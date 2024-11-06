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Попередні результати виборів у США: Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу (оновлено)

Трамп та Гарріс

Наразі у 44 штатах США завершилося голосування на виборах президента, Сенату та Палати представників. Перші результати починають надходити з дільниць на президентських виборах у США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

За даними "Голосу Америки" станом на 12.50 6 листопада, у Гарріс 224 голоси, у Трампа - 277.

результати виборів у США

Агенція AP News також повідомляє, що Трамп отримав на виборах 277 голосів виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США.

За даними "Голосу Америки" станом на 10.55 6 листопада, у Гарріс було 214 голосів, у Трампа - 267.

результати виборів у США

Зауважимо, що попередні результати виборів у США вже свідчать, що перемогу здобув Трамп. Видання Fox News і сам Трамп вже називають його переможцем. Світові лідери вже вітають його з перемогою. Зокрема, привітали його вже Макрон, Нетаньягу, Орбан, а також президент України - Зеленський.

The New York Times вважає перемогу Трампа "дуже ймовірною". За цим прогнозом, він може отримати до 306 голосів виборників із необхідних 270.

За даними "Голосу Америки" станом на 9.05 6 листопада, у Гарріс було 214 голосів, у Трампа - 248.

результат виборів у США

За даними "Голосу Америки" станом на 8.15 6 листопада, у Гарріс 210 голосів, у Трампа - 246.

результати виборів у США

За даними "Голосу Америки" станом на 7.20 6 листопада, у Гарріс було 210 голосів, у Трампа - 230.

результати виборів у США

За даними "Голосу Америки" станом на 6.30 6 листопада, у Гарріс було 187 голосів, у Трампа - 230.

результат виборів у США

Наразі, за прогнозом "Голосу Америки", кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп перемагає в Індіані, Кентуккі, Західній Вірджинії, Міссісіпі, Алабамі, Оклагомі, Теннессі, Флориді, Південній Кароліні, Арканзасі.

Кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс здобуває перемогу у штатах Вермонт, Меріленд, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Делавер, Іллінойс та Нью-Джерсі.

Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників. Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (крім штатів Мен та Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг в штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості 538 голосів Колегії вибірників.

Раніше "Голос Америки" інформував, що Дональд Трамп здобуває 101 голос виборників, Камала Гарріс - 71 голос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США розпочалися президентські вибори: Перше поселення оголосило результати

Кілька густонаселених штатів, які мають велику кількість голосів виборників, як то Каліфорнія (55) чи Техас (38), ще продовжують голосувати.

Сім штатів, які, за прогнозами, мають зіграти вирішальну роль у виборах, є Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсин. Там передвиборча боротьба між кандидатами була найбільш конкурентною.

Зауважимо, що різні американські медіа по-різному оцінюють результати виборів у США. Рішення про те, що у кожному конкретному штаті вже можна говорити про перемогу Трампа чи Гарріс, редакція кожного ЗМІ приймає самостійно. Це призводить до відмінностей у цифрах між різними медіа.

Дані інших медіа

За даними АП, Трамп набирає 210 голосів виборщиків, Гарріс - 113 голосів, з 270 необхідних для перемоги.

За прогнозом The New York Times, Трамп зібрав 198 голосів виборців, Гарріс - 109.

The Washington Post дає Трампу 198 голосів, Гарріс - 99.

NBC News дає Трампу 201 голос, Гарріс - 91.

CNN дає Трампу 172 голоси вибірників, Гарріс - 81 голос.

The New York Times дає Трампу 73% шансів на перемогу на виборах.

