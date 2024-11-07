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США підтримають Зеленського, якщо він вирішить розпочати мирні перемовини з РФ, але ніхто не має його примушувати, - Держдепартамент

Речник Державного департаменту США Метью Міллер

Нинішнє керівництво зовнішньополітичного відомства США зосередиться на досягненні прогресу на найбільш важливих напрямках впродовж перехідного терміну, в тому числі, на досягненні Україною найкращої позиції для успіху.

Про це заявив у четвер у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ.

"Держсекретар чітко зазначив, що має намір використати час, який залишився на посаді, щоби досягти відчутного прогресу в низці важливих питань", - зауважив представник Держдепу.

Він зазначив, що це стосується, в тому числі зусиль, "щоб Україна перебувала в найкращій можливій позиції для досягнення успіху".

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На запитання журналіста, який згадав про обіцянку новообраного президента Дональда Трампа завершити війну протягом перших 24 годин на посаді, чи сприятимете в останні два місяці правління адміністрація Байдена переговорам про завершення війни в Україні, якщо обидві сторони висловлять готовність розпочати розмови щодо цього, Міллер відповів: 

"Якщо президент Зеленський вирішить, що хоче розпочати переговори, це те, що ми підтримаємо. Це була наша давня позиція. Це має вирішувати президент Зеленський, і це не є справою для нас чи будь-якої іншої країни, щоб примушувати їх до цього. Ми б підтримали їх у будь-якому процесі, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир, але це його рішення, а не наше. Як завжди, достатньо подивитися на заяви, які він продовжує робити. Ми не побачили жодних ознак з боку Володимира Путіна, що він готовий відмовитися від своїх вимог продовжувати захоплення українських територій. Я впевнений, що існує тип "переговорів", які Путін міг би прийняти, але Україна не отримає нічого, на що вона має право за законом. Але це не той вид переговорів, який цікавить президента Зеленського, і так не повинно бути. Згідно зі статутом ООН, Україна має право зберігати свої кордони та суверенітет".

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Автор: 

Держдепартамент США (1654) Зеленський Володимир (24595) путін володимир (24231) Трамп Дональд (6326) переговори з Росією (1322)


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Топ коментарі
+20
Після 24 лютого 2022року пріоритетне право щось вирішувати в Україні мають в першу чергу лишень Збройні Сили України.
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07.11.2024 23:25 Відповісти
+13
сучі діти...а могли б в 2022 суттєво вплинути, але засцяли
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07.11.2024 23:26 Відповісти
+11
«США підтримають Зеленського, якщо він (цар)вирішить розпочати розпочати мирні переговори». В цій фразі вся глибина деградації Держдепартаменту. А що буде при новій адміністрації, важко навіть уявити.
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07.11.2024 23:38 Відповісти
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а якщо не вирішить розпочати мирні перемовини з рф, то не підтримають.
Логічно.
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07.11.2024 23:15 Відповісти
А, якщо не погодиться, То не буде ЗЄ.

Трамп не Байден і гратися у доброго дядю не буде.
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07.11.2024 23:20 Відповісти
Не хочеться говорити таке про наших "партнерів", але схоже вони всі там обкурені.
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07.11.2024 23:31 Відповісти
Такі часи...
Інакше у ***** та Сі просто не було б шансів навіть голову підняти, не кажучи про погрози та війну.

У 80-х цих лузерів зубасті капіталюги зжерли б з кістками або тримали б у клітці.

Але!!! І з нами б ніхто тоді не став возитися.
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07.11.2024 23:44 Відповісти
обкурені таку діч не творять
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08.11.2024 04:06 Відповісти
а куди ж Зе дінеться? ми тепер з ним надовго.
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07.11.2024 23:58 Відповісти
Завжди можна створити умови, за яких недолугий блазень кудись дівається.

Наприклад, під тиском погоджується на рішення, яке зносить до біса його владу.
А, якщо не погоддується, то отриує таку війну, яка йому у страшних снах не снилася - без зброї, без підтримки і з санкціями.

