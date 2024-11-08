ППО збила 4 ракети та 62 з 92 БПЛА, випущених РФ. 26 локаційно втрачено. 1 "Шахед" - у повітряному просторі. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 8 листопада російські окупанти атакували Україну ракетами, зокрема балістикою, та ударними БПЛА типу "Shahed".
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Так, ворог завдав удару балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області, 92-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – РФ, Чауда – Крим.
Також росіяни били КАБами по Харківщині та Сумщині.
Підтверджено збиття силами ППО 4 КАР X-59/X-69 та 62-х БПЛА в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.
26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.
Один наразі досі перебуває в повітряному просторі України. Бойова робота триває.
Внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині.
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а три влучили, куди хотіли..
отак потроху вони нам і зроблять холодну зиму(
Це просто спроби залякати населення.