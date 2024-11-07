США підтримають Зеленського, якщо він вирішить розпочати мирні перемовини з РФ, але ніхто не має його примушувати, - Держдепартамент
Нинішнє керівництво зовнішньополітичного відомства США зосередиться на досягненні прогресу на найбільш важливих напрямках впродовж перехідного терміну, в тому числі, на досягненні Україною найкращої позиції для успіху.
Про це заявив у четвер у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ.
"Держсекретар чітко зазначив, що має намір використати час, який залишився на посаді, щоби досягти відчутного прогресу в низці важливих питань", - зауважив представник Держдепу.
Він зазначив, що це стосується, в тому числі зусиль, "щоб Україна перебувала в найкращій можливій позиції для досягнення успіху".
На запитання журналіста, який згадав про обіцянку новообраного президента Дональда Трампа завершити війну протягом перших 24 годин на посаді, чи сприятимете в останні два місяці правління адміністрація Байдена переговорам про завершення війни в Україні, якщо обидві сторони висловлять готовність розпочати розмови щодо цього, Міллер відповів:
"Якщо президент Зеленський вирішить, що хоче розпочати переговори, це те, що ми підтримаємо. Це була наша давня позиція. Це має вирішувати президент Зеленський, і це не є справою для нас чи будь-якої іншої країни, щоб примушувати їх до цього. Ми б підтримали їх у будь-якому процесі, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир, але це його рішення, а не наше. Як завжди, достатньо подивитися на заяви, які він продовжує робити. Ми не побачили жодних ознак з боку Володимира Путіна, що він готовий відмовитися від своїх вимог продовжувати захоплення українських територій. Я впевнений, що існує тип "переговорів", які Путін міг би прийняти, але Україна не отримає нічого, на що вона має право за законом. Але це не той вид переговорів, який цікавить президента Зеленського, і так не повинно бути. Згідно зі статутом ООН, Україна має право зберігати свої кордони та суверенітет".
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Логічно.
Трамп не Байден і гратися у доброго дядю не буде.
Інакше у ***** та Сі просто не було б шансів навіть голову підняти, не кажучи про погрози та війну.
У 80-х цих лузерів зубасті капіталюги зжерли б з кістками або тримали б у клітці.
Але!!! І з нами б ніхто тоді не став возитися.
Наприклад, під тиском погоджується на рішення, яке зносить до біса його владу.
А, якщо не погоддується, то отриує таку війну, яка йому у страшних снах не снилася - без зброї, без підтримки і з санкціями.
Правда Україні від цього не буде нічого гарного.
Он якогось Сулеймані в Ірані за Трампа ракета схопила.
Тут же ж з якого боку подивитися і показати. Ми живемо у час викривлення реальності.
Наприклад:
Кривавий узурпатор ЗЄ розв'язав війну посеред Європи. Весь Світ видохнув з полегшенням, коли його було ліквідовано, а в Україні відновлено конституційний порядок.
Бо, знов таки, заїбав він всіх.
З листопада 2013 питання було тільки у тому, як довго та, як багато загине.
Як рішення президента про пепедачу Роісє суверенних територій України вписується у Конституцію?
є якийсь строк чи очікування коли ЗСУ вирішить питання ?
Спільним у всіх цих підходах, на думку журналістів, є одне - відхід від політики Джо Байдена підтримувати Україну «стільки, скільки треба».
З якого дива жертва агресії має про щось домовлятися з агресором? Нехай забирається з України, відшкодовує збитки,сплачує репарації і діло з кінцями. Чи потрібно нагодувати Україною масового вбивцю, божевілбного терориста щоб його ненадовго задовольнити і зростити нового гітлера й забезпечити 3-тю світову війну? Всім відомо, непокаране зло множиться багатократно.
Зеленськійі промовляйте Народ Украіни!
Не Зеленський воює в окопах, не він сидить без світла, не йому на голову падають уламки шахедів, не він залишився без майна та переіхав десь, не йому держава дала 2000 гривень та "будьте здорові" після виізду з окупаціі.
Тож не Зеленському вирішувати. Він повинен виконувати волю ЗСУ ти всіх справжніх Украінців.
збирай торбину та шукай новий притулок. всюди де можна було ви вже обісралися.
більше, ви не цікаві!
чи, ще є українці, котрі вірять в ідеї лєвацтва пацифізма толєрастії?
ну, то, до вас ще не долетіла ракета або мопед.