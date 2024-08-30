Росія почала використовувати в своєму тіньовому флоті найбільше в світі плавуче сховище СПГ

Росія почала використовувати у своєму тіньовому флоті найбільше в світі плавуче сховище скрапленого природного газу Saam FSU.

Про це пише gCaptain, передає LIGA.net.

Сайти відстеження суден демонструють, що танкер-газовоз Everest Energy, який 23 серпня потрапив під санкції США, стоїть поряд із Saam FSU. Ймовірно, він здійснює перевалку газу на плавуче сховище.

Однак цього разу Everest Energy не намагався маніпулювати сигналом AIS.

Судно Saam FSU об'ємом 361,6 тис. кубометрів, побудоване компанією Hanwha в Південній Кореї, було відбуксовано на позицію за 50 км на північний захід від Мурманська в затоці Ура-Губа в червні 2023 року. Проте досі воно простоює – з вересня 2023 року судно знаходиться під санкціями США.Saam FSU в затоці Ура-Губа 28 серпня.

Російський "Новатек", оператор проєкту "Арктик СПГ-2" та поки непідсанкційного проєкту "Ямал СПГ", мав намір перекачувати скраплений газ через територію колишнього СРСР, щоб оптимізувати використання своїх газовозів. Втім, схоже, що тепер "Новатек" робить ставку на тіньовий флот.

"Saam FSU може забезпечити буферне зберігання приблизно на 16 днів, оскільки GBS-1 [перша лінія "Арктик СПГ-2"] працює на рівні трохи нижче ніж 50% від своєї номінальної потужності, і до 27 днів у разі завантаження на рівні 30%, що є мінімальним значенням, необхідним для підтримання процесу зрідження", – розповів виданню ровідний фахівець із LNG у Calypso Commodities Мехді Туїл.

Раніше повідомлялося, що газовий танкер, який перебуває під санкціями США і який цього місяця забрав вантаж із нового російського заводу "Арктик СПГ-2", був помічений під час перевантаження з судна на судно.

Так, служба моніторингу TankerTrackers.com повідомила, що танкер Pioneer здійснив перевалку на танкер New Energy, що плаває під прапором Палау, належить ОАЕ й управляється Індією, на північ від Суецького каналу.

У середині липня повідомлялося, що раніше невідомі компанії, ймовірно, повʼязані з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що може означати розширення російського "тіньового флоту" танкерів.

Детальніше про цю схему обходу санкцій читайте в нашому матеріалі "Тіньовий танкерний флот Росії як інструмент фінансування війни".