УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12249 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 497 5

ППО збила 4 ракети та 62 з 92 БПЛА, випущених РФ. 26 локаційно втрачено. 1 "Шахед" - у повітряному просторі. ІНФОГРАФІКА

Атака 8 листопада 2024 року: Скільки цілей збила ППО

У ніч на 8 листопада російські окупанти атакували Україну ракетами, зокрема балістикою, та ударними БПЛА типу "Shahed".

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, ворог завдав удару балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області, 92-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – РФ, Чауда – Крим.

Також росіяни били КАБами по Харківщині та Сумщині.

Також читайте: Збитки України від агресії Росії сягнули $800 мільярдів, – Зеленський

Підтверджено збиття силами ППО 4 КАР X-59/X-69 та 62-х БПЛА в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Один наразі досі перебуває в повітряному просторі України. Бойова робота триває.

Внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін заявив про готовність до "мирних переговорів": Україна має стати нейтральною, а її кордони проходити там, де "забажають люди"

Атака 8 листопада 2024 року: Скільки цілей збила ППО

Автор: 

ППО (3342) Повітряні сили (2823)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
92-26-62-1 =3
а три влучили, куди хотіли..
отак потроху вони нам і зроблять холодну зиму(
показати весь коментар
08.11.2024 09:24 Відповісти
Якщо ті 6 шт., "грибки" від яких я сьогодні вночі спостерігав, "влучили куди хотіли", то цілі кацапів - "куди-небудь". Школа, приватні будинки...
Це просто спроби залякати населення.
показати весь коментар
08.11.2024 09:38 Відповісти
Ось вона, "стратегічна ціль" цих вилупків:

показати весь коментар
08.11.2024 09:42 Відповісти
Оце я шоночи а бува і у день бачу та чую як працює наще ППО і розумію шо шось зминилось у системі ППО. Чи то у самій системі чи то розрахунки поїхали на ЛБС. Бо до того як ЗЕлена сволота зняла гловкома ВПС та не змінила його на іншого, шахеди збівали на дальних підступах до столиці а зараз сбівають над столицею. Дійсно, ВСЕ до чого догягуются окровавлені кровю українців ручки ЗЕ все іде прахом або перетворюєтся у горе народу.
показати весь коментар
08.11.2024 09:58 Відповісти
"трамбон" із США забув сказати рашистським "шахедам" ,ракетам , та кабам, що він "вже закінчив війну"
показати весь коментар
08.11.2024 10:21 Відповісти
 
 