Росія наростила виробництво дронів-камікадзе: нальоти шахедів будуть постійними, - британська розвідка
У жовтні Росія проти України запустила 2000 дронів-камікадзе, що приблизно на 700 більше, ніж у вересні, і значно збільшується третій місяць поспіль.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані британської розвідки.
Як зазначила британська розвідка, завдяки постійним російським інвестиціям у виробництво дронів односторонньої атаки, диверсифікації поставок і розширенню пускових майданчиків, кількість пусків постійно зростає з середини 2024 року.
Військові зауважили, що протягом першого тижня листопада інтенсивність російських пусків залишалась високою і відповідала показникам останніх тижнів.
"Оскільки стартові майданчики досить прості і їх легко відновити у разі атак, якщо виробництво залишиться безперешкодним, основним обмежуючим фактором для операцій російських дронів-камікадзе, швидше за все, є людські ресурси щодо пускових потужностей. Цілком імовірно, що високі показники, що спостерігаються у вересні та жовтні стануть нормою", - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, Росія "Шахедами" точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.
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можна було би не вірити, але ж згідно нашої статистики щоночі нас атакує біля сотні шахедів
А вигрібати цей чудовий стратегічних план "послаблення паРаші" має тепер одна Україна!
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Conversation
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@NeTojPrytula
Від Сергій Флеш Намотування оптоволокна для дронів на китайській фабриці. Ця фабрика відвантажила минулого місяця 1200 котушок на росію. Час намотування котушки довжиною 10 кілометрів 50 хвилин. Замовлення з рф йдуть, тому фабрика додала ще станків. . І протидії немає !
https://x.com/i/status/1854483878641049742
А так між нами кажучи, просто гроші дуже піздити хочеться. Ну просто не відірвеш! Так, ... то не можна, але хочеться аж зудить.
Проте той уперся...