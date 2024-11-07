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Путин поздравил Трампа с победой в телеэфире и заявил, что готов сам ему позвонить по телефону

Володимир Путін

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что готов сам позвонить Дональду Трампу, который победил на выборах президента США.

Об этом он рассказал на так называемом дискуссионном клубе Валдай в четверг, 7 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Путин начал упоминать о различных внешнеполитических идеях, которые звучали от кампании Трампа, в том числе и урегулирование, как он выразился, "украинского кризиса", что "заслуживает внимания, как минимум".

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"Пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа. - Ред.) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ", - добавил он.

На вопрос о том, будет ли говорить он с Трампом, Путин ответил, что "не считаю зазорным и со своей стороны ему позвонить".

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"Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом прекратили. Ну, не хотят, так и не надо", - считает он.

После уточнения о том, готовы ли в Кремле говорить с будущим президентом США, Путин ответил: "Готовы, готовы".

Автор: 

путин владимир (31654) Трамп Дональд (5850)


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Топ комментарии
+11
Навіщо писати про цю потвору з великої літери?
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07.11.2024 22:37 Ответить
+9
Нігуя собі! - ібанат - а ще вчора казав що США це ворожа держава
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07.11.2024 22:24 Ответить
+7
шоб ти здох гнд плешивий
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07.11.2024 22:36 Ответить
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Нігуя собі! - ібанат - а ще вчора казав що США це ворожа держава
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07.11.2024 22:24 Ответить
ворожий партнер
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07.11.2024 22:43 Ответить
Це ж мабуть тому що росіяни непереможні? Саме тому він готовий принизитися?
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07.11.2024 22:27 Ответить
это потому что Трамп становится посредником, проще говоря это публичное - "Трамп хороший".
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07.11.2024 23:04 Ответить
Хоча воно хитре і не проти щось погане утнути.
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07.11.2024 22:30 Ответить
воно не хитре, воно ї..ануте
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08.11.2024 07:27 Ответить
Злякався ******...
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07.11.2024 22:35 Ответить
Ні, у Леся Подеревянського трохи інакше. От бач злякався й.баний сцикун....
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07.11.2024 22:57 Ответить
А тепер би Трампові заявити: я подумаю, чи відповідати.
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07.11.2024 22:36 Ответить
шоб ти здох гнд плешивий
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07.11.2024 22:36 Ответить
***** боїться, що Трамп не візьме слухавку, а потім про це ще й розкаже.
****** законмплексоване чмо!
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07.11.2024 22:37 Ответить
Навіщо писати про цю потвору з великої літери?
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07.11.2024 22:37 Ответить
Не заздрю я цій мерзоті, бо від Бога не втечеш.
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07.11.2024 22:47 Ответить
патологический врун
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07.11.2024 23:14 Ответить
Пішли діла, два друзяки зізнаються у прихильності.
Тяжкі часи Україну чекають..
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07.11.2024 23:21 Ответить
Хйло рассказывает кацапам сказки и думает что Трамп смотрит кацапские передачи.
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08.11.2024 00:13 Ответить
Отжеж ***** е.баное.
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08.11.2024 00:51 Ответить
будуть домовлятися про умови капітуляції України
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08.11.2024 05:39 Ответить
ніт, парашки
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08.11.2024 07:28 Ответить
 
 