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США - "недружественная" страна, поэтому я не знаю, будет ли поздравлять Путин Трампа с победой на выборах, - Песков

Привітання Трампа від Путіна

В Кремле ответили, что не знают, будет ли Путин поздравлять Трампа с победой на выборах, напомнив о "недружественной стране".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом представитель российского президента Дмитрий Песков заявил в комментарии российским медиа.

Песков отметил, что ему неизвестно, планирует ли Владимир Путин поздравить Дональда Трампа с победой на выборах, но отметил, что США являются недружественной страной для России.

"Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами. Не забывайте, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства", - заявил журналистам представитель Кремля.

Также читайте: Предварительные результаты выборов в США: Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу (обновлено)

Также Песков подчеркнул, что закончить войну в Украине за одну ночь, о чем ранее заявлял Трамп, - невозможно.

У него спросили, готов ли Путин к телефонному разговору с Трампом, на что Песков заявил об открытости Путина к диалогу.

Читайте также: Я собираюсь остановить войны, - Трамп

Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа". 

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

Автор: 

Песков Дмитрий (1955) поздравление (1066) путин владимир (31654) Трамп Дональд (5850)


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Топ комментарии
+24
Нічого у них не підгорає, навпаки.
Брешуть, як про Крим.
Сьогодні бухати будуть три дні не просихаючи всією лубянкою.
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06.11.2024 13:37 Ответить
+12
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06.11.2024 13:42 Ответить
+11
Йому б лимон з'їсти, бо та радість дуже вже явна.
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06.11.2024 13:36 Ответить
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У кремлі підгорає, то є добре
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06.11.2024 13:35 Ответить
Нічого у них не підгорає, навпаки.
Брешуть, як про Крим.
Сьогодні бухати будуть три дні не просихаючи всією лубянкою.
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06.11.2024 13:37 Ответить
Залишилась лише примарна надія на те, що Трамп випадково призначить якогось "Джеймса Меттіса", який йо*не томагавками по рашен військах.
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06.11.2024 13:42 Ответить
Не знаю як трамп, а я маю надію, що Байден ще встигне щось зробити, а якщо ні, то чекає Україну роль білорашки.
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06.11.2024 13:46 Ответить
Навіть не мрійте. Радикальні рішення будуть прийматись по відношенню до слабкішої сторони. Така логіка шкільних *********.
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06.11.2024 13:47 Ответить
головний, кого він вже "призначив" - джей ді венс
також дуже задоволений майком джонсоном
якось сумноватенько...
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06.11.2024 13:49 Ответить
Да бухати вони по любому будуть, но Трамп може і не пробачити цей юмор
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06.11.2024 15:18 Ответить
У ***** кулаки важкі, доведеться пробачити, дружби раді.
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06.11.2024 15:19 Ответить
Йому б лимон з'їсти, бо та радість дуже вже явна.
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06.11.2024 13:36 Ответить
редактори, тут помилка у написанні ***** та піськова.
І нагадую, що сам Розумков (ху із?) привітав новообраного американського лідира...
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06.11.2024 13:37 Ответить
Вітатиме чи ні - а висер є
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06.11.2024 13:38 Ответить
Откровенно херовая попытка отмазать своего протеже..
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06.11.2024 13:39 Ответить
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06.11.2024 13:39 Ответить
Коли відмести бавовну...
Та злитись з котом...
Починаєш розуміти життя на повну...
Розуміти...
Що до щастття...
Ти був скотом...
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06.11.2024 13:50 Ответить
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06.11.2024 13:41 Ответить
Це до перемоги чи після, хотя яка різниця, скоріше ху...ло йоршик по призначенню використав
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06.11.2024 15:29 Ответить
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06.11.2024 13:42 Ответить
Це Доббі з Гаррі Поттера,доречі за цього персонажа в 2004 ,здається , Кремль судився з продюсером фільм
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06.11.2024 13:52 Ответить
якщо здається, вмикай патужного лідора, окрім ранніх та вечірніх піків навантаження зебілазализона. https://biz.censor.net/news/3518601/*********************************************************************************************************#comment_c3e83a93-3cff-4835-a8c5-73b48e988318
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06.11.2024 14:00 Ответить
А шо продюсер винен шо ***** вилитий Доббі
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06.11.2024 14:17 Ответить
Вечірня казка...
Жив-був...
Ворог!

Так видалось...
Що зажжав він Тебе в лещати...

Який завжди Тебе хотів...

Цинічно Тебе знищити...

