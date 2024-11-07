США підтримають Зеленського, якщо він вирішить розпочати мирні перемовини з РФ, але ніхто не має його примушувати, - Держдепартамент

Нинішнє керівництво зовнішньополітичного відомства США зосередиться на досягненні прогресу на найбільш важливих напрямках впродовж перехідного терміну, в тому числі, на досягненні Україною найкращої позиції для успіху.

Про це заявив у четвер у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ.

"Держсекретар чітко зазначив, що має намір використати час, який залишився на посаді, щоби досягти відчутного прогресу в низці важливих питань", - зауважив представник Держдепу.

Він зазначив, що це стосується, в тому числі зусиль, "щоб Україна перебувала в найкращій можливій позиції для досягнення успіху".

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На запитання журналіста, який згадав про обіцянку новообраного президента Дональда Трампа завершити війну протягом перших 24 годин на посаді, чи сприятимете в останні два місяці правління адміністрація Байдена переговорам про завершення війни в Україні, якщо обидві сторони висловлять готовність розпочати розмови щодо цього, Міллер відповів:

"Якщо президент Зеленський вирішить, що хоче розпочати переговори, це те, що ми підтримаємо. Це була наша давня позиція. Це має вирішувати президент Зеленський, і це не є справою для нас чи будь-якої іншої країни, щоб примушувати їх до цього. Ми б підтримали їх у будь-якому процесі, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир, але це його рішення, а не наше. Як завжди, достатньо подивитися на заяви, які він продовжує робити. Ми не побачили жодних ознак з боку Володимира Путіна, що він готовий відмовитися від своїх вимог продовжувати захоплення українських територій. Я впевнений, що існує тип "переговорів", які Путін міг би прийняти, але Україна не отримає нічого, на що вона має право за законом. Але це не той вид переговорів, який цікавить президента Зеленського, і так не повинно бути. Згідно зі статутом ООН, Україна має право зберігати свої кордони та суверенітет".

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