Трамп набирає 277 голосів, - Fox News назвало переможця виборів у США

Кандидат у президенти США Дональд Трамп набирає 277 голосів, забезпечуючи собі перемогу на виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать попередні дані, опубліковані Fox News.

Видання вже називає Трампа обраним президентом та поширює кадри святкування у його штабі.

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Як інформує нардеп Олексій Гончаренко, президент Сальвадора вже першим привітав Трампа з обранням президентом США.

Як повідомлялося, Трамп здобув перемогу у "хиткому" штаті Північна Кароліна. За даними "Голосу Америки" станом на 8.15 6 листопада, у Гарріс 210 голосів, у Трампа - 246.