Вссіх собак Твоїх-
Всіх коров та котів!
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06.11.2024 17:31 Ответить
Маскуються суки, а чорна душонка співає від радощів, по очах видно, їх не сховаєш.
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06.11.2024 13:43 Ответить
Псс.. Донні парашут.. парашут Донні..
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06.11.2024 13:44 Ответить
горимо! що дєлать шеф?!
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06.11.2024 13:45 Ответить
Дивні тут люди засідають, вам хоч в очі сци…, може це тупість так проявляється?
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06.11.2024 13:47 Ответить
мабуть треба пос цяти
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06.11.2024 13:48 Ответить
Так що, Трамп теж не друг? Мабуть, з перемогою там вітали б лише https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB,_%D0%93%D1%8D%D1%81 Геса Холла , та той не дожив.
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06.11.2024 13:50 Ответить
Нихерасебе--- удивили! Ещё пареньком, скорее пусть в 67 г, того века, как то прочёл в газетке, про ,,стойкий отряд комуняк США,, и про героя их лидера Гесса Холла. Стебануло, что в компартии США было тогда 14 тыс стойких членов! В реале очевидно и меньше было! Давняя эпоха сплошной дури и кретинизма!
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06.11.2024 14:52 Ответить
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06.11.2024 13:58 Ответить
Хто би не переміг, все одно нацистська россія залишится такою, як на правому малюнку.
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06.11.2024 14:28 Ответить
тю, який пєков тупий. Все ж просто - якщо боброєдка іздила по мацкві з американськім прапором, то тоді буде вітати, а якщо ні - то ні.
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06.11.2024 14:00 Ответить
За минулої каденції Трампа українці так розслабились, що забули про війну і обрали Зе, а винний - Донні
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06.11.2024 14:02 Ответить
Цікаво а воно так і сказало "війна"? бо у них за це слова садять наче 🤔
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06.11.2024 14:02 Ответить
Та твій путєн обісцявся від щастя.
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06.11.2024 14:03 Ответить
Как бы Трамп после таких слов руки на себя не наложил... Он так надеялся что его Володья поздравит..А куйло оказалось злопамятное говно
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06.11.2024 14:04 Ответить
пісюн! А ти ще не піськнув на могилу куйла? карма прийде. Скоть. SANA вали його. Накуй.
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06.11.2024 14:07 Ответить
як же так же...Трамп ліки передавав для свого великого друга путіна, твого хазяїна... щось він там таке лікував, нажаль, вилікував... й тут таке неподобство...
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06.11.2024 14:14 Ответить
В міністерстві закордонних справ росіян сказали, що на трампа не надіються і будуть далі воювати. Тільки мєдвєдєв щось ляпнув про те, що надіється, що новий президент не дасть більше поганим українцям грошей.
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06.11.2024 14:15 Ответить
жирік ласти склеїв...нема державного блазня хто каже думку царя
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06.11.2024 14:29 Ответить
Пізdіt, як троцький.
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06.11.2024 14:32 Ответить
В каком случае Трамп получит больше - если сдаст Россию Украине,
или если сдаст Украину России?
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06.11.2024 14:38 Ответить
сдаст Россию Украине
Сміщний жартик, дайтє два.
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06.11.2024 15:25 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=MzN6wxJJyHI Сергей Ауслендер: Трамп снова в игре: Что ждет Украину и Израиль? (21:49)
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06.11.2024 14:45 Ответить
***, свій шоумен дістав, так ще американці вибрали шоумена президентом! Може, хоч ненадовго' взв'язку з віком! Так віце- президент не дуже прихильний до України!'
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06.11.2024 14:56 Ответить
напевне вже були якісь попередні розмови в ***** з Трампом. Тому й недружня.
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06.11.2024 14:57 Ответить
Йоршик притирочний , тобі ліпше лайно вигрібати і не лізти в політику
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06.11.2024 14:59 Ответить
Дякую тобі йоршик, довірять тобі валізу ху...ла, а Трамп це запам'ятає, і ще прийдеться тобі ху...Лу доказувати, що ти дебіл, а не тільки унітазний йоршик
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06.11.2024 15:15 Ответить
С понтом он не знает--- будет ли поздравлять!? Лазейку оставил ничтожество убогое! Ясен, как рука протянутая за милостыней возле церквухи! Погань убого- ничтожная!
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06.11.2024 15:28 Ответить
соросовське лайно верещить в коментах.а це гарно.
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06.11.2024 16:08 Ответить
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06.11.2024 20:18 Ответить
Як цікаво читати коментарі українчиків, які сперечаються у своїй правоті, проSRавши у 2019 році незалежну, вільну, демократичну і розквітаючу Україну. Одні кажуть, що Трамп може допомогти Україні, інші кажуть, що кацапам. А ще одні кажуть, що ще може встигнути допомогти Байден. І ні слова про свій 73% вибір у 2019 році, який мав дбати про Україну, бо президенти США в першу чергу дбають про США.
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06.11.2024 16:26 Ответить
Народ та населення це дві великі різниці. І фактор "73%" це не лише наша проблема ...
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06.11.2024 17:07 Ответить
Вони вже привітали всі по не офіційним каналам та строять з себе тут цноту...
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06.11.2024 20:12 Ответить
недружня?? стільки скільки сша зробили раші, складно знайти...Вони їм вдячні мають бути. Був би норм. президент сша - ця війна б ніколи не почалася.
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07.11.2024 00:50 Ответить
 
 