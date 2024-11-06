Попередні результати виборів у США: Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу (оновлено)

Наразі у 44 штатах США завершилося голосування на виборах президента, Сенату та Палати представників. Перші результати починають надходити з дільниць на президентських виборах у США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

За даними "Голосу Америки" станом на 12.50 6 листопада, у Гарріс 224 голоси, у Трампа - 277.

Агенція AP News також повідомляє, що Трамп отримав на виборах 277 голосів виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США.

За даними "Голосу Америки" станом на 10.55 6 листопада, у Гарріс було 214 голосів, у Трампа - 267.

Зауважимо, що попередні результати виборів у США вже свідчать, що перемогу здобув Трамп. Видання Fox News і сам Трамп вже називають його переможцем. Світові лідери вже вітають його з перемогою. Зокрема, привітали його вже Макрон, Нетаньягу, Орбан, а також президент України - Зеленський.

The New York Times вважає перемогу Трампа "дуже ймовірною". За цим прогнозом, він може отримати до 306 голосів виборників із необхідних 270.

За даними "Голосу Америки" станом на 9.05 6 листопада, у Гарріс було 214 голосів, у Трампа - 248.

За даними "Голосу Америки" станом на 8.15 6 листопада, у Гарріс 210 голосів, у Трампа - 246.

За даними "Голосу Америки" станом на 7.20 6 листопада, у Гарріс було 210 голосів, у Трампа - 230.

За даними "Голосу Америки" станом на 6.30 6 листопада, у Гарріс було 187 голосів, у Трампа - 230.

Наразі, за прогнозом "Голосу Америки", кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп перемагає в Індіані, Кентуккі, Західній Вірджинії, Міссісіпі, Алабамі, Оклагомі, Теннессі, Флориді, Південній Кароліні, Арканзасі.



Кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс здобуває перемогу у штатах Вермонт, Меріленд, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Делавер, Іллінойс та Нью-Джерсі.

Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників. Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (крім штатів Мен та Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг в штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості 538 голосів Колегії вибірників.

Раніше "Голос Америки" інформував, що Дональд Трамп здобуває 101 голос виборників, Камала Гарріс - 71 голос.

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Кілька густонаселених штатів, які мають велику кількість голосів виборників, як то Каліфорнія (55) чи Техас (38), ще продовжують голосувати.

Сім штатів, які, за прогнозами, мають зіграти вирішальну роль у виборах, є Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсин. Там передвиборча боротьба між кандидатами була найбільш конкурентною.

Зауважимо, що різні американські медіа по-різному оцінюють результати виборів у США. Рішення про те, що у кожному конкретному штаті вже можна говорити про перемогу Трампа чи Гарріс, редакція кожного ЗМІ приймає самостійно. Це призводить до відмінностей у цифрах між різними медіа.

Дані інших медіа

За даними АП, Трамп набирає 210 голосів виборщиків, Гарріс - 113 голосів, з 270 необхідних для перемоги.

За прогнозом The New York Times, Трамп зібрав 198 голосів виборців, Гарріс - 109.

The Washington Post дає Трампу 198 голосів, Гарріс - 99.

NBC News дає Трампу 201 голос, Гарріс - 91.

CNN дає Трампу 172 голоси вибірників, Гарріс - 81 голос.

The New York Times дає Трампу 73% шансів на перемогу на виборах.