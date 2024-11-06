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Предварительные результаты выборов в США: Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу (обновлено)

трамп,та,гарріс

Сейчас в 44 штатах США завершилось голосование на выборах президента, Сената и Палаты представителей. Первые результаты начинают поступать с участков на президентских выборах в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

По данным "Голоса Америки" по состоянию на 12.50 6 ноября, у Харрис 224 голоса, у Трампа - 277.

результати виборів у США

Агентство AP News также сообщает, что Трамп получил на выборах 277 голосов. Этого результата достаточно, чтобы стать президентом США.

По данным "Голоса Америки" по состоянию на 10.55 6 ноября, у Харрис 214 голосов, у Трампа - 267.

результати виборів у США

Отметим, что предварительные результаты выборов в США уже свидетельствуют о том, что победу одержал Трамп. Издание Fox News и сам Трамп уже называют его победителем. Мировые лидеры уже поздравляют его с победой. В частности, поздравили его уже Макрон, Нетаньяху, Орбан, а также президент Украины – Зеленский.

The New York Times считает победу Трампа "весьма вероятной". По этому прогнозу, он может получить до 306 голосов избирателей из необходимых 270.

По данным "Голоса Америки" по состоянию на 9.05 6 ноября, у Харрис 214 голосов, у Трампа – 248.

результат виборів у США

По данным "Голоса Америки" по состоянию на 8.15 6 ноября, у Харрис 210 голосов, у Трампа – 246.

результати виборів у США

По данным "Голоса Америки" по состоянию на 7.20 6 ноября, у Харрис было 210 голосов, у Трампа – 230.

результати виборів у США

По данным "Голоса Америки" по состоянию на 6.30 6 ноября, у Харрис было 187 голосов, у Трампа – 230.

результат виборів у США

Сейчас, по прогнозу "Голоса Америки", кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает в Индиане, Кентукки, Западной Вирджинии, Миссисипи, Алабаме, Оклагоме, Теннесси, Флориде, Южной Каролине, Арканзасе.

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис одерживает победу в штатах Вермонт, Мэриленд, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Делавэр, Иллинойс и Нью-Джерси.

Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков. В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса избирателей тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества 538 голосов Коллегии избирателей.

Сейчас Дональд Трамп получает 101 голос выборщиков, Камала Харрис - 71 голос.

Также читайте: В США начались президентские выборы: Первое поселение объявило результаты

Несколько густонаселенных штатов, которые имеют большое количество голосов избирателей, как Калифорния (55) или Техас (38), еще продолжают голосовать.

Семь штатов, которые, по прогнозам, должны сыграть решающую роль в выборах, - Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. Там предвыборная борьба между кандидатами была наиболее конкурентной.

Заметим, что различные американские медиа по-разному оценивают результаты выборов в США. Решение о том, что в каждом конкретном штате уже можно говорить о победе Трампа или Харрис, редакция каждого СМИ принимает самостоятельно. Это приводит к различиям в цифрах между разными медиа.

Данные других медиа

По данным АП, Трамп набирает 210 голосов выборщиков, Харрис - 113 голосов, из 270 необходимых для победы.

По прогнозу The New York Times, Трамп собрал 198 голосов избирателей, Харрис - 109.

The Washington Post дает Трампу 198 голосов, Харрис - 99.

NBC News дает Трампу 201 голос, Харрис - 91.

CNN дает Трампу 172 голоса выборщиков, Харрис - 81 голос.

The New York Times дает Трампу 73% шансов на победу на выборах.

