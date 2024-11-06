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Трамп одержал победу в "шатком" штате Северная Каролина, - AP

Трамп має перевагу над Гарріс

Кандидат в президенты США Дональд Трамп одержал победу в Северной Каролине - одном из семи ключевых штатов, который считается "шатким".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

Как отмечается, Трамп побеждал в этом штате в 2016-м и 2020 годах, но демократы считали, что смогут склонить избирателей в свою пользу благодаря значительным затратам на избирательную кампанию и многочисленным митингам в поддержку кандидата от Демпартии Камалы Харрис.

Подсчет голосов в Северной Каролине пока свидетельствует о следующих результатах кандидатов в президенты США:

  • 50,8% поддержки имеет Дональд Трамп
  • 48,1% голосов отдали за Камалу Харрис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США начались президентские выборы: Первое поселение объявило результаты

Как сообщалось, в целом по данным "Голоса Америки" по состоянию на 6.30 6 ноября, у Харрис 187 голосов, у Трампа - 230.

Автор: 

выборы (24763) США (27325) Трамп Дональд (5842) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+9
У Байдена були всі можливості не лише зробити президенткою Гарріс, а й навіть самому залилитись на другий термін. Ьля цього треба бу
ло просто стати сильним лідером, показати якісь пемемоги хоч у чомусь. Натомість він плказав, що є пластиліновим, чи гуттаперчевим ведмедиком, якого можна тріпати, тиснути і рвати хубами бех шкоди для зубів. А був би олов'яним солдатиком - дивись, і зламали б зуби конкуренти.
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06.11.2024 07:11 Ответить
+9
Трамп,зеленський, какаяразніца. Хоч паржом. Хто вас наплодив? Питання риторичне, не відповідай.
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06.11.2024 07:20 Ответить
+9
Світ летить в пи...ду на космічній швидкості.
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06.11.2024 07:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Так і по інших хитких він лідирує.
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06.11.2024 06:55 Ответить
Касаб, а де можно про це прочитати?
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06.11.2024 07:23 Ответить
Кацап в твого батька син.І не читати потрібно:

https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B2+%D0%A1%D0%A8%D0%90&oq=%D0%B2%D0%B8&aqs=chrome.0.69**********************************************.7136j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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06.11.2024 07:25 Ответить
Зверни увагу на ключові штати і які там відсотки.
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06.11.2024 07:27 Ответить
все зрозуміло
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06.11.2024 06:56 Ответить
NYT дает Трампу 88% шансов на победу в выборах. Polymarket - 94,4%

По предварительным опросам, Трамп https://www.reuters.com/graphics/USA-ELECTION/RESULTS/zjpqnemxwvx/ лидирует в 6 из 8 колеблющихся штатов.

