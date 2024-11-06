Трамп набирает 277 голосов, - Fox News назвало победителя выборов в США
Кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 277 голосов, обеспечивая себе победу на выборах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные Fox News.
Издание уже называет Трампа избранным президентом и распространяет кадры празднования в его штабе.
Как информирует нардеп Алексей Гончаренко, президент Сальвадора уже первым поздравил Трампа с избранием президентом США.
Как сообщалось, Трамп одержал победу в "шатком" штате Северная Каролина. По данным "Голоса Америки" по состоянию на 8.15 6 ноября, у Харрис 210 голосов, у Трампа - 246.
Топ комментарии
+20 Підлога Маккартні
показать весь комментарий06.11.2024 09:06 Ответить Ссылка
+19 мврина
показать весь комментарий06.11.2024 09:06 Ответить Ссылка
+18 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий06.11.2024 09:10 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У Байдена ще були шанси у Камали нуль...
Ось як він вітає з можливою перемогою нациста
Sen. Lindsey Graham congratulates Trump on 'biggest comeback'
Президент Байден обіцяв віддати весь пакет PDA 2024 року до закінчення повноважень.
Залишок складає 4.2млрд
Також є залишок 4.8млрд PDA 2022-2023 років, про котрі Байден забув
Якщо не брати до уваги не виконання у відповідний строк (до 1 жовтня), то виділені Конгресом PDA 2022-2024 років складають 33.3млрд, залишок 9млрд, виконано 73% - символічно
Віддасть, чи залишить Трампу?
Так виходить?
Виходить треба "дякувати" Байдену, що не виконає обіцянку.