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Трамп набирает 277 голосов, - Fox News назвало победителя выборов в США

Трамп

Кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 277 голосов, обеспечивая себе победу на выборах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные Fox News.

Издание уже называет Трампа избранным президентом и распространяет кадры празднования в его штабе.

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Как информирует нардеп Алексей Гончаренко, президент Сальвадора уже первым поздравил Трампа с избранием президентом США.

Как сообщалось, Трамп одержал победу в "шатком" штате Северная Каролина. По данным "Голоса Америки" по состоянию на 8.15 6 ноября, у Харрис 210 голосов, у Трампа - 246.

Автор: 

выборы (24764) США (27334) Трамп Дональд (5850) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+20
Всіх адекватних і притомних вітаю з перемогою Д. Трампа. Трам - наш слоняра!!!
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06.11.2024 09:06 Ответить
+19
Піздец.
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06.11.2024 09:06 Ответить
+18
П'ятьма коментам нижче Трампа вітає свіжевилуплена русня. Совпадєніє?
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06.11.2024 09:10 Ответить
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Страница 3 из 3
Порівняння Трампа та шмарклі недоречно, ніякої схожості.
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06.11.2024 10:00 Ответить
вы не правы, есть срез какой контингент (социальны слой) голосует за Трампа, это как раз именно люмпенизированное население Штатов
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06.11.2024 09:38 Ответить
Брехня демократів-комуністів! Якраз бомжі, студенти, балакуча професура, особи без громадянства(!), тобто, всі ті, хто живиться з бюджету - електорат обамовського обкому!
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06.11.2024 13:23 Ответить
Не хами,фуфел.
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06.11.2024 09:43 Ответить
Америка вже не та...... Американці теж втратили розум якщо оберуть такого як Трамп. Але вже як є так й буде....
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06.11.2024 09:27 Ответить
Думаю політика Трампа по війні в Україні буде - Всім Стоять! Бо дам больно
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06.11.2024 09:33 Ответить
Буде виконувати вказівки ***** ...
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06.11.2024 09:39 Ответить
Це наша традиційна зрада-перемога. Спочатку треба припинити скиглити на зєлю, але самим провести вибори по Конституції
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06.11.2024 09:44 Ответить
Ванья,ти тупий як дупа Йулі...Як ти,собі, уявляєш ці вибори,коли цілими днями повітряні тривоги в більшості областей України?
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06.11.2024 09:52 Ответить
Дурило ти дурне! Меньше дивись "зелений марафон" і не заглядай в дупу єрмаку
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06.11.2024 10:00 Ответить
Для мене,що дерьмак,що нарколига,що бабка йулька,що марахфон-піхуй..Для мене-це вороги України..
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06.11.2024 10:14 Ответить
та у цю б дупу Сулівано б поселився, тіко губи б залишив, щоб стогнати:"ТЮля, ТЮля!"
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06.11.2024 10:23 Ответить
Ага . А з усіх боків пролунає - пішов нах.. ! На цьому його миротворчість і закінчиться .
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06.11.2024 09:39 Ответить
Не факт. Може на деякий час і буде тихо. Важливо цей час не прогавити і обрати нормального когось
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06.11.2024 09:48 Ответить
Ну, от і кінець війни. Росіяни вже п'ють шампанське.
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06.11.2024 09:34 Ответить
Може й тобі наллють. Чи вам в денеер не положено?
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06.11.2024 09:36 Ответить
росіяни готуються до дна уралс.
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06.11.2024 09:37 Ответить
Уже раз пили.
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06.11.2024 09:38 Ответить
Сейчас мы будем наблюдать уникальное природное явление: переобувание украинских политиков в прыжке. (c)
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06.11.2024 09:35 Ответить
Так Трамп знову президент. Зараз подивимось як він закінчить війну.
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06.11.2024 09:35 Ответить
Гарно розвели з "альцгеймером" Байденом, виставили завідомо непрохідну Гарріс і закономірно отримали Трампа, який лиш на два роки "молодший".
У Байдена ще були шанси у Камали нуль...
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06.11.2024 09:35 Ответить
Ну теперь байден должен в отместку дать Украине томагавки.
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06.11.2024 09:36 Ответить
Тобто війна закінчиться до Нового року
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06.11.2024 09:39 Ответить
З Україною разом.
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06.11.2024 09:41 Ответить
В мене 4-та бойова повістка на початок грудня.
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06.11.2024 09:42 Ответить
А де попередні три?
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06.11.2024 09:48 Ответить
Куйло ще покаже куйлу "кузькину мать". Нам тоже. Хоча може Маск старлінків підкине. Трамп, так думаю, за своєі каденціі не допустить перемогу параші. Інакше увійде в історію як тиран демократіі в Європі і порушення демократіі. Чекаємо томагавки. Може.
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06.11.2024 09:39 Ответить
Все. Трамп чепіон
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06.11.2024 09:40 Ответить
Ну кажуть що Камала ні риба, ні мясо. Вона така собі сірі мишка, конформістка. Тому і влаштовувала і відображала теперішню демпартію. У неї по суті не було і шансів
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06.11.2024 09:43 Ответить
Повний розгром. Трамп виграв у всіх семи "хитких" штатах. У решти вже нічого не зміниться. Рахунок буде 232 - 312.
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06.11.2024 09:45 Ответить
Нашим дебілам буде наука, щоб не лізли у внутрішні справи найважливіших партнерів
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06.11.2024 09:51 Ответить
Трохи помилився 228 - 312.
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06.11.2024 09:57 Ответить
Хто тут фапам на грема, та називав його другом України
Ось як він вітає з можливою перемогою нациста

