УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12249 відвідувачів онлайн
Новини Війна
35 291 178

Путін заявив про готовність до "мирних переговорів": Україна має стати нейтральною, а її кордони проходити там, де "забажають люди"

Путін на

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито готова до переговорів з Україною, але тільки на підставі "стамбульських домовленостей" та "реалій сьогодення".

Про це він сказав на засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Ми готові до мирних переговорів, але тільки не на базі якихось "хотілок", назва яких змінюється від місяця до місяця, а на базі реалій, що складаються та на основі домовленостей, яких було досягнуто в Стамбулі. На базі, але виходячи з реалій сьогодення", - сказав президент країни-агресорки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: Я думаю, що ми поговоримо з Путіним

За словами Путіна, має йтися не про "перемир'я на пів години або на пів року", щоб Україні "снарядів підкотили".

"А для того, щоб створити сприятливі умови для відновлення відносин, співпраці майбутнього на користь двох народів, які, безумовно, є братськими, як би це не ускладнювалося сьогоднішніми трагічними подіями у відносинах Росії та України ", - сказав диктатор.

Нейтралітет України

Він вважає, "нормальні відносини" між Москвою та Києвом важко уявити без нейтралітету України.

"Ми налаштовані якраз на те, щоб створити умови для довгострокового врегулювання і щоб Україна нарешті стала незалежною, суверенною державою. А не була інструментом у руках третіх країн і не використовувалась у їхніх інтересах. ... Якщо нейтралітету (України. - Ред.) не буде, то важко собі уявити наявність якихось добросусідських відносин між Росією та Україною. ... Чому? Тому що це означає, що Україна постійно використовуватиметься як інструмент у чужих руках. І на шкоду інтересам РФ", - сказав Путін.

Також читайте: США підтримають Зеленського, якщо він вирішить розпочати мирні перемовини з РФ, але ніхто не має його примушувати, - Держдепартамент

Кордони України

Диктатор РФ наполягає, що кордон України має проходити там, "де забажають люди", які мешкають на окупованих Росією територіях.

"Кордон України повинен проходити відповідно до суверенних рішень людей, які проживають на певних територіях і які ми називаємо своїми історичними територіями", - додав він.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Припинення вогню заохотить Путіна, послабить Україну та призведе до подальших бойових дій, - Bloomberg

Автор: 

путін володимир (24231) росія (66502) перемир’я (996)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+75
Существует международное право, которое нарушила рашка. Это единственное, что имеет значение. А свои дебильные хотелки, этот подонок должен озвучивать только со шконки или еще лучше с петлей на шее.
показати весь коментар
08.11.2024 08:54 Відповісти
+32
показати весь коментар
08.11.2024 09:00 Відповісти
+32
От і все, підвів Володя Боневтік Херпіду Потужний Нетряпкович Україну до поразки і ганьби. Скільки загинуло найкращих і скільки перетерпіла решта під бомбами і ракетами ворога, щоб повернутися до кацапів в кошару рабами. І це все заслуга вумного-превумного наріду 73%, якому захотілося слугорижногомаланчика на лісапеді. Але що страшно, немає вже тієї потужної України, яка була у 2019 році, немає тих 40 мільйонів, тих потужних АЕС, ТЕЦ, ТЕС, ГЕС, Азовського моря, потужних підприємств, портів, курортних міст, міста на очах постаріли, в яке місто не приїдь там одні бабусі і дідусі та наркомани з алконавнами, яким не було часу виїхати до Європи. А молоді жінки з дітьми втекли до ЄС, молоді хлопці поклали свох голови за помилки наріду 73%, решта до цього дня на фронті. Реальні бариги і малороси засіли у владних кабінетах і забезпечують собі багату старість при окупації ворога, бо їм немає різниці під яким прапором і мовою грабувати. Все це показав Володя Херпіду Потужний у своїх фільмах, де навіть на київській адміністрації висіла кацапська тряпка. То за кого ви голосували? За свою смерть у 2019 році? Я розумію малоросів, яким подобалося, що Вова їм обіцяв "русский язік", дрючбу з московією, а ви українці???
показати весь коментар
08.11.2024 09:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ви не в ту сторону заводите розмову. Навіщо?
показати весь коментар
08.11.2024 10:29 Відповісти
До того, що при гіпотетичному об'єднанні Корей процес пройде зовсім не гладко, саме через різницю ментальностей двох половин одного народу. Проблеми будуть такі самі, як і у нас з етнічними і зросійщеними.
показати весь коментар
08.11.2024 10:33 Відповісти
Приклад з арабами був зовсім недоречний.
Ви мабуть неуважно читаєте. Північні корейці хочуть об'єднатися зі своїми південними сусідами (а не втекти будь-куди), бо це дійсно один народ. У нашому ж випадку, на окупованих територіях з часом не залишиться нікого, хто б хотів воз'єднання.
показати весь коментар
08.11.2024 10:43 Відповісти
дайте йому спокій, Деніс вже давно у депресняку та скіглить, мабуть у кожного є межа чи вік такий???
показати весь коментар
08.11.2024 11:32 Відповісти
Нам нарешті знімуть туманну завісу зі стамбульських
домовленостей ?