Автор: 

выборы (24764) США (27334) Трамп Дональд (5850) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+71
Мудрий український нарід передає свої палкі вітання мудрому американському наріду.
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06.11.2024 06:25 Ответить
+55
Якийсь сюр((
Нарцис , за яким плаче тюрма, виграє?
Кінець світового гегемона...
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06.11.2024 06:26 Ответить
+30
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06.11.2024 06:20 Ответить
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Страница 5 из 5
К. Гаріс не скористалася унікальною можливістю стати першою в США жінкою-президентом, а демократи -- залишитися при владі. У демократки був достатньо слабкий суперник принаймні по трьох аспектах, треба було лише сповна скористатися цими слабкостями по іншому побудувавши свою виборчу стратегію і тактику.
По-перше, Трамп вже був президентом, причому НЕУСПІШНИМ президентом (інакше його б переобрали в 2020-му). Просто електоральна пам'ять ще коротша за пам'ять золотої рибки. Тож виборцям треба було постійно нагадувати про конкретні прорахунки під час минулого президенства та ставити риторичне питання: "З я кого дива колишній ПОГАНИЙ президент має стати гарним, ПОСТАРІШАВШИ на 8 років?".
По-друге, Трампу зараз стільки, скільки було Байдену у 2020-му. Отже, сьогоднішній стан Байдена це Трамп якраз під закінчення терміну -- воно вам, виборці, потрібно? Зняття Байденом своєї кандидатури давало можливість вдосталь потоптатися по віковій темі: і в якому віці статистично починається деменція, і який відсоток взагалі доживає до 82 років або є в цьому віці мешканцями старечих притулків. Людей зовсім і порівняно молодих можна було б запитувати: "Чи ваші дідусі і прадідусі керують вашим життям? Напевно ні, і вам би це не сподобалося. То чому ви маєте дозволити це цьому флоридському дідугану?".
По-третє, у Трампа було досить тривале публічне життя, в якому, напевно, можна було нарити будь-який потрібний негатив.
З урахуванням цих трьох слабкостей і треба було будувати виборчу компанію (не за звичними партійними лекалами, а виключно особисто проти Трампа, знищуючи його харизму). Треба було не лише намагатися перетягнути якихось виборців на свою сторону, а насамперед прагнути, щоб вони розчарувалися в Трампі. Для цього треба було моніторити його компанію, і тут же оперативно виголошувати антитези, які б руйнували імідж, який він намагався створити та примушувати його весь час відбиватися від атак.
Він обіцяє зменшити міграцію? Ага, і на скільки зменшила міграція побудована ним стіна, на яку витратили стільки-то мільйонів?
Трамп обіцяє зробити Америку великою? І в чому проявлялася ця велич в минулу каденцію? Може в клоунському вальсуванні на кордоні зі смішним північнокорейським товстуном в піжамі чи в запопадливості перед путіним?
Трамп обіцяє підвищити добробут і створити нові місця? А скільки цих самих робочих місць зникло за його каденції, скільки підприємств закрилося (з конкретною статистикою).
Трамп проти абортів і регулювання народжуваності? Тоді чому в нього лише 5 дітей, а не принаймні 40 (що мало б бути за відсутності контролю ним особисто) та й онуків від цих 5 дітей лише 7.
Трамп за традиційні християнські цінності? А до яких заповідей належить зраджування дружині з повіями, або брехня в політичній діяльності і шахрайство в бізнесовій (з конкретними прикладами)?
А як так, збанкрутувавши (і не один раз) Трамп залишився мультимільйонером, а не пішов мити авто чи жебракувати під папертю (доля, що в подібному випадку чекала б будь-якого пересічного виборця)?
І чи взагалі Трамп є республіканцем? Коли він вперше почав активну партійну діяльність, чи не в 2016-му, коли вирішив запропонувати себе в якості кандидата в президенти республіканцям? А чи не запропонував би він себе так само й демократам, якщо б республіканці відмовили? А як кореспондується програма Трампа з традиційною республіканською ідеологією, яку сповідували Ейзенгауер, Ніксон, Рейган, Буші?