Sen. Lindsey Graham congratulates Trump on 'biggest comeback'
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06.11.2024 09:49 Ответить
ніхто не програв. Амерка вибрала свого Зеленського. хахатушкі починаються.
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06.11.2024 09:53 Ответить
Ну що Байден і Салівані допомогли вам "головне не ескалація".Якби діяли рішуче проти раші з перших днів, результат був би інший. Світ любить сміливих.
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06.11.2024 09:53 Ответить
До вступу Трампа на пост президента залишилось 10 тижнів.

Президент Байден обіцяв віддати весь пакет PDA 2024 року до закінчення повноважень.
Залишок складає 4.2млрд

Також є залишок 4.8млрд PDA 2022-2023 років, про котрі Байден забув

Якщо не брати до уваги не виконання у відповідний строк (до 1 жовтня), то виділені Конгресом PDA 2022-2024 років складають 33.3млрд, залишок 9млрд, виконано 73% - символічно

Віддасть, чи залишить Трампу?
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06.11.2024 09:54 Ответить
не *****. Трамп сказав, же, що не дасть ні цента. В цій царині, стосовно допомоги України, його в ************* запідозрити неможливо.
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06.11.2024 10:42 Ответить
Тобто Байден не віддасть, а залишить Трампу не зважаючи на свою обіцянку.

Так виходить?

Виходить треба "дякувати" Байдену, що не виконає обіцянку.
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06.11.2024 10:56 Ответить
Да. Ужасный конец побеждает на выборах Ужас без конца.
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06.11.2024 09:56 Ответить
Трампісти, майте на увазі, всі ви в кондуїті. Коли Трамп примушуватиме Україну до капітуляції - я всіх вас витягну на світ Божий.
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06.11.2024 10:00 Ответить
Вихід для українців один-бути готовими до гіршого сценарію та прийняти все як належне. Україна попала у торнадо політики світу і треба пережити правдами і не правдами цю катастрофу в яку завели політики з 1991 року грабуючи державу і народ.
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06.11.2024 10:00 Ответить
Тих політиків обирав ''мудрий'' Український народ.
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06.11.2024 10:16 Ответить
Догрались!!!!
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06.11.2024 10:14 Ответить
Нарколига вже привітав тромба..Це чмо забуває,що руде заселиться в Білий дім з часом,а поки що там хазяйнують інши..Дочекайся офіційних результатів,а вже потім вітай...
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06.11.2024 10:35 Ответить
От б.лять!
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06.11.2024 10:35 Ответить
російянські долари дотягнулися і до америки.
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06.11.2024 11:33 Ответить
Саша, выдыхай...
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06.11.2024 13:26 Ответить
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