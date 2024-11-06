УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9012 відвідувачів онлайн
Новини
24 215 247

Трамп набирає 277 голосів, - Fox News назвало переможця виборів у США

Кандидат у президенти США Дональд Трамп набирає 277 голосів, забезпечуючи собі перемогу на виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать попередні дані, опубліковані Fox News.

Видання вже називає Трампа обраним президентом та поширює кадри святкування у його штабі.

Також читайте: У США розпочалися президентські вибори: Перше поселення оголосило результати

Як інформує нардеп Олексій Гончаренко, президент Сальвадора вже першим привітав Трампа з обранням президентом США.

Як повідомлялося, Трамп здобув перемогу у "хиткому" штаті Північна Кароліна. За даними "Голосу Америки" станом на 8.15 6 листопада, у Гарріс 210 голосів, у Трампа - 246.

Автор: 

вибори (6724) США (23607) Трамп Дональд (6308) Гарріс Камала (127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Всіх адекватних і притомних вітаю з перемогою Д. Трампа. Трам - наш слоняра!!!
показати весь коментар
06.11.2024 09:06 Відповісти
+19
Піздец.
показати весь коментар
06.11.2024 09:06 Відповісти
+18
П'ятьма коментам нижче Трампа вітає свіжевилуплена русня. Совпадєніє?
показати весь коментар
06.11.2024 09:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Порівняння Трампа та шмарклі недоречно, ніякої схожості.
показати весь коментар
06.11.2024 10:00 Відповісти
вы не правы, есть срез какой контингент (социальны слой) голосует за Трампа, это как раз именно люмпенизированное население Штатов
показати весь коментар
06.11.2024 09:38 Відповісти
Брехня демократів-комуністів! Якраз бомжі, студенти, балакуча професура, особи без громадянства(!), тобто, всі ті, хто живиться з бюджету - електорат обамовського обкому!
показати весь коментар
06.11.2024 13:23 Відповісти
Не хами,фуфел.
показати весь коментар
06.11.2024 09:43 Відповісти
Америка вже не та...... Американці теж втратили розум якщо оберуть такого як Трамп. Але вже як є так й буде....
показати весь коментар
06.11.2024 09:27 Відповісти
Думаю політика Трампа по війні в Україні буде - Всім Стоять! Бо дам больно
показати весь коментар
06.11.2024 09:33 Відповісти
Буде виконувати вказівки ***** ...
показати весь коментар
06.11.2024 09:39 Відповісти
Це наша традиційна зрада-перемога. Спочатку треба припинити скиглити на зєлю, але самим провести вибори по Конституції
показати весь коментар
06.11.2024 09:44 Відповісти
Ванья,ти тупий як дупа Йулі...Як ти,собі, уявляєш ці вибори,коли цілими днями повітряні тривоги в більшості областей України?
показати весь коментар
06.11.2024 09:52 Відповісти
Дурило ти дурне! Меньше дивись "зелений марафон" і не заглядай в дупу єрмаку
показати весь коментар
06.11.2024 10:00 Відповісти
Для мене,що дерьмак,що нарколига,що бабка йулька,що марахфон-піхуй..Для мене-це вороги України..
показати весь коментар
06.11.2024 10:14 Відповісти
та у цю б дупу Сулівано б поселився, тіко губи б залишив, щоб стогнати:"ТЮля, ТЮля!"
показати весь коментар
06.11.2024 10:23 Відповісти
Ага . А з усіх боків пролунає - пішов нах.. ! На цьому його миротворчість і закінчиться .
показати весь коментар
06.11.2024 09:39 Відповісти
Не факт. Може на деякий час і буде тихо. Важливо цей час не прогавити і обрати нормального когось
показати весь коментар
06.11.2024 09:48 Відповісти
Ну, от і кінець війни. Росіяни вже п'ють шампанське.
показати весь коментар
06.11.2024 09:34 Відповісти
Може й тобі наллють. Чи вам в денеер не положено?
показати весь коментар
06.11.2024 09:36 Відповісти
росіяни готуються до дна уралс.
показати весь коментар
06.11.2024 09:37 Відповісти
Уже раз пили.
показати весь коментар
06.11.2024 09:38 Відповісти
Сейчас мы будем наблюдать уникальное природное явление: переобувание украинских политиков в прыжке. (c)
показати весь коментар
06.11.2024 09:35 Відповісти
Так Трамп знову президент. Зараз подивимось як він закінчить війну.
показати весь коментар
06.11.2024 09:35 Відповісти
Гарно розвели з "альцгеймером" Байденом, виставили завідомо непрохідну Гарріс і закономірно отримали Трампа, який лиш на два роки "молодший".
У Байдена ще були шанси у Камали нуль...
показати весь коментар
06.11.2024 09:35 Відповісти
Ну теперь байден должен в отместку дать Украине томагавки.
показати весь коментар
06.11.2024 09:36 Відповісти
Тобто війна закінчиться до Нового року
показати весь коментар
06.11.2024 09:39 Відповісти
З Україною разом.
показати весь коментар
06.11.2024 09:41 Відповісти
В мене 4-та бойова повістка на початок грудня.
показати весь коментар
06.11.2024 09:42 Відповісти
А де попередні три?
показати весь коментар
06.11.2024 09:48 Відповісти
Куйло ще покаже куйлу "кузькину мать". Нам тоже. Хоча може Маск старлінків підкине. Трамп, так думаю, за своєі каденціі не допустить перемогу параші. Інакше увійде в історію як тиран демократіі в Європі і порушення демократіі. Чекаємо томагавки. Може.
показати весь коментар
06.11.2024 09:39 Відповісти
Все. Трамп чепіон
показати весь коментар
06.11.2024 09:40 Відповісти
Ну кажуть що Камала ні риба, ні мясо. Вона така собі сірі мишка, конформістка. Тому і влаштовувала і відображала теперішню демпартію. У неї по суті не було і шансів
показати весь коментар
06.11.2024 09:43 Відповісти
Повний розгром. Трамп виграв у всіх семи "хитких" штатах. У решти вже нічого не зміниться. Рахунок буде 232 - 312.
показати весь коментар
06.11.2024 09:45 Відповісти
Нашим дебілам буде наука, щоб не лізли у внутрішні справи найважливіших партнерів
показати весь коментар
06.11.2024 09:51 Відповісти
Трохи помилився 228 - 312.
показати весь коментар
06.11.2024 09:57 Відповісти
Хто тут фапам на грема, та називав його другом України
Ось як він вітає з можливою перемогою нациста

