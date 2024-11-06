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Зеленський привітав Трампа із перемогою: Ціную прихильність до підходу "мир через силу"

Зеленський привітав Трампа із перемогою на виборах

Президент Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах! Пригадую нашу чудову зустріч із Президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

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"Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах. Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників. З нетерпінням чекаю можливості особисто привітати Президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами", - додав він.

За даними видання Fox News, кандидат у президенти США Дональд Трамп набирає 277 голосів, забезпечуючи собі перемогу на виборах.

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Зеленський привітав Трампа із перемогою на виборах

Автор: 

вибори (6724) Зеленський Володимир (24558) привітання (738) США (23607) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+37
Зеленський і "розумно" в одному реченні - це сюр.
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06.11.2024 10:42 Відповісти
+31
Трампу глибоко по..й на Україну як і на зеленського, головне мир з рашкою за рахунок України.В принципі зеленському також, головне залишитися при владі,тут вони два сапога пара і тому зеленський бистро вискочив та привітав його з перемогою
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06.11.2024 10:26 Відповісти
+27
Ой дуреееень...

ЗЄ вже двічі підісрав Трампа і сподівається, що той за один відсос це забуде.
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06.11.2024 10:25 Відповісти
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Закінчиться, обов'язково закінчиться. Потім, правда, знову почнеться, але ненадовго. Після цього - хто нє убьог, ми нє віновати.
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06.11.2024 16:04 Відповісти
Ні, потім не почнеться. Зміниться київська влада (а можливо і ні. Вона і така влаштовує кацапію) і настане спокій для простих людей. Україна вже і так скочувалась під кацапію (я маю наувазі в мовному питанні). Всі ці блогери, артиси та інші, що українізувались під час війни (щось раніше вони користувались язиком а не мовою) повернуться назад до свого попереднього стану, у львівських маршрутках знову повернеться кацапський шансон, а вдови та інваліди гірко заплачуть зі своїми дітьми над долею, що їх спіткала. Адже вони найбільше постраждали в цій війні. Ніякі призиви боронити Україну вже не піднімуть народ до спротиву. Весь патріотизм був розстріляний на фронтах 2022-2023 років та бездіяльністю горлопаїв "ми вірим ЗСУ" і їхньою бездіяльністю в тилу. "Прийдуть хлопці з фронту і наведуть порядок". Та прийдуть, тільки якої раси ці "хлопці" будуть?
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06.11.2024 17:39 Відповісти
Або брешете, або русню не знаєте.
Украінскій впорос должєн бить решьон окончатєльно.
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06.11.2024 17:43 Відповісти
Денисе, іди і воюй. Всі герої-патріоти в інтернеті.
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06.11.2024 19:17 Відповісти
Не тобі вказувати , гебнявє чмо , що 4ому робити лижи зад подоляку
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07.11.2024 08:27 Відповісти
Я піду, коли ви з гамерики на моє місце приїдете.
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07.11.2024 08:57 Відповісти
А я ніколи не приїду. Я не є і ніколи не був громадянином України. Чому мені туди їхати? Мені приємніше в Швецію злітати.
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08.11.2024 21:34 Відповісти
Чого ви срати приходите на український сайт? Йдіть на шведський.
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10.11.2024 13:18 Відповісти
Джемми, почитай мій коментар на початку сторінки (06.11.2024 17:39). Раз така твоя реакція, то я сказав правду. Правда бісить УХИЛЯНТА, чи не так?
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13.11.2024 15:58 Відповісти
https://x.com/leusenko1



