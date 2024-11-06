Предварительные результаты выборов в США: Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу (обновлено)

Сейчас в 44 штатах США завершилось голосование на выборах президента, Сената и Палаты представителей. Первые результаты начинают поступать с участков на президентских выборах в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

По данным "Голоса Америки" по состоянию на 12.50 6 ноября, у Харрис 224 голоса, у Трампа - 277.

Агентство AP News также сообщает, что Трамп получил на выборах 277 голосов. Этого результата достаточно, чтобы стать президентом США.

По данным "Голоса Америки" по состоянию на 10.55 6 ноября, у Харрис 214 голосов, у Трампа - 267.

Отметим, что предварительные результаты выборов в США уже свидетельствуют о том, что победу одержал Трамп. Издание Fox News и сам Трамп уже называют его победителем. Мировые лидеры уже поздравляют его с победой. В частности, поздравили его уже Макрон, Нетаньяху, Орбан, а также президент Украины – Зеленский.

The New York Times считает победу Трампа "весьма вероятной". По этому прогнозу, он может получить до 306 голосов избирателей из необходимых 270.

По данным "Голоса Америки" по состоянию на 9.05 6 ноября, у Харрис 214 голосов, у Трампа – 248.

По данным "Голоса Америки" по состоянию на 8.15 6 ноября, у Харрис 210 голосов, у Трампа – 246.

По данным "Голоса Америки" по состоянию на 7.20 6 ноября, у Харрис было 210 голосов, у Трампа – 230.

По данным "Голоса Америки" по состоянию на 6.30 6 ноября, у Харрис было 187 голосов, у Трампа – 230.

Сейчас, по прогнозу "Голоса Америки", кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает в Индиане, Кентукки, Западной Вирджинии, Миссисипи, Алабаме, Оклагоме, Теннесси, Флориде, Южной Каролине, Арканзасе.



Кандидат от Демократической партии Камала Харрис одерживает победу в штатах Вермонт, Мэриленд, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Делавэр, Иллинойс и Нью-Джерси.

Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков. В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса избирателей тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества 538 голосов Коллегии избирателей.

Сейчас Дональд Трамп получает 101 голос выборщиков, Камала Харрис - 71 голос.

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Несколько густонаселенных штатов, которые имеют большое количество голосов избирателей, как Калифорния (55) или Техас (38), еще продолжают голосовать.

Семь штатов, которые, по прогнозам, должны сыграть решающую роль в выборах, - Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. Там предвыборная борьба между кандидатами была наиболее конкурентной.

Заметим, что различные американские медиа по-разному оценивают результаты выборов в США. Решение о том, что в каждом конкретном штате уже можно говорить о победе Трампа или Харрис, редакция каждого СМИ принимает самостоятельно. Это приводит к различиям в цифрах между разными медиа.

Данные других медиа

По данным АП, Трамп набирает 210 голосов выборщиков, Харрис - 113 голосов, из 270 необходимых для победы.

По прогнозу The New York Times, Трамп собрал 198 голосов избирателей, Харрис - 109.

The Washington Post дает Трампу 198 голосов, Харрис - 99.

NBC News дает Трампу 201 голос, Харрис - 91.

CNN дает Трампу 172 голоса выборщиков, Харрис - 81 голос.

The New York Times дает Трампу 73% шансов на победу на выборах.