Sen. Lindsey Graham congratulates Trump on 'biggest comeback'
показати весь коментар
06.11.2024 09:49 Відповісти
ніхто не програв. Амерка вибрала свого Зеленського. хахатушкі починаються.
показати весь коментар
06.11.2024 09:53 Відповісти
Ну що Байден і Салівані допомогли вам "головне не ескалація".Якби діяли рішуче проти раші з перших днів, результат був би інший. Світ любить сміливих.
показати весь коментар
06.11.2024 09:53 Відповісти
До вступу Трампа на пост президента залишилось 10 тижнів.

Президент Байден обіцяв віддати весь пакет PDA 2024 року до закінчення повноважень.
Залишок складає 4.2млрд

Також є залишок 4.8млрд PDA 2022-2023 років, про котрі Байден забув

Якщо не брати до уваги не виконання у відповідний строк (до 1 жовтня), то виділені Конгресом PDA 2022-2024 років складають 33.3млрд, залишок 9млрд, виконано 73% - символічно

Віддасть, чи залишить Трампу?
показати весь коментар
06.11.2024 09:54 Відповісти
не *****. Трамп сказав, же, що не дасть ні цента. В цій царині, стосовно допомоги України, його в ************* запідозрити неможливо.
показати весь коментар
06.11.2024 10:42 Відповісти
Тобто Байден не віддасть, а залишить Трампу не зважаючи на свою обіцянку.

Так виходить?

Виходить треба "дякувати" Байдену, що не виконає обіцянку.
показати весь коментар
06.11.2024 10:56 Відповісти
Да. Ужасный конец побеждает на выборах Ужас без конца.
показати весь коментар
06.11.2024 09:56 Відповісти
Трампісти, майте на увазі, всі ви в кондуїті. Коли Трамп примушуватиме Україну до капітуляції - я всіх вас витягну на світ Божий.
показати весь коментар
06.11.2024 10:00 Відповісти
Вихід для українців один-бути готовими до гіршого сценарію та прийняти все як належне. Україна попала у торнадо політики світу і треба пережити правдами і не правдами цю катастрофу в яку завели політики з 1991 року грабуючи державу і народ.
показати весь коментар
06.11.2024 10:00 Відповісти
Тих політиків обирав ''мудрий'' Український народ.
показати весь коментар
06.11.2024 10:16 Відповісти
Догрались!!!!
показати весь коментар
06.11.2024 10:14 Відповісти
Нарколига вже привітав тромба..Це чмо забуває,що руде заселиться в Білий дім з часом,а поки що там хазяйнують інши..Дочекайся офіційних результатів,а вже потім вітай...
показати весь коментар
06.11.2024 10:35 Відповісти
От б.лять!
показати весь коментар
06.11.2024 10:35 Відповісти
російянські долари дотягнулися і до америки.
показати весь коментар
06.11.2024 11:33 Відповісти
Саша, выдыхай...
показати весь коментар
06.11.2024 13:26 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 