Чому українці останніми дізнають інформацію
відносно долі України ,що спрогнозувала
наша влада ?
показати весь коментар
08.11.2024 09:17 Відповісти
Наш зебіл давно себе вичерпав. Він не здатний керувати державою, моде лише її поховати.
Комік та ларьочник мають піти геть.
показати весь коментар
08.11.2024 09:17 Відповісти
Підтримую, а куди подіти 73% хворих придурків? Ви думаєте вони вилікувалися?
показати весь коментар
08.11.2024 09:33 Відповісти
Цілковитих придурків насправді 43% (73% від 62%), притомних 17% (27% від 62%). Решта 40% - пофуїсти.
показати весь коментар
08.11.2024 09:49 Відповісти
Бажаючих жити в колоніїї суворого режиму? Під санкціями? Бути другим гатунком у кацапів? Усе життя мріяти про Ладу? Плешивий, тобі місце у божевільні
показати весь коментар
08.11.2024 13:23 Відповісти
А 27% нехай подякують бариге за це, якій 5 років мародеріл та вішав лапшу про церкву , мову,армію, томос,
показати весь коментар
08.11.2024 21:49 Відповісти
Тобто Суджу віддає?? Реалія ж..)
показати весь коментар
08.11.2024 09:18 Відповісти
Я так понял что торги уже начались, кремлевская моль озвучила свои цены, теперь очередь рыжего
показати весь коментар
08.11.2024 09:19 Відповісти
Он их озвучивает все три года.
показати весь коментар
08.11.2024 09:39 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2024 09:21 Відповісти
Провести референдум про те як має проходити кордон між Україною та Грузією!!!
показати весь коментар
08.11.2024 09:21 Відповісти
На друге можна погодитись при умові аналогічної постановки питання стосовно мордору...
Японія, Китай, Фінляндія.... хто там ще (крім нам і Грузії)??? - ВПЕРЕД!
показати весь коментар
08.11.2024 12:48 Відповісти
плюгавий, старий маразматик-садист брєдіт, як завжди..
насправді Московія має стати нейтральною і атрІцатєльна розширитися до меж Залатога Кальца, своїх реальних ісконних територій, а звільнені холопи недоімперії 404 вже самі проведуть кордони поміж собою там, де забажають мешканці колишньої Росососії... наприклад, у Якутії є всі шанси стати "Північними Еміратами"..
показати весь коментар
08.11.2024 09:22 Відповісти
так колись буде 💯
показати весь коментар
08.11.2024 09:45 Відповісти
Де "забажають люди"? Ну так тільки в Крим їх завезли десь 800 000. Та все везуть і везуть.
показати весь коментар
08.11.2024 09:24 Відповісти
А моє бажання - кордони 1991 року.
Чи я не людина?
показати весь коментар
08.11.2024 09:26 Відповісти
як для ***** і касапів, - ти не людина, ти нацист.
показати весь коментар
08.11.2024 12:21 Відповісти
короче, у всякого тіла (живого, неживого) є міра. Але в касапів свооя міра. Наприклад: не метр, а сажень. і т.д.
Так що не дивуйся, якщо вони тебе оцінюють на власний розсуд.
Інша справа, чи варто на таке зважати...
показати весь коментар
08.11.2024 12:26 Відповісти
Який цинізм цього рашиського виродка ,кордон як забажають ,а що жителі України невже хтось окрім маргіоналів з нормальних людей хоче до фашиської імперії зла ? ви варвари убили сотні тисяч українців ,ви нациська здичавіла орда зруйнували сотні міст і сіл ,ви виродки вигнали мільйони громадян зт своєї землі і заселяєте рашиським бидлом ,що б ти здох і вся твоя сім'я як і огидний "русский мир".
показати весь коментар
08.11.2024 09:26 Відповісти
*****,выродок.Мир становится хищным.За то украинцы ржут по приколу и лопают шашлыки
показати весь коментар
08.11.2024 09:29 Відповісти
Наявність українського паспорта не перетворює кацапських понаїхів та їхніх нащадків на українців.
показати весь коментар
08.11.2024 15:34 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2024 15:38 Відповісти
Народ та населення це дві великі різниці ...
показати весь коментар
08.11.2024 15:39 Відповісти
феерический ******* просто.хуйлокабаев иди *****!
показати весь коментар
08.11.2024 09:29 Відповісти
Сама прикрість в тому, що більшість населення на ТОТ, таки мліють за рашку. При чому не просто мліють, а цілком задоволені. Особлива більшість - люди похилого віку. І це я не просто так кажу; мати знаходиться там і якось прорвалась через когось там до родичів (до мене не змогла, або не зручно було), то каже "как им там хорошо. Пенсия от 12 000 до 19 000, дрова привозят, уголь дают..." при чому це не тільки її слова.
А ті, хто вірний Україні і хто встиг вискочити з тієї кловаки, попали під немилість боневтіків. Люди вже далеко за 50, на ліки тих 2+2 000 ніяк не вистачає, на роботу вже не охоче беруть, тай спеціальність така, що не потрібні.