Правда Україні від цього не буде нічого гарного.
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08.11.2024 00:08 Відповісти
заглядав у Конституцію. ***** такого не знайшов. Так що як президент Зе може і трампа пережити.
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08.11.2024 00:27 Відповісти
Бо там забули написати що президент може схопити передоз
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08.11.2024 00:33 Відповісти
Та що завгодно може схопити, якщо він Госдепу поперек горла стане.

Он якогось Сулеймані в Ірані за Трампа ракета схопила.

Тут же ж з якого боку подивитися і показати. Ми живемо у час викривлення реальності.

Наприклад:
Кривавий узурпатор ЗЄ розв'язав війну посеред Європи. Весь Світ видохнув з полегшенням, коли його було ліквідовано, а в Україні відновлено конституційний порядок.
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08.11.2024 00:40 Відповісти
ну по суті так і є, без нього навряд чи була б ця війна, він багато зробив для початку її
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08.11.2024 04:07 Відповісти
там забули написати, що довбойобів не можно долучати до виборів центральної влади.
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08.11.2024 00:45 Відповісти
А що там про Януковича написано?
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08.11.2024 00:34 Відповісти
наисано що на роботу треба ходити, а не прогулювати.
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08.11.2024 00:42 Відповісти
Тобто, якщо б він продовжував мочити протестувальників, то все було б норм.
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08.11.2024 00:44 Відповісти
так, можливо доживав би собі на пенсії у Межигір'ї, а всі якименки та захарченки, які з'бались, були би виголошені винуватцямиу вбивстві протестувальників.
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08.11.2024 00:57 Відповісти
Не думаю.
Бо, знов таки, заїбав він всіх.

З листопада 2013 питання було тільки у тому, як довго та, як багато загине.
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08.11.2024 01:12 Відповісти
тим не менше після Майдану у Конституцію не внесли правку про те, що у виборах на пост глави держави не можуть приймати участь особи з проросійськіми поглядами. Тому маємо те що маємо.
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08.11.2024 01:30 Відповісти
таке не пропишеш, це абстракція
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08.11.2024 04:09 Відповісти
ну так, абстракція. Тому маємо іншу картину олією, і це вже реалізм.
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08.11.2024 04:54 Відповісти
і навіть не олією ...
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08.11.2024 07:20 Відповісти
ну так, там де коричньова лінія горизонту на цьому пейзажі - то засохла кров і лайно.
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08.11.2024 12:21 Відповісти
А що у Конституції написано щодо обов'язків президента та територіальну цілісність України?

