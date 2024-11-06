США - "недружественная" страна, поэтому я не знаю, будет ли поздравлять Путин Трампа с победой на выборах, - Песков

В Кремле ответили, что не знают, будет ли Путин поздравлять Трампа с победой на выборах, напомнив о "недружественной стране".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом представитель российского президента Дмитрий Песков заявил в комментарии российским медиа.

Песков отметил, что ему неизвестно, планирует ли Владимир Путин поздравить Дональда Трампа с победой на выборах, но отметил, что США являются недружественной страной для России.

"Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами. Не забывайте, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства", - заявил журналистам представитель Кремля.

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Также Песков подчеркнул, что закончить войну в Украине за одну ночь, о чем ранее заявлял Трамп, - невозможно.

У него спросили, готов ли Путин к телефонному разговору с Трампом, на что Песков заявил об открытости Путина к диалогу.

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Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.