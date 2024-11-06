Я собираюсь остановить войны, - Трамп
Дональд Трамп, который уже заявил о своей победе на президентских выборах в США, заверил, что его цель - остановить все войны в мире.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
"У нас не было войн, в течение четырех лет у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ. Мы победили ИГИЛ в рекордные сроки, но у нас не было войн". Они говорили: "Он начнет войну". Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны", - заявил Трамп.
Как сообщалось, Трамп уже объявил себя победителем и пообещал Америке "исцеление" и "золотой век".
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+51 Порохобандерівець
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+44 Andrew Moon
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+30 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий06.11.2024 10:38 Ответить Ссылка
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Хоча може і Альцгеймер, тут довідка від лікаря треба.
Але все одно - Україні робити своє.
Отих багатьох десятків тисяч людей, які загинули або стали інвалідами, щоб перемогла путінська шльондра трамп і Україна все одно підписала капітуляцію, але на ще гірших умовах, ніж це було б в Стамбулі.
Поразка Гарріс була прогнозована. Навіщо ви, імбіцили, витрачаєте мільярди доларів на зброю, якою Україна все одно не могла здобути перевагу над кацапами? Вся та західна "броня" була даремно витрачена, бо без F-16 з усією необхідною зброєю не було і не могло бути переможної стратегії. Всі ті мільярди доларів з кишень платників податків - все в дупу.
Навіть зараз у нас нема ракет JASSM для F-16. Ви або допомагайте для прийнятного кінцевого результату, або чесно скажіть "у нас нема яєць, ми толерастичні імпотенти і боїмося #уйла" і тоді не викидайте шалені кошти внікуди, бо вас же тварюк не виберуть. І не вибрали. І правильно зробили. Бо демократична партія обіцяла й надалі викидати гроші не на перемогу України, а просто на війну.
Все буде гаразд.
Респубіканці це військові заводи. А досягнення прибутку на постачаннях зброї ніхто не скасовував. Трамп блокував постачання зброї при демократах, але коли з Трампом поговорили спонсори республіканської партії, почалося постачання зброї в Україну. Трамп перший відправив джавеліни.
Демократ Обама забороняв постачати все військове спорядження та **********.
Все буде гаразд.
Вже був такий геній один.
Не остановилась война?ну, я сделав что мог!