паРаші" має тепер одна Україна!
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08.11.2024 13:07 Відповісти
а що робити з більшостю, що ставить собі в керівництво аматорів, які неспроможні за рівнем розвитку зрозуміти різницю між партнером і союзником?
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08.11.2024 13:13 Відповісти
Ніхто не знає. Але, як казав Митець - Якщо народ обрав блазня Головнокомандувачем, він хоче бути знищеним. Нажаль, до того все і йде.
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08.11.2024 13:16 Відповісти
Не репетуйте, бо якщо робити ракети, то не залишиться на асфальт та шашлик
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08.11.2024 13:14 Відповісти
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https://x.com/NeTojPrytula





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https://x.com/NeTojPrytula

@NeTojPrytula


Від Сергій Флеш Намотування оптоволокна для дронів на китайській фабриці. Ця фабрика відвантажила минулого місяця 1200 котушок на росію. Час намотування котушки довжиною 10 кілометрів 50 хвилин. Замовлення з рф йдуть, тому фабрика додала ще станків. . І протидії немає !

https://x.com/i/status/1854483878641049742
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08.11.2024 13:39 Відповісти
Чого Захід нам з дровами камікадзе не допомагає, так щоб у промислових масштабах..бо наркоману зеленому не до цього
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08.11.2024 13:46 Відповісти
Может лучше дорог построить?!
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08.11.2024 15:18 Відповісти
А ми ні. Бо ми за мир.
А так між нами кажучи, просто гроші дуже піздити хочеться. Ну просто не відірвеш! Так, ... то не можна, але хочеться аж зудить.
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08.11.2024 15:38 Відповісти
Я вже починаю вірити цим всім історіям американської преси, про те, що "захід" усіляко натякав нашому "боневтіку бонапартовичу", щоб той здриснув.. з керування країною, бо вже натворив "розведень" і "споглядань у вічі"
Проте той уперся...
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08.11.2024 15:42 Відповісти
Ничего, зато ЗЕленые ***** уже почти 2 миллиона ДРОНОВ выпустили, правда 70% из них улетели не ******* бомбить, а на их счета в ОФШОРКАХ.
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08.11.2024 18:39 Відповісти
 
 