Як рішення президента про пепедачу Роісє суверенних територій України вписується у Конституцію?
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08.11.2024 00:43 Відповісти
а що янукович передав?
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08.11.2024 00:59 Відповісти
Ми говорили, що буде з ЗЄ у разі територіальних поступок.
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08.11.2024 01:08 Відповісти
він не буде сам приймати рішення, бо він з початку повномасштабного вторгнення попав у полон.
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08.11.2024 01:33 Відповісти
На зараз Держдепом керує Байден. І Байден - не добрий дядя, а істота, що заблокувала поставки зброї по ленд-лізу.
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08.11.2024 01:50 Відповісти
нехай не гадає за переговори Зеленського- терміново нехай починає переговори з путіном про передачу Аляски назад
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08.11.2024 06:51 Відповісти
Если Трамп захочет кинуть как с будопештским меморандумом, пусть идут за русским кораблем
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07.11.2024 23:15 Відповісти
Тоді повернемо ЯО
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07.11.2024 23:52 Відповісти
************ Украіну до гарноі позиціі
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07.11.2024 23:21 Відповісти
А може бідон у якості заохочення агресора до миру знов дозволить добудувати північний потік 2? А чого? Він своє президентство з цього почав, він цим його і закінчить. Буде дуже символічно.
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07.11.2024 23:23 Відповісти
Після 24 лютого 2022року пріоритетне право щось вирішувати в Україні мають в першу чергу лишень Збройні Сили України.
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07.11.2024 23:25 Відповісти
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08.11.2024 11:07 Відповісти
це хто ? самий главний командувач , чи сирський ? чи може Да Вінчі ?
є якийсь строк чи очікування коли ЗСУ вирішить питання ?
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08.11.2024 13:26 Відповісти
сучі діти...а могли б в 2022 суттєво вплинути, але засцяли
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07.11.2024 23:26 Відповісти
«США підтримають Зеленського, якщо він (цар)вирішить розпочати розпочати мирні переговори». В цій фразі вся глибина деградації Держдепартаменту. А що буде при новій адміністрації, важко навіть уявити.
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07.11.2024 23:38 Відповісти
Радники Трампа, який переміг на президентських виборах у США, нібито запропонували йому кілька варіантів того, як можна вирішити війну в Україні. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Спільним у всіх цих підходах, на думку журналістів, є одне - відхід від політики Джо Байдена підтримувати Україну «стільки, скільки треба».
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07.11.2024 23:47 Відповісти
Потім кинуть Тайвань, а потім будуть боі йти в Вашингтоні, росіяни вже собі медальки за взяття Вашингтона зробили
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08.11.2024 10:47 Відповісти
Якби ж то. Іноді дуже хочеться, ******** Перл Харбор як би цинічно це не звучало, щоб Штати прийшли до тями.
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08.11.2024 12:40 Відповісти
В принципі, якщо у Ірана буде ядерна зброя тоді це буде ще одним дуже серйозним сигналом що світ міняється
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08.11.2024 19:26 Відповісти
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07.11.2024 23:51 Відповісти
якщо зе піде до хла с «чєлобітной», то це підтримають?
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07.11.2024 23:55 Відповісти
Хто такий цей рашист зеленський щоб він мав щось вирішувати за український народ? Його мандат, який він шахрайством здобув, закінчився у травні 2024 року. Тепер він ніхто, звичайний напівєврей з подвійним громадянством, зрадник України і мегакорупціонер, якому б бандюкович позаздрив.
З якого дива жертва агресії має про щось домовлятися з агресором? Нехай забирається з України, відшкодовує збитки,сплачує репарації і діло з кінцями. Чи потрібно нагодувати Україною масового вбивцю, божевілбного терориста щоб його ненадовго задовольнити і зростити нового гітлера й забезпечити 3-тю світову війну? Всім відомо, непокаране зло множиться багатократно.
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08.11.2024 00:43 Відповісти
ти їбанат?
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08.11.2024 00:47 Відповісти
Зуйло як представник національної меншини взагалі не має морального права займати найвищу посаду в країні. Але дурних українців національні питання не хвилювали. От тепер ті хто цим не цікавився вигрібають по повній. Багато вже кацапи повбивали. Наприклад в кацапомовному Маріуполі який за зуйло голосував...
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08.11.2024 01:02 Відповісти
Зачеркніть будь ласка Зеленській і промовляйте Народ Украіни!

Не Зеленський воює в окопах, не він сидить без світла, не йому на голову падають уламки шахедів, не він залишився без майна та переіхав десь, не йому держава дала 2000 гривень та "будьте здорові" після виізду з окупаціі.

Тож не Зеленському вирішувати. Він повинен виконувати волю ЗСУ ти всіх справжніх Украінців.
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08.11.2024 03:40 Відповісти
гидко читати
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08.11.2024 05:56 Відповісти
Пі...боли!
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08.11.2024 06:36 Відповісти
Підтримувати можна по різному.За допомогою гарних лозунгів,або за допомогою надання всього необхідного для ведення війни...При трампоні,не буде ні одного ні іншого...
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08.11.2024 07:25 Відповісти
сцикливі сракожуї демократи!
збирай торбину та шукай новий притулок. всюди де можна було ви вже обісралися.
більше, ви не цікаві!
чи, ще є українці, котрі вірять в ідеї лєвацтва пацифізма толєрастії?
ну, то, до вас ще не долетіла ракета або мопед.
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08.11.2024 08:18 Відповісти
О мирных переговорах надо спрашивать население страны,как гражданские и армия решит ,так и должно быть.
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08.11.2024 08:53 Відповісти
А які мирні переговори? Україна порушувала мир? «Мирні» переговори про капітуляцію, здачу територій, геноцид? В Держдепі це розуміють і навіщо цю ***** про «мирні переговори» несуть?
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08.11.2024 12:53 Відповісти
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08.11.2024 16:29 Відповісти
 
 