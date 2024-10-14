Санкції не працюють: Росія за рік збільшила обсяги свого тіньового флоту на 70%

Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.

Про це пише Financial Times.

Відповідно до звіту, опублікованого Київською школою економіки (KSE), обсяг російської нафти, що транспортується погано обслуговуваними та незастрахованими танкерами, зріс із 2,4 млн барелів на день у червні 2023 року до 4,1 млн у червні 2024 року.

Ця тенденція з’явилася на тлі того, що США, Канада, Японія та європейські союзники дедалі частіше націлювалися на глобальних страховиків і судновласників, намагаючись придушити здатність Росії отримувати доходи від розв'язаної нею повномасштабної війни проти України.

Вони також додали до санкційного списку компанії та окремі судна, пов'язані з російським тіньовим флотом.

"Санкції проти танкерів були досить ефективними, але кампанія визначення була надто обмеженою, щоб фактично приборкати тіньовий флот Росії", – сказав один із авторів звіту KSE Бенджамін Хільгеншток.

Він зауважив, що санкції повинні використовуватися "систематично" для забезпечення виконання вимог щодо належного страхування від розливів нафти і, таким чином, "подолання серйозної та невідкладної екологічної загрози, що походить від тіньового флоту".

KSE пропонує створити "вільні від тіні" зони в європейських водах, щоб зменшити ці ризики.

У червні 2024 року 70% російської морської нафти було транспортовано тіньовим флотом, на збір якого Росія, за оцінками KSE, витратила $10 млрд. Це включало 89% загальних поставок сирої нафти в Росію, більшість із яких торгувалися вище межі ціни в $60 за барель із середини 2023 року, і 38% російського експорту нафтопродуктів.

Раніше стало відомо, що російський "Лукойл" закупив для тіньового флоту 25 старих танкерів через 74-річного британського бухгалтера.

Наприкінці серпня повідомлялося, що Росія почала використовувати у своєму тіньовому флоті найбільше в світі плавуче сховище скрапленого природного газу Saam FSU.

У середині липня стало відомо, що раніше невідомі компанії, ймовірно, повʼязані з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що може означати розширення російського "тіньового флоту" танкерів.

Детальніше про цю схему обходу санкцій читайте в нашому матеріалі "Тіньовий танкерний флот Росії як інструмент фінансування війни"