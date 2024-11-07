Путин поздравил Трампа с победой в телеэфире и заявил, что готов сам ему позвонить по телефону
Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что готов сам позвонить Дональду Трампу, который победил на выборах президента США.
Об этом он рассказал на так называемом дискуссионном клубе Валдай в четверг, 7 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Путин начал упоминать о различных внешнеполитических идеях, которые звучали от кампании Трампа, в том числе и урегулирование, как он выразился, "украинского кризиса", что "заслуживает внимания, как минимум".
"Пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа. - Ред.) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ", - добавил он.
На вопрос о том, будет ли говорить он с Трампом, Путин ответил, что "не считаю зазорным и со своей стороны ему позвонить".
"Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом прекратили. Ну, не хотят, так и не надо", - считает он.
После уточнения о том, готовы ли в Кремле говорить с будущим президентом США, Путин ответил: "Готовы, готовы".
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