Друг кинув дім і в Дніпро. Цьому більш-менш пощастило, бо свого часу зумів квартиру там купити, тай діти при ділах і поруч. І на роботу влаштувався (дало про себе знати наше з ним захоплення радіоаматорством).
Дуже багато людей починають повертатись на ТОТ.
От таке воно, зелене явамнічевонедолжен.
показати весь коментар
08.11.2024 09:30 Відповісти
У них нафтогазу купа, можуть собі дозволити с барского плєча.
Та і суспільний договір там - кормім вас, а ви прікази виполняєтє, вопросов нє задайотє.
показати весь коментар
08.11.2024 10:04 Відповісти
Т.е на ВОТ большинство пенсионеры?
показати весь коментар
08.11.2024 13:49 Відповісти
Ні. Але й більш молодші в захваті від оркогадин. Стільки знайомих і вже не таких, що б і молодих пішли на співпрацю. А молодь, котра не змогла виїхати, стали просто заручниками долі. І що б вижити, вціліти, по неволі будеш під тією владою. Правда свої колобки там здають людей, схильних та лояльних до України. Здають помешкання, звідки поїхали на Велику Україну люди... Знаю таких і як хочеться їм не плюнуть, а харкнути в харю..., дай бог дожити до цього моменту і встигнути.
показати весь коментар
08.11.2024 14:22 Відповісти
Народ та населення це дві великі різниці ...
показати весь коментар
08.11.2024 15:26 Відповісти
**** нема управи на тебе підора нквс -ного ...
хочаб Грузія та Ічкерія почали забирати своє , ми б разом тобі хребта зламали
показати весь коментар
08.11.2024 09:33 Відповісти
Україна тобі, антихристе, нічого не должна
показати весь коментар
08.11.2024 09:34 Відповісти
По перше -кацапи не люди!
По друге-стамбульські договорняки це цвях в домовину України.
По третє-виходячи із двох попередніх-іди за своїм крейсером, кобздун вже тобі прогули ставить. І можеш захопити з собою всіх своїх прихильників.
показати весь коментар
08.11.2024 09:37 Відповісти
за які ви домовленості кажете! домовленость це коли 2 держави між собою домовляються і роблять підписи на цьому документі .жодного підпису на так званому ''оманському договору''який привезли рашисти з двох сторін нема та що виходе путін хоче як і раніше їх підписати а ми їх посилаемо на ......
показати весь коментар
08.11.2024 11:57 Відповісти
Яка тварина це *****,скотиняка тебе кобздон зачекався..Тобі,тварина уже давно,на том світі,. прогули малюють.
показати весь коментар
08.11.2024 09:37 Відповісти
Гопота із страху, попередньо надєлав в порткі, загнала себе із Стамбульськими похоронами України в цугцванг.
В після кайзеррівській Німеччині у 1919, француз Клємансо в останнй момент, перекроїв Версальські протоколи пред'явив своє. Німці заартачились, але голова їх комісії підписав. І шо ? Застрелили підписанта саме за це.
показати весь коментар
08.11.2024 09:42 Відповісти
ПТН ПНХ!
показати весь коментар
08.11.2024 09:44 Відповісти
Пізно в українців просити пощади. Карфаген має бути знищений.
показати весь коментар
08.11.2024 09:54 Відповісти
не відчувається впевненості у кремльовського ублюдка. мабуть, не справдились надії на трампа
показати весь коментар
08.11.2024 09:56 Відповісти
ПНХ тварь
показати весь коментар
08.11.2024 09:57 Відповісти
люди хатят "сайтісь пасєрєдінє"...
показати весь коментар
08.11.2024 10:05 Відповісти
Кордони московії мусять бути проведені по лінії московської окружної дороги- ось бажання нормальних людей!
показати весь коментар
08.11.2024 10:09 Відповісти
Путя вважає себе людиною?
показати весь коментар
08.11.2024 10:13 Відповісти
Тобто пуйло хоче, щоб Україна віддала йому Херсон і Запоріжжя. І як він собі це уявляє?
показати весь коментар
08.11.2024 10:18 Відповісти
Стамбульскій договорняк.
Хто там приймав участь?
Яйця по 17,Агрохламія,
Це вже держзрада чи ще ні?
показати весь коментар
08.11.2024 10:21 Відповісти
Карлик з ордером на арешт щось вигукує?
показати весь коментар
08.11.2024 10:23 Відповісти
нах"й пішла собака й@бана
показати весь коментар
08.11.2024 10:25 Відповісти
Живодер розповідає свідкам, що жертва йому як рідна і щоб не оборонялась, бо такі вже реаліїі.
показати весь коментар
08.11.2024 10:36 Відповісти
Границы мардварума-пида рассии долшны прахадить у приделах мастосранай мехесрань мудянскай балоты.
показати весь коментар
08.11.2024 10:41 Відповісти
Коротше Трамп справді може зупинити війну, але не телефонними дзвінками, а зовсім-зовсім іншими речами.
показати весь коментар
08.11.2024 10:47 Відповісти
Альтерантиви дипломатії немає, а перед переговорами завжди всі виставляють свої хотілки по максимуму. Тут вже справа за Трампом сбити пиху. І за нашим оборонпромом, недавно були 2 вдалих удари по складах і НПЗ.

