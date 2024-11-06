Трамп здобув перемогу у "хиткому" штаті Північна Кароліна, - AP
Кандидат у президенти США Дональд Трамп здобув перемогу у Північній Кароліні - одному із семи ключових штатів, який вважається "хитким".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.
Як зазначається, Трамп перемагав у цьому штаті у 2016-му і 2020 роках, але демократи вважали, що зможуть схилити виборців на свою користь завдяки значним витратам на виборчу кампанію та численним мітингам на підтримку кандидатки від Демпартії Камали Гарріс.
Підрахунок голосів у Північній Кароліні наразі свідчить про такі результати кандидатів у президенти США:
- 50,8% підтримки має Дональд Трамп
- 48,1% голосів віддали за Камалу Гарріс.
Як повідомлялося, загалом за даними "Голосу Америки" станом на 6.30 6 листопада, у Гарріс 187 голосів, у Трампа - 230.
Топ коментарі
+9 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар06.11.2024 07:11 Відповісти Посилання
+9 Роман Агафонов
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+9 витёк #432615
показати весь коментар06.11.2024 07:27 Відповісти Посилання
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По предварительным опросам, Трамп https://www.reuters.com/graphics/USA-ELECTION/RESULTS/zjpqnemxwvx/ лидирует в 6 из 8 колеблющихся штатов.
Подсчет ещё продолжается.
зараз побачимо його план припинення війни
ло просто стати сильним лідером, показати якісь пемемоги хоч у чомусь. Натомість він плказав, що є пластиліновим, чи гуттаперчевим ведмедиком, якого можна тріпати, тиснути і рвати хубами бех шкоди для зубів. А був би олов'яним солдатиком - дивись, і зламали б зуби конкуренти.
Ось в чому питання ←←◆♧♣◇☆★♡♥←
Нужно избавляться от последователей Обамы и проводить перезагрузку иначе останутся на дне..
"Новості в Россіі і мірє сєводня:
В США начался подсчет голосов на выборах президента
Квасим капусту на зиму: два рецепта - мужской и женский"
(Це в них найперші новини одного ряду на головній сторінці поряд).
То валяйте, квашені..
В то время, когда мир, затаив дыхание, следит за выборами в США, кацапы квасят капусту.
Какие то скользкие сравнения
вже хочу бачити план прЕкращяння війни за один день... і дату того дня...
Камалла взагалі нічого би не робила ..
поражаюсь вашому зелеому дебілізму...
Слава Богу, що Трамп виграв!
Джавеліни в Україну поїхали, широкомасштабну сцали починати...
а "хаймерси", "петриоти", тисячі бронемашин, ракет, снарядів, які трамп, та його ручна мавпа в конгресі всіма силами намагалися зупинити і не дати потрапити до України - то таке. "джавеліни" - ото сила.
а от трамп всех спасьот!
ps вчи кацапсячий ізик, або втікай з України, бо це вже однозначно все, "джавеліни" не допоможуть.
робіть хоч що небудь самі...
Ну а ми доїдаємо свої...