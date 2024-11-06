Попередні результати виборів у США: Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу (оновлено)
Наразі у 44 штатах США завершилося голосування на виборах президента, Сенату та Палати представників. Перші результати починають надходити з дільниць на президентських виборах у США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
За даними "Голосу Америки" станом на 12.50 6 листопада, у Гарріс 224 голоси, у Трампа - 277.
Агенція AP News також повідомляє, що Трамп отримав на виборах 277 голосів виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США.
За даними "Голосу Америки" станом на 10.55 6 листопада, у Гарріс було 214 голосів, у Трампа - 267.
Зауважимо, що попередні результати виборів у США вже свідчать, що перемогу здобув Трамп. Видання Fox News і сам Трамп вже називають його переможцем. Світові лідери вже вітають його з перемогою. Зокрема, привітали його вже Макрон, Нетаньягу, Орбан, а також президент України - Зеленський.
The New York Times вважає перемогу Трампа "дуже ймовірною". За цим прогнозом, він може отримати до 306 голосів виборників із необхідних 270.
За даними "Голосу Америки" станом на 9.05 6 листопада, у Гарріс було 214 голосів, у Трампа - 248.
За даними "Голосу Америки" станом на 8.15 6 листопада, у Гарріс 210 голосів, у Трампа - 246.
За даними "Голосу Америки" станом на 7.20 6 листопада, у Гарріс було 210 голосів, у Трампа - 230.
За даними "Голосу Америки" станом на 6.30 6 листопада, у Гарріс було 187 голосів, у Трампа - 230.
Наразі, за прогнозом "Голосу Америки", кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп перемагає в Індіані, Кентуккі, Західній Вірджинії, Міссісіпі, Алабамі, Оклагомі, Теннессі, Флориді, Південній Кароліні, Арканзасі.
Кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс здобуває перемогу у штатах Вермонт, Меріленд, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Делавер, Іллінойс та Нью-Джерсі.
Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників. Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (крім штатів Мен та Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг в штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості 538 голосів Колегії вибірників.
Раніше "Голос Америки" інформував, що Дональд Трамп здобуває 101 голос виборників, Камала Гарріс - 71 голос.
Кілька густонаселених штатів, які мають велику кількість голосів виборників, як то Каліфорнія (55) чи Техас (38), ще продовжують голосувати.
Сім штатів, які, за прогнозами, мають зіграти вирішальну роль у виборах, є Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсин. Там передвиборча боротьба між кандидатами була найбільш конкурентною.
Зауважимо, що різні американські медіа по-різному оцінюють результати виборів у США. Рішення про те, що у кожному конкретному штаті вже можна говорити про перемогу Трампа чи Гарріс, редакція кожного ЗМІ приймає самостійно. Це призводить до відмінностей у цифрах між різними медіа.
Дані інших медіа
За даними АП, Трамп набирає 210 голосів виборщиків, Гарріс - 113 голосів, з 270 необхідних для перемоги.
За прогнозом The New York Times, Трамп зібрав 198 голосів виборців, Гарріс - 109.
The Washington Post дає Трампу 198 голосів, Гарріс - 99.
NBC News дає Трампу 201 голос, Гарріс - 91.
CNN дає Трампу 172 голоси вибірників, Гарріс - 81 голос.
The New York Times дає Трампу 73% шансів на перемогу на виборах.
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По-перше, Трамп вже був президентом, причому НЕУСПІШНИМ президентом (інакше його б переобрали в 2020-му). Просто електоральна пам'ять ще коротша за пам'ять золотої рибки. Тож виборцям треба було постійно нагадувати про конкретні прорахунки під час минулого президенства та ставити риторичне питання: "З я кого дива колишній ПОГАНИЙ президент має стати гарним, ПОСТАРІШАВШИ на 8 років?".
