Путін заявив про готовність до "мирних переговорів": Україна має стати нейтральною, а її кордони проходити там, де "забажають люди"
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито готова до переговорів з Україною, але тільки на підставі "стамбульських домовленостей" та "реалій сьогодення".
Про це він сказав на засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Ми готові до мирних переговорів, але тільки не на базі якихось "хотілок", назва яких змінюється від місяця до місяця, а на базі реалій, що складаються та на основі домовленостей, яких було досягнуто в Стамбулі. На базі, але виходячи з реалій сьогодення", - сказав президент країни-агресорки.
За словами Путіна, має йтися не про "перемир'я на пів години або на пів року", щоб Україні "снарядів підкотили".
"А для того, щоб створити сприятливі умови для відновлення відносин, співпраці майбутнього на користь двох народів, які, безумовно, є братськими, як би це не ускладнювалося сьогоднішніми трагічними подіями у відносинах Росії та України ", - сказав диктатор.
Нейтралітет України
Він вважає, "нормальні відносини" між Москвою та Києвом важко уявити без нейтралітету України.
"Ми налаштовані якраз на те, щоб створити умови для довгострокового врегулювання і щоб Україна нарешті стала незалежною, суверенною державою. А не була інструментом у руках третіх країн і не використовувалась у їхніх інтересах. ... Якщо нейтралітету (України. - Ред.) не буде, то важко собі уявити наявність якихось добросусідських відносин між Росією та Україною. ... Чому? Тому що це означає, що Україна постійно використовуватиметься як інструмент у чужих руках. І на шкоду інтересам РФ", - сказав Путін.
Кордони України
Диктатор РФ наполягає, що кордон України має проходити там, "де забажають люди", які мешкають на окупованих Росією територіях.
"Кордон України повинен проходити відповідно до суверенних рішень людей, які проживають на певних територіях і які ми називаємо своїми історичними територіями", - додав він.
Ордер на арешт Путіна
17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.
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Ви мабуть неуважно читаєте. Північні корейці хочуть об'єднатися зі своїми південними сусідами (а не втекти будь-куди), бо це дійсно один народ. У нашому ж випадку, на окупованих територіях з часом не залишиться нікого, хто б хотів воз'єднання.
домовленостей ?
Чому українці останніми дізнають інформацію
відносно долі України ,що спрогнозувала
наша влада ?
Комік та ларьочник мають піти геть.
Японія, Китай, Фінляндія.... хто там ще (крім нам і Грузії)??? - ВПЕРЕД!
насправді Московія має стати нейтральною і атрІцатєльна розширитися до меж Залатога Кальца, своїх реальних ісконних територій, а звільнені холопи недоімперії 404 вже самі проведуть кордони поміж собою там, де забажають мешканці колишньої Росососії... наприклад, у Якутії є всі шанси стати "Північними Еміратами"..
Чи я не людина?
Так що не дивуйся, якщо вони тебе оцінюють на власний розсуд.
Інша справа, чи варто на таке зважати...
А ті, хто вірний Україні і хто встиг вискочити з тієї кловаки, попали під немилість боневтіків. Люди вже далеко за 50, на ліки тих 2+2 000 ніяк не вистачає, на роботу вже не охоче беруть, тай спеціальність така, що не потрібні.
Друг кинув дім і в Дніпро. Цьому більш-менш пощастило, бо свого часу зумів квартиру там купити, тай діти при ділах і поруч. І на роботу влаштувався (дало про себе знати наше з ним захоплення радіоаматорством).
Дуже багато людей починають повертатись на ТОТ.
От таке воно, зелене явамнічевонедолжен.
Та і суспільний договір там - кормім вас, а ви прікази виполняєтє, вопросов нє задайотє.
хочаб Грузія та Ічкерія почали забирати своє , ми б разом тобі хребта зламали
По друге-стамбульські договорняки це цвях в домовину України.
По третє-виходячи із двох попередніх-іди за своїм крейсером, кобздун вже тобі прогули ставить. І можеш захопити з собою всіх своїх прихильників.
В після кайзеррівській Німеччині у 1919, француз Клємансо в останнй момент, перекроїв Версальські протоколи пред'явив своє. Німці заартачились, але голова їх комісії підписав. І шо ? Застрелили підписанта саме за це.
Хто там приймав участь?
Яйця по 17,Агрохламія,
Це вже держзрада чи ще ні?
А взагалі хто сидить в тилу або ще більше закордоном, не має морального права, щось розповідати про наступи, тому що без авіації 30-40 літаків і сотен ракет - нереалістично. А їх ніхто не давав за колишньої влади в США, американці по максимуму затягнули навчання пілотів і не передали ракети на 150-200 км, без яких ті літаки втрачають сенс і тільки як ППО можуть працювати.
Тому треба вести дипломатичну гру по максиму витягнути із ситуації. Було б чудово отримати миротворчий контигент на лінії зіткнення з орками що унеможливить провокації.
А питання, що ви пропонуєте дальше воювати та втрачати економіку і території. Причому ніхто на заході не розглядає варіант море зброї та ембарго, що Байден колись це хотів зробити. А Україна не потягне при поточному військовому бюджеті рашистів та дирявими санкціями війну з ними. У них грошей на війну більше, чим у нас весь бюджет з кредитами і людей в рази більше.
Вони поки ніяк не страждають від війни, їх еліта збагатилась за 3 роки, тобто навіть якщо х...ло здохне, в чому я сумніваюсь при теперішньому розвитку медицини, то є інше оточення зацікавлене у війні.
Кацапи, москалі кровні вороги українців назавжди!!!
у 18 - 19 столітті. Так і тоді частка слов'ян українців в Херсонській та Катеринославській ( Січіславській ) губерніях становила 74%. Українців а не цих замаскованих під «великоросів» жахливих личакових москалів!
В Херсонській губернії (включаючи Одещину) їх було тільки жалюгідних 3% (і це офіційна статистика) А тепер кривавий фашист )(уйло називає цю святу Українську землю своїми історичними кацапськими територіями?
Можливо, ти тоді згадаєш, як оце сьогодні просунув свого клоуна керувати своєю державою, і що це саме він наступний винуватий в тому, що війна перемістилася на територію НАТО?
Тільки ж ти знаєш, як я щеняю 73/43%зебілів за те, що з їх подачі наш клоун керує Українською адміністрацією, і що це з їх вини сталось оце повномасштабне вторгнення та всі оці воєнні нещастя...
І тебе буду щеняти надалі.