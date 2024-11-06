Трамп набирает 277 голосов, - Fox News назвало победителя выборов в США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп набирает 277 голосов, обеспечивая себе победу на выборах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные Fox News.

Издание уже называет Трампа избранным президентом и распространяет кадры празднования в его штабе.

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Как информирует нардеп Алексей Гончаренко, президент Сальвадора уже первым поздравил Трампа с избранием президентом США.

Как сообщалось, Трамп одержал победу в "шатком" штате Северная Каролина. По данным "Голоса Америки" по состоянию на 8.15 6 ноября, у Харрис 210 голосов, у Трампа - 246.