https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1

·

https://x.com/leusenko1/status/1854168096811954325 1 ч

Це, як завжди, шапітолій. Мир на умовах москви для України означатиме війну. Але в словниковому запасі Сибіги та і всіх ЗЕ поняття "перемога" відсутнє. Краще б шукали заміну кроту козирю, бо Спартц пройшла до Конгресу і єрмаку від цього нічого гарного не світить.
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06.11.2024 17:46 Відповісти
Що може Спартц зробити д'Єрьмаку? Хіба що припинити допомогу Україні.
Але це ніяк не вплине на д'Єрьмака, бо він гроші не в Україні отримує.
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06.11.2024 17:48 Відповісти
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06.11.2024 17:58 Відповісти
Оба-на, Зеля вже став помазаніком Трампа.)))
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06.11.2024 19:10 Відповісти
у разi загибелi диючого презедента призначать новi вибори. будем ждать!
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06.11.2024 19:20 Відповісти
Знаєте чому Трамп адекватно не сприймає війну?, він нічого не знає про українців. В америку від України приїжджають одні жиди, які ведуть себе як жиди, строять політичні стосунки, як жиди, як жиди говорять і просять грошей. Він знайомий з євреями, серйозне лобі євреїв в штатах. А ці не ідентифікують себе, як українці, але косять під євреїв, а ведуть себе , як жиди
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06.11.2024 19:24 Відповісти
Ні трамп, ні путін не до живуть до нового року, happy new year
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06.11.2024 19:26 Відповісти
Уточнюйте будь ласка до якого Нового року. Дякую.
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06.11.2024 20:43 Відповісти
КВНЩИК - БДСМЩИК )))
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06.11.2024 19:33 Відповісти
Мир через силу,це як? Я тебе трахну шуфлею, а ти будеш потім пропонувати мені мир?
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06.11.2024 20:46 Відповісти
Зеля мыль попку, будет тебе бдсм вечеринка.
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06.11.2024 21:01 Відповісти
Зрозуміло одне, при трампі зелена шобла не зможе так розкрадати Україну і звинувачувати у всьому трампа, НАТО і союзників
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06.11.2024 21:46 Відповісти
"Офіційні особи Міністерства юстиції розглядають можливість закриття двох федеральних кримінальних справ проти обраного президента Дональда Трампа до того, як він вступить на посаду, щоб дотримуватися давньої політики департаменту про те, що чинний президент не може бути притягнутий до відповідальності", - йдеться у заяві NBC.
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06.11.2024 21:54 Відповісти
Зеленим капут
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06.11.2024 23:35 Відповісти
Для критичних паникерів ... давайте трохи вивчати історію .
Демократи - це партія фінасового сектору . Партія бюрократів и біржевих спекулянтів . Партія глобалістів , готових заради дрібної маржи звільнити сотні мілійонів американців й найняти китайців чи африканців ... Там йще є лобісти юрфірм й "ріал естейту" й інших спекулянтів , що продають не товари чи навіть послуги , а лише посередницькі послуги . Це в основному гуманітарії , якщо брати верхівку виборчього руху . Й вони оцінюють людей по словах й по емоціях .
Республіканці - це реальний сектор и реальний технократ . Саме це кістяк республіканського виборця . Плюс , в очевидь -- євангеліска спільнота , яка возводить корисний людям труд в найвисшу цінність , на відміну від атеїзму-панісламізму , на який спитається ліве крило демократів .
Тому республіканці цінують людей по їх справам й вчинкам , а демократи оцінюють слова й бла-бла-бла .

Я вивчаю історію й бачу , що саме при демократі Обамці Україна втратила 2 областних центра й 1 одну автономну область . Саме при республціканці Трампу були найнизчі річні втрати ЗСУ . Саме при обамки була ідійотська "арабська весна" , що крім терористів нікому влади не принесла , а Лівії й Сирії лише криваву бійню між племенами . Саме при Трампі в Сирії "вагнер" уперше отримав смачну піздюлину , й саме при Трампі був знищенний голова "стражів ісламіскої полюції" ... Нагадаю, что Україна майже пів року обливалась кроввю , заглинала в крові поки демократи поблажилися до хоч якогось впливового рівня постачання зброї .
Демократи обрали заздалагідь криваву , цинічну й тупікову ідеалогему, що ЗСУ не повинно програти , але й перемогти -- теж . Будь хто зі здоровим глуздом й догікою не може не бачити абсолютних присутність саме цієї ідеалогеми демократів з якою продовжувати цю різанину - саме це є головною метою ***** . З його боку воює біологічний непотреб -- гвалтівники , гопники , люмпени й людожери . А в лавах ЗСУ постійно втрачаєтся найбільш мотивованна частина генофонду українців , найбільш небайдужа й , найбіль національно орієнтованна . Ось я й кажу , крайще зара під ультіматум Трампа - припинити важкі бої без жодних інших умов й погоджень . Наприкінець -- викинути з Банкової ЗЕ-єрмаків й інших блазнів татарових ... , через вибори , в очевидь . Не одному мені здається , що без знімни влади продовжувати криваву лазню -- тільки погіршувати лінію фронту без жодного просування й прогресу . Тільки зміна керівництва й тільки через зміну формування й ротації частин можливий якійсь якістний прорив . Найкрайші бійці потребують передиху , потребують якоїсь емоційної релаксації . Впевненний , що новий през. Залужний удосконалить тотально мобілізіційну потужність ЗСУ , Для прориву нам потрібно до 2-3 млн. бойвоих резервістів , які будуть постійно проходити ротацію ... кожні кілька місяців . Й саме під ци резерви можно справедливо вимагати зброю й набої . Хіба ніхто не помічає , що зброю надають тільки на 50% меньше , ніж є під цю сброю у ЗСУ кадрів . А для прориву , для визволення хоча б приазоввя нашего потрібно зброї в 10 більше . Тобто й кадрів потрібно в 5 разів більше . Й саме на цьому так наполягають песімісти , коли скаржаття , що в ЗСУ не вистачить сил для прориву
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07.11.2024 02:26 Відповісти
Я вивчаю історію й бачу , що саме при демократі Обамці Україна втратила 2 областних центра й 1 одну автономну область . Саме при республціканці Трампу були найнизчі річні втрати ЗСУ .
Судити про внутрішньоукраїнські справи по історії Америки - таке собі.
Раз ви історію вивчаєте, вивчіть краще, при якому президенті України територіальні втрати були меншими.
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07.11.2024 09:00 Відповісти
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