І т.ін., і т.ін...
Зрозуміло, що подібні часом дуже контроверсійні запитання могла б ставити не Камала, а інші прихильники демократів та їхні ЗМІ.
Але на жаль... Якщо чесно, то мені не подобалися ані компанія Байдена, ані потім компанія Гаріс, з самого початку не подобалися. В цих політичних іграх треба бути набагато більш жорстким і безжалісним.
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06.11.2024 13:06 Ответить
В Камбали Харріс не було жодного "унікального" шансу стати президентом бо "дєрмократи" із своєю лівацькою політикою толерантності та терпимості дістали більшість населення США. Це не Трамп виграв вибори, а демократи програли їх із тріском і вибори до сенату і конгресу тому підтвердження.
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06.11.2024 13:25 Ответить
американские зебобики победили
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06.11.2024 13:14 Ответить
Українські закордонні любителі американських демократів в траурі, бо ще й справді війна закінчиться і доведеться повертатись у неньку. А бути біженцем і з мирної Європи розповідати про героїчну боротьбу до кордонів 91-го і останнього кацапа було так приємно.
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06.11.2024 13:18 Ответить
ну и перднув сам уклонiст
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06.11.2024 13:19 Ответить
Where the US are you from, pig?
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06.11.2024 13:31 Ответить
Ну, шо сказать...Демократы - слабаки. Зебил-2 побеждает?
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06.11.2024 13:18 Ответить
І завважте, всі ці виродки типу гітлера, зєлі, трампакса та інші, прийшли до влади саме завдяки демократичній процедурі, щоб потім її вбити.
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06.11.2024 13:29 Ответить
Трiшечки додам: в нас такее стаеться або при жорсткiй вертикалi, або при демократii+тупий электорат(тi, хто проголосував "за"+тi, хто мав би проголосувати "проти", та зiнфантильничав, не прийшов до виборчих дiльниць).
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06.11.2024 13:37 Ответить
Камала з тріском перемогає
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06.11.2024 13:18 Ответить
Обтраханим+Со втiкачам нiхто слова не давав.
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06.11.2024 13:25 Ответить
The New York Times дає Трампу 73% шансів на перемогу на виборах. Джерело:
===========
ЗАНАВЕС
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06.11.2024 13:19 Ответить
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06.11.2024 13:46 Ответить
Щиро не розумію істерику відвідувачів сайту із цього приводу. Трамп вже був президентом і непоганим до речі. Демократи «вистрілили самі собі в ногу». Те що Трамп виграє було зрозуміло ще в жовтні. Я вірю він буде хорошим президентом для України. З ****** по доброму домовитись просто неможливо. І останнє-Трамп президент Америки, а не України.
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06.11.2024 13:30 Ответить
істерика, бо всі перелякані що він нас сдасть. Принаймі він ніколи не казав що нам допоможе. Якісь гнилі натяки на щось погане були постійно.
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07.11.2024 00:52 Ответить
Був би Байден справжнім пацаном (якому тепер абсолютно байдуже) то передав би Україні все, що можливо (з "томагавками" і авіацією включно), і надавши Трампу з республіканцями можливість цю кашу (з ймовірною 3-ю світовою) розхльобувати та показати в усій красі які вони насправді "круті"
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06.11.2024 13:33 Ответить
Раз Байден пролетів, і зараз потрібно його лаяти, я пам'ятаю як він перед широкомасштабним вторгненням заявив, що США не будуть втручатися у конфлікт військовими засобами, включаючи застосування ядерної зброї.

