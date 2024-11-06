Предварительные результаты выборов в США: Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу (обновлено)
Сейчас в 44 штатах США завершилось голосование на выборах президента, Сената и Палаты представителей. Первые результаты начинают поступать с участков на президентских выборах в США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
По данным "Голоса Америки" по состоянию на 12.50 6 ноября, у Харрис 224 голоса, у Трампа - 277.
Агентство AP News также сообщает, что Трамп получил на выборах 277 голосов. Этого результата достаточно, чтобы стать президентом США.
По данным "Голоса Америки" по состоянию на 10.55 6 ноября, у Харрис 214 голосов, у Трампа - 267.
Отметим, что предварительные результаты выборов в США уже свидетельствуют о том, что победу одержал Трамп. Издание Fox News и сам Трамп уже называют его победителем. Мировые лидеры уже поздравляют его с победой. В частности, поздравили его уже Макрон, Нетаньяху, Орбан, а также президент Украины – Зеленский.
The New York Times считает победу Трампа "весьма вероятной". По этому прогнозу, он может получить до 306 голосов избирателей из необходимых 270.
По данным "Голоса Америки" по состоянию на 9.05 6 ноября, у Харрис 214 голосов, у Трампа – 248.
По данным "Голоса Америки" по состоянию на 8.15 6 ноября, у Харрис 210 голосов, у Трампа – 246.
По данным "Голоса Америки" по состоянию на 7.20 6 ноября, у Харрис было 210 голосов, у Трампа – 230.
По данным "Голоса Америки" по состоянию на 6.30 6 ноября, у Харрис было 187 голосов, у Трампа – 230.
Сейчас, по прогнозу "Голоса Америки", кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает в Индиане, Кентукки, Западной Вирджинии, Миссисипи, Алабаме, Оклагоме, Теннесси, Флориде, Южной Каролине, Арканзасе.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис одерживает победу в штатах Вермонт, Мэриленд, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Делавэр, Иллинойс и Нью-Джерси.
Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков. В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса избирателей тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества 538 голосов Коллегии избирателей.
Сейчас Дональд Трамп получает 101 голос выборщиков, Камала Харрис - 71 голос.
Несколько густонаселенных штатов, которые имеют большое количество голосов избирателей, как Калифорния (55) или Техас (38), еще продолжают голосовать.
Семь штатов, которые, по прогнозам, должны сыграть решающую роль в выборах, - Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. Там предвыборная борьба между кандидатами была наиболее конкурентной.
Заметим, что различные американские медиа по-разному оценивают результаты выборов в США. Решение о том, что в каждом конкретном штате уже можно говорить о победе Трампа или Харрис, редакция каждого СМИ принимает самостоятельно. Это приводит к различиям в цифрах между разными медиа.
Данные других медиа
По данным АП, Трамп набирает 210 голосов выборщиков, Харрис - 113 голосов, из 270 необходимых для победы.
По прогнозу The New York Times, Трамп собрал 198 голосов избирателей, Харрис - 109.
The Washington Post дает Трампу 198 голосов, Харрис - 99.
NBC News дает Трампу 201 голос, Харрис - 91.
CNN дает Трампу 172 голоса выборщиков, Харрис - 81 голос.
The New York Times дает Трампу 73% шансов на победу на выборах.
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По-перше, Трамп вже був президентом, причому НЕУСПІШНИМ президентом (інакше його б переобрали в 2020-му). Просто електоральна пам'ять ще коротша за пам'ять золотої рибки. Тож виборцям треба було постійно нагадувати про конкретні прорахунки під час минулого президенства та ставити риторичне питання: "З я кого дива колишній ПОГАНИЙ президент має стати гарним, ПОСТАРІШАВШИ на 8 років?".
