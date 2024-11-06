Трамп набирає 277 голосів, - Fox News назвало переможця виборів у США
Кандидат у президенти США Дональд Трамп набирає 277 голосів, забезпечуючи собі перемогу на виборах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать попередні дані, опубліковані Fox News.
Видання вже називає Трампа обраним президентом та поширює кадри святкування у його штабі.
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Як інформує нардеп Олексій Гончаренко, президент Сальвадора вже першим привітав Трампа з обранням президентом США.
Як повідомлялося, Трамп здобув перемогу у "хиткому" штаті Північна Кароліна. За даними "Голосу Америки" станом на 8.15 6 листопада, у Гарріс 210 голосів, у Трампа - 246.
Топ коментарі
+20 Підлога Маккартні
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+19 мврина
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+18 Деніс Войцеховський
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У Байдена ще були шанси у Камали нуль...
Ось як він вітає з можливою перемогою нациста
Sen. Lindsey Graham congratulates Trump on 'biggest comeback'
Президент Байден обіцяв віддати весь пакет PDA 2024 року до закінчення повноважень.
Залишок складає 4.2млрд
Також є залишок 4.8млрд PDA 2022-2023 років, про котрі Байден забув
Якщо не брати до уваги не виконання у відповідний строк (до 1 жовтня), то виділені Конгресом PDA 2022-2024 років складають 33.3млрд, залишок 9млрд, виконано 73% - символічно
Віддасть, чи залишить Трампу?
Так виходить?
Виходить треба "дякувати" Байдену, що не виконає обіцянку.