Автор: 

вибори (6724) США (23607) Трамп Дональд (6308) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+71
Мудрий український нарід передає свої палкі вітання мудрому американському наріду.
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06.11.2024 06:25 Відповісти
+55
Якийсь сюр((
Нарцис , за яким плаче тюрма, виграє?
Кінець світового гегемона...
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06.11.2024 06:26 Відповісти
+30
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06.11.2024 06:20 Відповісти
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Сторінка 5 з 5
К. Гаріс не скористалася унікальною можливістю стати першою в США жінкою-президентом, а демократи -- залишитися при владі. У демократки був достатньо слабкий суперник принаймні по трьох аспектах, треба було лише сповна скористатися цими слабкостями по іншому побудувавши свою виборчу стратегію і тактику.
По-перше, Трамп вже був президентом, причому НЕУСПІШНИМ президентом (інакше його б переобрали в 2020-му). Просто електоральна пам'ять ще коротша за пам'ять золотої рибки. Тож виборцям треба було постійно нагадувати про конкретні прорахунки під час минулого президенства та ставити риторичне питання: "З я кого дива колишній ПОГАНИЙ президент має стати гарним, ПОСТАРІШАВШИ на 8 років?".
По-друге, Трампу зараз стільки, скільки було Байдену у 2020-му. Отже, сьогоднішній стан Байдена це Трамп якраз під закінчення терміну -- воно вам, виборці, потрібно? Зняття Байденом своєї кандидатури давало можливість вдосталь потоптатися по віковій темі: і в якому віці статистично починається деменція, і який відсоток взагалі доживає до 82 років або є в цьому віці мешканцями старечих притулків. Людей зовсім і порівняно молодих можна було б запитувати: "Чи ваші дідусі і прадідусі керують вашим життям? Напевно ні, і вам би це не сподобалося. То чому ви маєте дозволити це цьому флоридському дідугану?".
По-третє, у Трампа було досить тривале публічне життя, в якому, напевно, можна було нарити будь-який потрібний негатив.
З урахуванням цих трьох слабкостей і треба було будувати виборчу компанію (не за звичними партійними лекалами, а виключно особисто проти Трампа, знищуючи його харизму). Треба було не лише намагатися перетягнути якихось виборців на свою сторону, а насамперед прагнути, щоб вони розчарувалися в Трампі. Для цього треба було моніторити його компанію, і тут же оперативно виголошувати антитези, які б руйнували імідж, який він намагався створити та примушувати його весь час відбиватися від атак.
Він обіцяє зменшити міграцію? Ага, і на скільки зменшила міграція побудована ним стіна, на яку витратили стільки-то мільйонів?
Трамп обіцяє зробити Америку великою? І в чому проявлялася ця велич в минулу каденцію? Може в клоунському вальсуванні на кордоні зі смішним північнокорейським товстуном в піжамі чи в запопадливості перед путіним?
Трамп обіцяє підвищити добробут і створити нові місця? А скільки цих самих робочих місць зникло за його каденції, скільки підприємств закрилося (з конкретною статистикою).
Трамп проти абортів і регулювання народжуваності? Тоді чому в нього лише 5 дітей, а не принаймні 40 (що мало б бути за відсутності контролю ним особисто) та й онуків від цих 5 дітей лише 7.
Трамп за традиційні християнські цінності? А до яких заповідей належить зраджування дружині з повіями, або брехня в політичній діяльності і шахрайство в бізнесовій (з конкретними прикладами)?
А як так, збанкрутувавши (і не один раз) Трамп залишився мультимільйонером, а не пішов мити авто чи жебракувати під папертю (доля, що в подібному випадку чекала б будь-якого пересічного виборця)?
І чи взагалі Трамп є республіканцем? Коли він вперше почав активну партійну діяльність, чи не в 2016-му, коли вирішив запропонувати себе в якості кандидата в президенти республіканцям? А чи не запропонував би він себе так само й демократам, якщо б республіканці відмовили? А як кореспондується програма Трампа з традиційною республіканською ідеологією, яку сповідували Ейзенгауер, Ніксон, Рейган, Буші?
І т.ін., і т.ін...
Зрозуміло, що подібні часом дуже контроверсійні запитання могла б ставити не Камала, а інші прихильники демократів та їхні ЗМІ.
Але на жаль... Якщо чесно, то мені не подобалися ані компанія Байдена, ані потім компанія Гаріс, з самого початку не подобалися. В цих політичних іграх треба бути набагато більш жорстким і безжалісним.
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06.11.2024 13:06 Відповісти
В Камбали Харріс не було жодного "унікального" шансу стати президентом бо "дєрмократи" із своєю лівацькою політикою толерантності та терпимості дістали більшість населення США. Це не Трамп виграв вибори, а демократи програли їх із тріском і вибори до сенату і конгресу тому підтвердження.
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06.11.2024 13:25 Відповісти
американские зебобики победили
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06.11.2024 13:14 Відповісти
Українські закордонні любителі американських демократів в траурі, бо ще й справді війна закінчиться і доведеться повертатись у неньку. А бути біженцем і з мирної Європи розповідати про героїчну боротьбу до кордонів 91-го і останнього кацапа було так приємно.
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06.11.2024 13:18 Відповісти
ну и перднув сам уклонiст
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06.11.2024 13:19 Відповісти
Where the US are you from, pig?
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06.11.2024 13:31 Відповісти
Ну, шо сказать...Демократы - слабаки. Зебил-2 побеждает?
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06.11.2024 13:18 Відповісти
І завважте, всі ці виродки типу гітлера, зєлі, трампакса та інші, прийшли до влади саме завдяки демократичній процедурі, щоб потім її вбити.
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06.11.2024 13:29 Відповісти
Трiшечки додам: в нас такее стаеться або при жорсткiй вертикалi, або при демократii+тупий электорат(тi, хто проголосував "за"+тi, хто мав би проголосувати "проти", та зiнфантильничав, не прийшов до виборчих дiльниць).
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06.11.2024 13:37 Відповісти
Камала з тріском перемогає
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06.11.2024 13:18 Відповісти
Обтраханим+Со втiкачам нiхто слова не давав.
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06.11.2024 13:25 Відповісти
The New York Times дає Трампу 73% шансів на перемогу на виборах. Джерело:
===========
ЗАНАВЕС
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06.11.2024 13:19 Відповісти
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06.11.2024 13:46 Відповісти
Щиро не розумію істерику відвідувачів сайту із цього приводу. Трамп вже був президентом і непоганим до речі. Демократи «вистрілили самі собі в ногу». Те що Трамп виграє було зрозуміло ще в жовтні. Я вірю він буде хорошим президентом для України. З ****** по доброму домовитись просто неможливо. І останнє-Трамп президент Америки, а не України.
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06.11.2024 13:30 Відповісти
істерика, бо всі перелякані що він нас сдасть. Принаймі він ніколи не казав що нам допоможе. Якісь гнилі натяки на щось погане були постійно.
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07.11.2024 00:52 Відповісти
Був би Байден справжнім пацаном (якому тепер абсолютно байдуже) то передав би Україні все, що можливо (з "томагавками" і авіацією включно), і надавши Трампу з республіканцями можливість цю кашу (з ймовірною 3-ю світовою) розхльобувати та показати в усій красі які вони насправді "круті"
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06.11.2024 13:33 Відповісти
Раз Байден пролетів, і зараз потрібно його лаяти, я пам'ятаю як він перед широкомасштабним вторгненням заявив, що США не будуть втручатися у конфлікт військовими засобами, включаючи застосування ядерної зброї.