По-друге, Трампу зараз стільки, скільки було Байдену у 2020-му. Отже, сьогоднішній стан Байдена це Трамп якраз під закінчення терміну -- воно вам, виборці, потрібно? Зняття Байденом своєї кандидатури давало можливість вдосталь потоптатися по віковій темі: і в якому віці статистично починається деменція, і який відсоток взагалі доживає до 82 років або є в цьому віці мешканцями старечих притулків. Людей зовсім і порівняно молодих можна було б запитувати: "Чи ваші дідусі і прадідусі керують вашим життям? Напевно ні, і вам би це не сподобалося. То чому ви маєте дозволити це цьому флоридському дідугану?".
По-третє, у Трампа було досить тривале публічне життя, в якому, напевно, можна було нарити будь-який потрібний негатив.
З урахуванням цих трьох слабкостей і треба було будувати виборчу компанію (не за звичними партійними лекалами, а виключно особисто проти Трампа, знищуючи його харизму). Треба було не лише намагатися перетягнути якихось виборців на свою сторону, а насамперед прагнути, щоб вони розчарувалися в Трампі. Для цього треба було моніторити його компанію, і тут же оперативно виголошувати антитези, які б руйнували імідж, який він намагався створити та примушувати його весь час відбиватися від атак.
Він обіцяє зменшити міграцію? Ага, і на скільки зменшила міграція побудована ним стіна, на яку витратили стільки-то мільйонів?
Трамп обіцяє зробити Америку великою? І в чому проявлялася ця велич в минулу каденцію? Може в клоунському вальсуванні на кордоні зі смішним північнокорейським товстуном в піжамі чи в запопадливості перед путіним?
Трамп обіцяє підвищити добробут і створити нові місця? А скільки цих самих робочих місць зникло за його каденції, скільки підприємств закрилося (з конкретною статистикою).
Трамп проти абортів і регулювання народжуваності? Тоді чому в нього лише 5 дітей, а не принаймні 40 (що мало б бути за відсутності контролю ним особисто) та й онуків від цих 5 дітей лише 7.
Трамп за традиційні християнські цінності? А до яких заповідей належить зраджування дружині з повіями, або брехня в політичній діяльності і шахрайство в бізнесовій (з конкретними прикладами)?
А як так, збанкрутувавши (і не один раз) Трамп залишився мультимільйонером, а не пішов мити авто чи жебракувати під папертю (доля, що в подібному випадку чекала б будь-якого пересічного виборця)?
І чи взагалі Трамп є республіканцем? Коли він вперше почав активну партійну діяльність, чи не в 2016-му, коли вирішив запропонувати себе в якості кандидата в президенти республіканцям? А чи не запропонував би він себе так само й демократам, якщо б республіканці відмовили? А як кореспондується програма Трампа з традиційною республіканською ідеологією, яку сповідували Ейзенгауер, Ніксон, Рейган, Буші?
І т.ін., і т.ін...
Зрозуміло, що подібні часом дуже контроверсійні запитання могла б ставити не Камала, а інші прихильники демократів та їхні ЗМІ.
Але на жаль... Якщо чесно, то мені не подобалися ані компанія Байдена, ані потім компанія Гаріс, з самого початку не подобалися. В цих політичних іграх треба бути набагато більш жорстким і безжалісним.
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ЗАНАВЕС
У мене тоді очі полізли на лоба - він, падло, фактично дав добро путєну на вторгнення!
Могло, падло, просто промовчати - а ні - офіційно на весь світ фактично штовхнув на вторгнення...
Я ще два місяці тому писав, що в Камали шансів немає.
Але те, що вони просрали як сенат, так і палату представників - тут навіть я в шоці.
Байден ввійде в історію як один з найгірших президентів США, разом з Обамою та Картером, запам"ятайте цей пост.
Поздравляю демократов с победой Трампа !!! Вот только Зеленский войну прекращать не будет к сожалению, иначе он как Саакашвили сядет в тюрьму за государственую измену
буває
Страх громадянської війни взяв гору над прагненням перемоги на виборах. Думаю політістеблішмент США вирішив, що краще дозволити козирю перемогти ніж кинути США у пекло громадянської війни з усіма її негативними наслідками як для США так і для всього світу вцілому.