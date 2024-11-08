Путін заявив про готовність до "мирних переговорів": Україна має стати нейтральною, а її кордони проходити там, де "забажають люди"

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито готова до переговорів з Україною, але тільки на підставі "стамбульських домовленостей" та "реалій сьогодення".

Про це він сказав на засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Ми готові до мирних переговорів, але тільки не на базі якихось "хотілок", назва яких змінюється від місяця до місяця, а на базі реалій, що складаються та на основі домовленостей, яких було досягнуто в Стамбулі. На базі, але виходячи з реалій сьогодення", - сказав президент країни-агресорки.

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За словами Путіна, має йтися не про "перемир'я на пів години або на пів року", щоб Україні "снарядів підкотили".

"А для того, щоб створити сприятливі умови для відновлення відносин, співпраці майбутнього на користь двох народів, які, безумовно, є братськими, як би це не ускладнювалося сьогоднішніми трагічними подіями у відносинах Росії та України ", - сказав диктатор.

Нейтралітет України

Він вважає, "нормальні відносини" між Москвою та Києвом важко уявити без нейтралітету України.

"Ми налаштовані якраз на те, щоб створити умови для довгострокового врегулювання і щоб Україна нарешті стала незалежною, суверенною державою. А не була інструментом у руках третіх країн і не використовувалась у їхніх інтересах. ... Якщо нейтралітету (України. - Ред.) не буде, то важко собі уявити наявність якихось добросусідських відносин між Росією та Україною. ... Чому? Тому що це означає, що Україна постійно використовуватиметься як інструмент у чужих руках. І на шкоду інтересам РФ", - сказав Путін.

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Кордони України

Диктатор РФ наполягає, що кордон України має проходити там, "де забажають люди", які мешкають на окупованих Росією територіях.

"Кордон України повинен проходити відповідно до суверенних рішень людей, які проживають на певних територіях і які ми називаємо своїми історичними територіями", - додав він.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

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