У мене тоді очі полізли на лоба - він, падло, фактично дав добро путєну на вторгнення!
Могло, падло, просто промовчати - а ні - офіційно на весь світ фактично штовхнув на вторгнення...
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06.11.2024 13:54 Відповісти
як і кожний барига, який залазить в політику, бачить лише себе і вважає, що весь світ крутиться навколого нього, і пофіг йому Держава.
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06.11.2024 13:36 Відповісти
Є сподівання, що Трамп обвалить ціни на нафту і путлеру не буде чим воювати.
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06.11.2024 13:39 Відповісти
Демократи з своєю політикою страуса самі догрались. Повністю втратили авторитет США, просрали Афган, посирають Ізраїль та Україну, просирають вплив долара.
Я ще два місяці тому писав, що в Камали шансів немає.
Але те, що вони просрали як сенат, так і палату представників - тут навіть я в шоці.
Байден ввійде в історію як один з найгірших президентів США, разом з Обамою та Картером, запам"ятайте цей пост.
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06.11.2024 13:43 Відповісти
Мені завжди було цікаво, чому Афган повісили на демів? Угоди між США і талібами були підписані ще у березні 2020 року. І щось мені здається, що не деми були тоді при владі. Приблизно у той же час США "просрали" Сирію. Так що Трамп - ще той "миротворець".
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06.11.2024 18:55 Відповісти
Зараз потрібно нарощувати терміново своє озброєння і не надіятись на штати(передбачити Трампа ніхто не зможе),сподіваюсь,що Європа зацікавлена в допомозі Українні аби війна не перекинулась на їхні землі.Але,для Перемоги,потрібно посилити тиск і контроль суспільства,вплоть до поставлення відповідних ультиматумів
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06.11.2024 13:52 Відповісти
При Бідоні програємо довго , при Трампі програємо швидко. Із двух зол вибирають найлегше. В такій ситуації краще програти швидко, є шанс на скору заміну Зебіла, збереження життів військових, патріотів та збереження України на мапі світу.
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06.11.2024 14:01 Відповісти
Жахливий кінець, або жах без кінця.
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06.11.2024 14:10 Відповісти
Проспали демократи вибори. З-за байденівського гонору і старечого слабоум'я проспали .
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06.11.2024 14:06 Відповісти
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06.11.2024 14:14 Відповісти
Так, 82-річному Байдену не треба було взагалі з самого початку йти на 2-й термін. По одному терміну президенства та віце-президенства цілком достатньо для того, щоб задовільнити власне его та увійти в історію. А у 82+ роки людина вже зазвичай не здатна не лише керувати країною, а просто займатися будь-якою більш-менш серйозною роботою. Це, до речі, стосується і Трампа, якому цілком можливо доведеться ходити на офіційні заходи в памперсах (щоб не осоромитися). І тоді б демократи змогли б провести нормальну повноцінну виборчу кампанію, а не той ерзац, який врешті відбувся. Висування Гаріс тільки закріпило (після пані Клінтон), той факт, що поки що не варто висувати на президентську посаду жінок. І це була найбільша помилка демократів. Країна, в якій половина штатів досі продовжує голосувати за будь-кого лише тому, що на нього хтось почепив бірку "республіканець" (не зважаючи на його особистість, бекграунд, програму), а друга половина робить це ж саме щодо особи з біркою "демократ" (і навіть в семи "хитких" штатах "хитається" не більше 10% виборців), явно ще не готова до абсолютного гендерного рівноправ'я. Та й латиноамериканці, а також неєвропейські етнічні групи, які становлять значну електоральну частину демократів, мають сталі патріархальні традиції і не дуже сприймають жінку в якості керівника.
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06.11.2024 15:23 Відповісти
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06.11.2024 14:52 Відповісти
Ахаха, единственный способ завершить войну за сутки!
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06.11.2024 15:43 Відповісти
Верхушка США хотела прекращения войны, поэтому демократы помогли выиграть Трампа. Сменив Байдена на Харрис в последний момент. Это было слишком очевидно.