А взагалі хто сидить в тилу або ще більше закордоном, не має морального права, щось розповідати про наступи, тому що без авіації 30-40 літаків і сотен ракет - нереалістично. А їх ніхто не давав за колишньої влади в США, американці по максимуму затягнули навчання пілотів і не передали ракети на 150-200 км, без яких ті літаки втрачають сенс і тільки як ППО можуть працювати.

Тому треба вести дипломатичну гру по максиму витягнути із ситуації. Було б чудово отримати миротворчий контигент на лінії зіткнення з орками що унеможливить провокації.

А питання, що ви пропонуєте дальше воювати та втрачати економіку і території. Причому ніхто на заході не розглядає варіант море зброї та ембарго, що Байден колись це хотів зробити. А Україна не потягне при поточному військовому бюджеті рашистів та дирявими санкціями війну з ними. У них грошей на війну більше, чим у нас весь бюджет з кредитами і людей в рази більше.

Вони поки ніяк не страждають від війни, їх еліта збагатилась за 3 роки, тобто навіть якщо х...ло здохне, в чому я сумніваюсь при теперішньому розвитку медицини, то є інше оточення зацікавлене у війні.
показати весь коментар
08.11.2024 10:49 Відповісти
Після всього що вони натворили, нормальних відносин з кацапією бути не може! Ніколи!!!
Кацапи, москалі кровні вороги українців назавжди!!!
показати весь коментар
08.11.2024 10:51 Відповісти
А нейтралітет України - це перспектива знищення України в майбутньому
показати весь коментар
08.11.2024 10:53 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2024 15:17 Відповісти
Вигадана москалями загарбниками кацапська "Новоросія" (УКРАЇНА ).
у 18 - 19 столітті. Так і тоді частка слов'ян українців в Херсонській та Катеринославській ( Січіславській ) губерніях становила 74%. Українців а не цих замаскованих під «великоросів» жахливих личакових москалів!
В Херсонській губернії (включаючи Одещину) їх було тільки жалюгідних 3% (і це офіційна статистика) А тепер кривавий фашист )(уйло називає цю святу Українську землю своїми історичними кацапськими територіями?
показати весь коментар
08.11.2024 10:51 Відповісти
***** вже й трампу починає умови ставити. та звинувачувати сша в озброєні україни та санкціях на рф, не вказавши за що санкції були введені ... виходячи з того, що ми знаємо про характер трампа , йому також може вожжа під хвіст попасти . трамп може надати більще зброї україні . та дати дозвіл на обстріл території раші ,так що це може піти на користь україні.
показати весь коментар
08.11.2024 10:58 Відповісти
Кінець часового циклу розвитку і початок нового. Їбала Путіну, Орбану, Трампу, Качан пиру та іншим в кольори джунглів(в неконтактні племена) будуть красити не вони, бо жоден з них не має одежі АНГЕЛ, їх їм краситиме АРЇАНГЕЛ МИХАЙЛО. Оскільки на одежу АНГЕЛ жодна ядерна зброя не діє, то ВАЛЯТЬ ВСІ *****, БОГ не збирається змінювати кордони КИЇВСЬКОЇ РУСІ, а всі шльодри, що косять під русичів, отримають належне рило. Все інше, що я хотів показати з відкритої в часі БІБЛІЇ(рішення БОГА, що йде до Землі по Путіну, Сталіну, Леніну та багатьом іншим), відправляю типа президенту. Не тупий - матиме козирі для закінчення війни на умовах України, а тупі БОГУ не потрібні - тож піде навчатись в Академію Джунглів, без ЇЇ освіти до РАЮ ЛЮДИ ніяк.
показати весь коментар
08.11.2024 11:22 Відповісти