У мене тоді очі полізли на лоба - він, падло, фактично дав добро путєну на вторгнення!
Могло, падло, просто промовчати - а ні - офіційно на весь світ фактично штовхнув на вторгнення...
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06.11.2024 13:54 Ответить
як і кожний барига, який залазить в політику, бачить лише себе і вважає, що весь світ крутиться навколого нього, і пофіг йому Держава.
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06.11.2024 13:36 Ответить
Є сподівання, що Трамп обвалить ціни на нафту і путлеру не буде чим воювати.
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06.11.2024 13:39 Ответить
Демократи з своєю політикою страуса самі догрались. Повністю втратили авторитет США, просрали Афган, посирають Ізраїль та Україну, просирають вплив долара.
Я ще два місяці тому писав, що в Камали шансів немає.
Але те, що вони просрали як сенат, так і палату представників - тут навіть я в шоці.
Байден ввійде в історію як один з найгірших президентів США, разом з Обамою та Картером, запам"ятайте цей пост.
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06.11.2024 13:43 Ответить
Мені завжди було цікаво, чому Афган повісили на демів? Угоди між США і талібами були підписані ще у березні 2020 року. І щось мені здається, що не деми були тоді при владі. Приблизно у той же час США "просрали" Сирію. Так що Трамп - ще той "миротворець".
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06.11.2024 18:55 Ответить
Зараз потрібно нарощувати терміново своє озброєння і не надіятись на штати(передбачити Трампа ніхто не зможе),сподіваюсь,що Європа зацікавлена в допомозі Українні аби війна не перекинулась на їхні землі.Але,для Перемоги,потрібно посилити тиск і контроль суспільства,вплоть до поставлення відповідних ультиматумів
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06.11.2024 13:52 Ответить
При Бідоні програємо довго , при Трампі програємо швидко. Із двух зол вибирають найлегше. В такій ситуації краще програти швидко, є шанс на скору заміну Зебіла, збереження життів військових, патріотів та збереження України на мапі світу.
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06.11.2024 14:01 Ответить
Жахливий кінець, або жах без кінця.
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06.11.2024 14:10 Ответить
Проспали демократи вибори. З-за байденівського гонору і старечого слабоум'я проспали .
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06.11.2024 14:06 Ответить
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06.11.2024 14:14 Ответить
Так, 82-річному Байдену не треба було взагалі з самого початку йти на 2-й термін. По одному терміну президенства та віце-президенства цілком достатньо для того, щоб задовільнити власне его та увійти в історію. А у 82+ роки людина вже зазвичай не здатна не лише керувати країною, а просто займатися будь-якою більш-менш серйозною роботою. Це, до речі, стосується і Трампа, якому цілком можливо доведеться ходити на офіційні заходи в памперсах (щоб не осоромитися). І тоді б демократи змогли б провести нормальну повноцінну виборчу кампанію, а не той ерзац, який врешті відбувся. Висування Гаріс тільки закріпило (після пані Клінтон), той факт, що поки що не варто висувати на президентську посаду жінок. І це була найбільша помилка демократів. Країна, в якій половина штатів досі продовжує голосувати за будь-кого лише тому, що на нього хтось почепив бірку "республіканець" (не зважаючи на його особистість, бекграунд, програму), а друга половина робить це ж саме щодо особи з біркою "демократ" (і навіть в семи "хитких" штатах "хитається" не більше 10% виборців), явно ще не готова до абсолютного гендерного рівноправ'я. Та й латиноамериканці, а також неєвропейські етнічні групи, які становлять значну електоральну частину демократів, мають сталі патріархальні традиції і не дуже сприймають жінку в якості керівника.
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06.11.2024 15:23 Ответить
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06.11.2024 14:52 Ответить
Ахаха, единственный способ завершить войну за сутки!
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06.11.2024 15:43 Ответить
Верхушка США хотела прекращения войны, поэтому демократы помогли выиграть Трампа. Сменив Байдена на Харрис в последний момент. Это было слишком очевидно.

Поздравляю демократов с победой Трампа !!! Вот только Зеленский войну прекращать не будет к сожалению, иначе он как Саакашвили сядет в тюрьму за государственую измену
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06.11.2024 15:03 Ответить
Никуда он не сядет, Зеленский просто уедет в Израиль и будет там жить до конца своих дней!
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08.11.2024 05:08 Ответить
цього разу метросексуали програли рагулям

буває
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06.11.2024 15:43 Ответить
Трампу просто дозволили виграти вибори всупереч соцопитуванням з перевагою Харіс. Рашистський акцент на виборах у США був не так на перемогу козиря, як на громадянську війну у разі його програшу, зважаючи на розділеність суспільства, поширення агресивних настроїв, козир сам дав наперед знати, що не визнає жодних результатів окрім своєї перемоги.
Страх громадянської війни взяв гору над прагненням перемоги на виборах. Думаю політістеблішмент США вирішив, що краще дозволити козирю перемогти ніж кинути США у пекло громадянської війни з усіма її негативними наслідками як для США так і для всього світу вцілому.
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06.11.2024 16:30 Ответить
Це не Трамп виграв, а Гарріс програла. https://dl-news.defence-line.org/?p=44905 Є різниця ...
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06.11.2024 18:05 Ответить
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