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Новости Война
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Я собираюсь остановить войны, - Трамп

Трамп обіцяє зупинити війну

Дональд Трамп, который уже заявил о своей победе на президентских выборах в США, заверил, что его цель - остановить все войны в мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"У нас не было войн, в течение четырех лет у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ. Мы победили ИГИЛ в рекордные сроки, но у нас не было войн". Они говорили: "Он начнет войну". Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны", - заявил Трамп.

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Как сообщалось, Трамп уже объявил себя победителем и пообещал Америке "исцеление" и "золотой век".

Автор: 

Трамп Дональд (5850)


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Топ комментарии
+51
А в Україну прийде мир. Русскій мір.
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06.11.2024 10:21 Ответить
+44
У мене таке почуття виникло ще в 2010, коли мудрий нарід радісно наголосував собі єнакієвське щастя.
А далі все закономірно....
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06.11.2024 10:23 Ответить
+30
Байден хоть что то давал.Трамп же полностью заблокировал всю помощь Украине и пообещал вообще прекратить любую помощь. Посмотрим как ты будешь с вилами встречать рашистские танки или рашистские ракеты когда Трамп заберет все Петриоты и самолеты-разведчики которые предупреждают нас о ракетной атаке? Хотя я уверен на 100% что ты гнида прокацапленная будешь встречать рашистов на ковровой дорожке стоя рачком и приспустив штаны
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06.11.2024 10:38 Ответить
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А ви в Польщі
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07.11.2024 08:17 Ответить
он тучи разведет руками!
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06.11.2024 16:16 Ответить
трамп такий же кончений нарцис як вофа зєльц . тільки різниця між ними в тому що за трампом держава яка має 22 відсотки економіки світу . а ми нуль цілих *** десятих відсотки і якщо ми залишимось без підтримки сша то буде катастрофа і що у того рижого нарциса в голові ніхто не знає . він і сам мабуть не знає . в першу каденцію у нього був дуже толковий держсекретар майк помпео . хто буде цього разу це дуже важливе для нас питання
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06.11.2024 16:52 Ответить
Не ти один тут такий, не переживай.
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06.11.2024 17:46 Ответить
Йди проспись, а на ранок похмеляйсь пивом, а не горілкою
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06.11.2024 17:46 Ответить
Моцний старік, деменція підкралась тихо
Хоча може і Альцгеймер, тут довідка від лікаря треба.

Але все одно - Україні робити своє.
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06.11.2024 17:52 Ответить
Знаєте, чого дуже шкода?
Отих багатьох десятків тисяч людей, які загинули або стали інвалідами, щоб перемогла путінська шльондра трамп і Україна все одно підписала капітуляцію, але на ще гірших умовах, ніж це було б в Стамбулі.

Поразка Гарріс була прогнозована. Навіщо ви, імбіцили, витрачаєте мільярди доларів на зброю, якою Україна все одно не могла здобути перевагу над кацапами? Вся та західна "броня" була даремно витрачена, бо без F-16 з усією необхідною зброєю не було і не могло бути переможної стратегії. Всі ті мільярди доларів з кишень платників податків - все в дупу.

Навіть зараз у нас нема ракет JASSM для F-16. Ви або допомагайте для прийнятного кінцевого результату, або чесно скажіть "у нас нема яєць, ми толерастичні імпотенти і боїмося #уйла" і тоді не викидайте шалені кошти внікуди, бо вас же тварюк не виберуть. І не вибрали. І правильно зробили. Бо демократична партія обіцяла й надалі викидати гроші не на перемогу України, а просто на війну.
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06.11.2024 18:32 Ответить
Досить скиглити.
Все буде гаразд.
Респубіканці це військові заводи. А досягнення прибутку на постачаннях зброї ніхто не скасовував. Трамп блокував постачання зброї при демократах, але коли з Трампом поговорили спонсори республіканської партії, почалося постачання зброї в Україну. Трамп перший відправив джавеліни.
Демократ Обама забороняв постачати все військове спорядження та **********.
Все буде гаразд.
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06.11.2024 19:26 Ответить
ТРИМАЙ ТУМБЛЕР !)
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06.11.2024 19:56 Ответить
Расєя войни не начінає ана іх закінчіває. (С) Пуцін.

Вже був такий геній один.
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06.11.2024 20:24 Ответить
Трамп: Война на раз, два, стой!
Не остановилась война?ну, я сделав что мог!
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06.11.2024 20:38 Ответить
И этого 3,14бола опять выбрали..
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06.11.2024 21:14 Ответить
ТРАМП ПОПРОСИТЬ РАЗОМ ЗЕЛЕНСЬКОГО Й ПУТІНА ЗІГРАТИ НА ПІАНІНО )))))))))))))))))))))
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07.11.2024 20:35 Ответить
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