По-друге, Трампу зараз стільки, скільки було Байдену у 2020-му. Отже, сьогоднішній стан Байдена це Трамп якраз під закінчення терміну -- воно вам, виборці, потрібно? Зняття Байденом своєї кандидатури давало можливість вдосталь потоптатися по віковій темі: і в якому віці статистично починається деменція, і який відсоток взагалі доживає до 82 років або є в цьому віці мешканцями старечих притулків. Людей зовсім і порівняно молодих можна було б запитувати: "Чи ваші дідусі і прадідусі керують вашим життям? Напевно ні, і вам би це не сподобалося. То чому ви маєте дозволити це цьому флоридському дідугану?".
По-третє, у Трампа було досить тривале публічне життя, в якому, напевно, можна було нарити будь-який потрібний негатив.
З урахуванням цих трьох слабкостей і треба було будувати виборчу компанію (не за звичними партійними лекалами, а виключно особисто проти Трампа, знищуючи його харизму). Треба було не лише намагатися перетягнути якихось виборців на свою сторону, а насамперед прагнути, щоб вони розчарувалися в Трампі. Для цього треба було моніторити його компанію, і тут же оперативно виголошувати антитези, які б руйнували імідж, який він намагався створити та примушувати його весь час відбиватися від атак.
Він обіцяє зменшити міграцію? Ага, і на скільки зменшила міграція побудована ним стіна, на яку витратили стільки-то мільйонів?
Трамп обіцяє зробити Америку великою? І в чому проявлялася ця велич в минулу каденцію? Може в клоунському вальсуванні на кордоні зі смішним північнокорейським товстуном в піжамі чи в запопадливості перед путіним?
Трамп обіцяє підвищити добробут і створити нові місця? А скільки цих самих робочих місць зникло за його каденції, скільки підприємств закрилося (з конкретною статистикою).
Трамп проти абортів і регулювання народжуваності? Тоді чому в нього лише 5 дітей, а не принаймні 40 (що мало б бути за відсутності контролю ним особисто) та й онуків від цих 5 дітей лише 7.
Трамп за традиційні християнські цінності? А до яких заповідей належить зраджування дружині з повіями, або брехня в політичній діяльності і шахрайство в бізнесовій (з конкретними прикладами)?
А як так, збанкрутувавши (і не один раз) Трамп залишився мультимільйонером, а не пішов мити авто чи жебракувати під папертю (доля, що в подібному випадку чекала б будь-якого пересічного виборця)?
І чи взагалі Трамп є республіканцем? Коли він вперше почав активну партійну діяльність, чи не в 2016-му, коли вирішив запропонувати себе в якості кандидата в президенти республіканцям? А чи не запропонував би він себе так само й демократам, якщо б республіканці відмовили? А як кореспондується програма Трампа з традиційною республіканською ідеологією, яку сповідували Ейзенгауер, Ніксон, Рейган, Буші?
І т.ін., і т.ін...
Зрозуміло, що подібні часом дуже контроверсійні запитання могла б ставити не Камала, а інші прихильники демократів та їхні ЗМІ.
Але на жаль... Якщо чесно, то мені не подобалися ані компанія Байдена, ані потім компанія Гаріс, з самого початку не подобалися. В цих політичних іграх треба бути набагато більш жорстким і безжалісним.
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ЗАНАВЕС
У мене тоді очі полізли на лоба - він, падло, фактично дав добро путєну на вторгнення!
Могло, падло, просто промовчати - а ні - офіційно на весь світ фактично штовхнув на вторгнення...
Я ще два місяці тому писав, що в Камали шансів немає.
Але те, що вони просрали як сенат, так і палату представників - тут навіть я в шоці.
Байден ввійде в історію як один з найгірших президентів США, разом з Обамою та Картером, запам"ятайте цей пост.
Поздравляю демократов с победой Трампа !!! Вот только Зеленский войну прекращать не будет к сожалению, иначе он как Саакашвили сядет в тюрьму за государственую измену
буває
Страх громадянської війни взяв гору над прагненням перемоги на виборах. Думаю політістеблішмент США вирішив, що краще дозволити козирю перемогти ніж кинути США у пекло громадянської війни з усіма її негативними наслідками як для США так і для всього світу вцілому.