Путін це воєнний злочинець і терорист. Його необхідно судити, а не слухати його хворобливі фантазії.
показати весь коментар
08.11.2024 11:22 Відповісти
ну, засудиш ***** (заочно, інакше ніяк), той здохне років через 20, а за цей час в касапів з'явиться *********** (така в них традиція), і він продовжуватиме справ "розбудови" своєї імперії уже на території Західної України, якщо не Польщі. Тоді мої правнуки будуть штурмувати твоїх в окопах під Краковом.
Можливо, ти тоді згадаєш, як оце сьогодні просунув свого клоуна керувати своєю державою, і що це саме він наступний винуватий в тому, що війна перемістилася на територію НАТО?
Тільки ж ти знаєш, як я щеняю 73/43%зебілів за те, що з їх подачі наш клоун керує Українською адміністрацією, і що це з їх вини сталось оце повномасштабне вторгнення та всі оці воєнні нещастя...
І тебе буду щеняти надалі.
показати весь коментар
08.11.2024 12:40 Відповісти
подивимося як це зробить ваш новообраний президент
показати весь коментар
09.11.2024 01:49 Відповісти
Страшная Украинища напала на маленькую миролюбивую россиюшку, и Киевская хунта продолжает хотеть братоубийственной войны. А вот РФ хочет мира, смотрите все!
показати весь коментар
08.11.2024 11:24 Відповісти
надо прописывать курскую область в Конституции...
показати весь коментар
08.11.2024 12:06 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2024 15:19 Відповісти
це ***** вчергове застовбив свої початкові переговорні позиції напередодні зміни адміністрації Держдепу. Причому вчергове збрехав (і неодноразово): наприклад, не існує жодних стамбульських домовленостей, ті переговори нічим не завершились.
показати весь коментар
08.11.2024 12:31 Відповісти
Сумашедший придурок у руля ядерного государства. Жаль, что санитары мнут яйца вместо того, чтобы скрутить придурка, бегающего с факелом. Ждут, наверное, когда он подозжет все кругом.
показати весь коментар
08.11.2024 12:34 Відповісти
Ой дебил...🤦‍♂️
показати весь коментар
08.11.2024 12:45 Відповісти
До миру потягло виродка. Мабудь мислишка спрацювала, що Трамп неадекватний, ось візьме і завалить ЗСУ зброєю в т.ч.і "Томагавками"та f-35...
показати весь коментар
08.11.2024 13:25 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2024 15:21 Відповісти
****, ти ще після всього ще щось ****** про "братські народи"?! Сподіваюся, ти дістанеш Трампона і він в'їбе по твоїй смердючій паРаші томагавками!
показати весь коментар
08.11.2024 13:27 Відповісти
Це той самий словесний понос,який нацистське пуйло долдонить уже три рокі підряд.Взагалі для чього це публікувати,якщо по суті це кожен раз повторення одного і того самого маніпулятивного і брехливого фуфла.
показати весь коментар
08.11.2024 14:00 Відповісти
соси козел
показати весь коментар
08.11.2024 14:12 Відповісти
Повністю неадекватний патологічний неправдомовець про щось буде домовлятись
показати весь коментар
08.11.2024 14:36 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2024 15:13 Відповісти
Десь так ...
показати весь коментар
08.11.2024 15:14 Відповісти
Х....вважає, що козирі в його руках. Тривала допомога Рудому Донні, проведення стратегічної операції *Буратіно* і вознесення Голобородька (Пінгвіна) переконують його, що ці два вассала таки приповзуть до нього. Один ****** уже трезвонить, Рудий зобов'язаний першим позвонити Х.....
показати весь коментар
08.11.2024 17:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 