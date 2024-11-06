Я собираюсь остановить войны, - Трамп

Дональд Трамп, который уже заявил о своей победе на президентских выборах в США, заверил, что его цель - остановить все войны в мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"У нас не было войн, в течение четырех лет у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ. Мы победили ИГИЛ в рекордные сроки, но у нас не было войн". Они говорили: "Он начнет войну". Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны", - заявил Трамп.

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Как сообщалось, Трамп уже объявил себя победителем и пообещал Америке "исцеление" и "золотой век".