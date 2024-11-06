Трамп здобув перемогу у "хиткому" штаті Північна Кароліна, - AP

Кандидат у президенти США Дональд Трамп здобув перемогу у Північній Кароліні - одному із семи ключових штатів, який вважається "хитким".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

Як зазначається, Трамп перемагав у цьому штаті у 2016-му і 2020 роках, але демократи вважали, що зможуть схилити виборців на свою користь завдяки значним витратам на виборчу кампанію та численним мітингам на підтримку кандидатки від Демпартії Камали Гарріс.

Підрахунок голосів у Північній Кароліні наразі свідчить про такі результати кандидатів у президенти США:

50,8% підтримки має Дональд Трамп

підтримки має Дональд Трамп 48,1% голосів віддали за Камалу Гарріс.

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Як повідомлялося, загалом за даними "Голосу Америки" станом на 6.30 6 листопада, у Гарріс 187 голосів, у Трампа - 230.