Поздравляю демократов с победой Трампа !!! Вот только Зеленский войну прекращать не будет к сожалению, иначе он как Саакашвили сядет в тюрьму за государственую измену
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06.11.2024 15:03 Відповісти
Никуда он не сядет, Зеленский просто уедет в Израиль и будет там жить до конца своих дней!
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08.11.2024 05:08 Відповісти
цього разу метросексуали програли рагулям

буває
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06.11.2024 15:43 Відповісти
Трампу просто дозволили виграти вибори всупереч соцопитуванням з перевагою Харіс. Рашистський акцент на виборах у США був не так на перемогу козиря, як на громадянську війну у разі його програшу, зважаючи на розділеність суспільства, поширення агресивних настроїв, козир сам дав наперед знати, що не визнає жодних результатів окрім своєї перемоги.
Страх громадянської війни взяв гору над прагненням перемоги на виборах. Думаю політістеблішмент США вирішив, що краще дозволити козирю перемогти ніж кинути США у пекло громадянської війни з усіма її негативними наслідками як для США так і для всього світу вцілому.
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06.11.2024 16:30 Відповісти
Це не Трамп виграв, а Гарріс програла. https://dl-news.defence-line.org/?p=44905 Є різниця ...
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06.11.2024 18:05 Відповісти
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