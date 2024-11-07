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Новини
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Путін привітав Трампа з перемогою у телеефірі та заявив, що готовий сам йому зателефонувати

Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що готовий сам зателефонувати Дональду Трампу, який переміг на виборах президента США.

Про це він розповів на так званому дискусійному клубі Валдай у четвер, 7 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Путін почав згадувати про різні зовнішньополітичні ідеї, які лунали від кампанії Трампа, зокрема і врегулювання, як він висловився, "української кризи", що "заслуговує на увагу, як мінімум".

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"Користуючись нагодою, хочу привітати його (Трампа. – Ред.) з обранням на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Я вже казав, що ми будемо працювати з будь-яким главою держави, якому виявить довіру американський народ", – додав він.

На питання про те, чи буде говорити він із Трампом, росіянин Путін відповів, що "не вважаю негожим і зі свого боку йому зателефонувати".

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"Просто не роблю цього, тому що керівники західних держав з якогось етапу ледь не кожен тиждень мені телефонували, а потім припинили. Ну, не хочуть, то й не треба", – вважає він.

Після уточнення про те, чи готові в Кремлі говорити з майбутнім президентом США, Путін відповів: "Готові, готові".

Автор: 

путін володимир (24231) Трамп Дональд (6326)


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Топ коментарі
+11
Навіщо писати про цю потвору з великої літери?
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07.11.2024 22:37 Відповісти
+9
Нігуя собі! - ібанат - а ще вчора казав що США це ворожа держава
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07.11.2024 22:24 Відповісти
+7
шоб ти здох гнд плешивий
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07.11.2024 22:36 Відповісти
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Нігуя собі! - ібанат - а ще вчора казав що США це ворожа держава
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07.11.2024 22:24 Відповісти
ворожий партнер
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07.11.2024 22:43 Відповісти
Це ж мабуть тому що росіяни непереможні? Саме тому він готовий принизитися?
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07.11.2024 22:27 Відповісти
это потому что Трамп становится посредником, проще говоря это публичное - "Трамп хороший".
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07.11.2024 23:04 Відповісти
Хоча воно хитре і не проти щось погане утнути.
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07.11.2024 22:30 Відповісти
воно не хитре, воно ї..ануте
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08.11.2024 07:27 Відповісти
Злякався ******...
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07.11.2024 22:35 Відповісти
Ні, у Леся Подеревянського трохи інакше. От бач злякався й.баний сцикун....
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07.11.2024 22:57 Відповісти
А тепер би Трампові заявити: я подумаю, чи відповідати.
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07.11.2024 22:36 Відповісти
шоб ти здох гнд плешивий
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07.11.2024 22:36 Відповісти
***** боїться, що Трамп не візьме слухавку, а потім про це ще й розкаже.
****** законмплексоване чмо!
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07.11.2024 22:37 Відповісти
Навіщо писати про цю потвору з великої літери?
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07.11.2024 22:37 Відповісти
Не заздрю я цій мерзоті, бо від Бога не втечеш.
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07.11.2024 22:47 Відповісти
патологический врун
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07.11.2024 23:14 Відповісти
Пішли діла, два друзяки зізнаються у прихильності.
Тяжкі часи Україну чекають..
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07.11.2024 23:21 Відповісти
Хйло рассказывает кацапам сказки и думает что Трамп смотрит кацапские передачи.
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08.11.2024 00:13 Відповісти
Отжеж ***** е.баное.
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08.11.2024 00:51 Відповісти
будуть домовлятися про умови капітуляції України
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08.11.2024 05:39 Відповісти
ніт, парашки
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08.11.2024 07:28 Відповісти
 
 