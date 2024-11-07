Путін привітав Трампа з перемогою у телеефірі та заявив, що готовий сам йому зателефонувати

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що готовий сам зателефонувати Дональду Трампу, який переміг на виборах президента США.

Про це він розповів на так званому дискусійному клубі Валдай у четвер, 7 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Путін почав згадувати про різні зовнішньополітичні ідеї, які лунали від кампанії Трампа, зокрема і врегулювання, як він висловився, "української кризи", що "заслуговує на увагу, як мінімум".

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"Користуючись нагодою, хочу привітати його (Трампа. – Ред.) з обранням на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Я вже казав, що ми будемо працювати з будь-яким главою держави, якому виявить довіру американський народ", – додав він.

На питання про те, чи буде говорити він із Трампом, росіянин Путін відповів, що "не вважаю негожим і зі свого боку йому зателефонувати".

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"Просто не роблю цього, тому що керівники західних держав з якогось етапу ледь не кожен тиждень мені телефонували, а потім припинили. Ну, не хочуть, то й не треба", – вважає він.

Після уточнення про те, чи готові в Кремлі говорити з майбутнім президентом США, Путін відповів: "Готові, готові".