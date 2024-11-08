Збитки України від агресії Росії сягнули $800 мільярдів, – Зеленський

Збитки, яких Україна зазнала внаслідок агресії Росії, сягнули близько $800 млрд.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті, передає Укрінформ.

"Зараз є $300 млрд заморожених російських активів. Україну вони (росіяни, – ред.) зруйнували, за оцінками міжнародних інституцій, на близько $800 млрд", – констатував Зеленський.

Він наголосив, що Україні зараз потрібні ці заморожені активи для закупівлі зброї та побудови житла для людей, які його втратили внаслідок війни.

Зеленський також зазначив, що сума коштів, які Росія отримує від використання тіньового флоту, в рази більша, аніж допомога Україні від усіх союзників.

"Я сьогодні розмовляв із партнерами, наводив приклад тіньового флоту Російської Федерації, який йде водами країн Європейського Союзу, країн НАТО. Російський тіньовий флот заробляє $11-12 млрд на місяць. Множимо на 12 місяців. Я вас прошу тільки ці гроші порівняти з тим, скільки Україна отримала допомоги. Знову-таки, ми вдячні за все, без закидів. Але тільки один тіньовий флот Російської Федерації, на який не були накладені санкції, заробив за майже три роки війни, більше, ніж вся допомога всього світу Україні в цій війні", – сказав президент.

Як повідомлялося, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Водночас президент РФ Владімір Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує отримати всі $300 млрд заморожених активів РФ.

У жовтні повідомлялося, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.

Детальніше про це читайте в нашому матеріалі "Тіньовий флот РФ нарощує потужність, попри санкції Заходу: список суден"