Подсчет ещё продолжается.
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06.11.2024 06:56 Ответить
209-230 станом на 7.10
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06.11.2024 07:13 Ответить
Це насмішка над людьми. Так обзивати - хиткими?
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06.11.2024 06:57 Ответить
це не про людей, а про проценти.
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06.11.2024 07:07 Ответить
Хиткий штат Північна Кароліна. Які проценти? Голоси хиткі.
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06.11.2024 07:11 Ответить
оці проценти - %%%%%%%
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06.11.2024 07:21 Ответить
В розрізі якісь косі яйця з членом.🤣
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06.11.2024 07:30 Ответить
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06.11.2024 08:34 Ответить
не здивований, хто на що вчився.
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06.11.2024 09:10 Ответить
Колєблюющіє краще?
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06.11.2024 07:11 Ответить
Точніше ,сім КЛЮЧОВИХ штатів .
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06.11.2024 08:00 Ответить
Те, що сильно хитається, може взагалі розвалитись
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06.11.2024 07:40 Ответить
У демів шось пішло не так - Трамп сильно відірвався
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06.11.2024 07:00 Ответить
Це шо? - всі аналітики промахнулись? - вони ж казали фіфті - фіфті
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06.11.2024 07:20 Ответить
Дивлячись які... Останні тижні у демів була помітна паніка бо розуміли куди все йде....
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06.11.2024 07:43 Ответить
Більшість людей не довіряє збоченцям які хочуть з 5 років дозволити калічити дітей. А що робитиме Трамп по відношенню до України побачимо,може все обернутися і найкраще
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06.11.2024 08:50 Ответить
Венс сказав шо з Украіною пора закінчувати
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06.11.2024 08:53 Ответить
Ми так переживаємо,мов би ми в США вибираємо.
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06.11.2024 07:02 Ответить
Трамп,зеленський, какаяразніца. Хоч паржом. Хто вас наплодив? Питання риторичне, не відповідай.
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06.11.2024 07:20 Ответить
Мудрий нарід проср..в в 2019 шанс на добре життя в Україні. Тому нічого не лишається, як переживати за вибори в США
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06.11.2024 07:38 Ответить
Вибори в США багато чого змінять в Україні. Тому ми і спостерігаємо за цими виборами і бажаємо перемоги Трампу.
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06.11.2024 08:59 Ответить
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06.11.2024 07:03 Ответить
Щось сталось? Гарріс догнала Трампа?
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06.11.2024 07:04 Ответить
В демів схоже з роками наростає ще одна проблема, може навіть і більша за можливу перемогу Трампа - втрата Конгресу. Схоже, навіть при перемозі Харріс, провести щось через нього буде надскладним процесом.
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06.11.2024 07:04 Ответить
Ну ось і все ! Тепер Трампон з України не злізе.
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06.11.2024 07:06 Ответить
Здача території України на користь ***** здійснювалаь під можливе президенство Трампа,
зараз побачимо його план припинення війни
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06.11.2024 07:43 Ответить
Не бреши, Україна здається московитам зеленими покидьками по оманських договорняках.
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06.11.2024 09:01 Ответить
Він був алконавтом.
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06.11.2024 07:09 Ответить
Від тебе смердить кацапом. А задорнов здох, бо він був гівном.
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06.11.2024 09:02 Ответить
Оспаді, є в цьому світі місце, де немає переваги в ідіотах?
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06.11.2024 07:09 Ответить
Немає. Якщо уважно подивитися як голосували навіть республіканські штати, то мегаполіси були за Гаріс, бо більш досвідчені. Але люмпен переміг. А далі все піде до 3-ї Світової...
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06.11.2024 07:15 Ответить
Насправді ідіотів дуже мало на світі, але вони так дивно розподілені, що зустрічаються на кожному кроці.
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06.11.2024 07:21 Ответить
А б запропонував еміграцію на Марс, але на жаль, туди через 4 роки збирається Маск.......
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06.11.2024 07:35 Ответить
У Байдена були всі можливості не лише зробити президенткою Гарріс, а й навіть самому залилитись на другий термін. Ьля цього треба бу
ло просто стати сильним лідером, показати якісь пемемоги хоч у чомусь. Натомість він плказав, що є пластиліновим, чи гуттаперчевим ведмедиком, якого можна тріпати, тиснути і рвати хубами бех шкоди для зубів. А був би олов'яним солдатиком - дивись, і зламали б зуби конкуренти.
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06.11.2024 07:11 Ответить
Так. Дати дозвіл куярити на парашу ракетами далеко. Соплі жував. Думаю, що Трамп, за своєі каденціі, не допустить другого сересс.
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06.11.2024 07:21 Ответить
100% +500% = 100500%
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06.11.2024 07:28 Ответить
Я не розумію чому тут всі впевнені у перемозі Трампа. Йому щоб виграти треба взяти Джорджію, і Пенсильванію, і Мічіган. Припустимо що він взяв Джорджію з Пенсільванією. Але в Детройті на зараз порахували 15% потенційних голосів, тоді як у всьому штаті загалом 40%. В минулий раз саме в Детройті вкинули бюлетні серед ночі, і "знанацька" виграв Байден.
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06.11.2024 07:18 Ответить
Та не хвилюйтесь. Трамп знову зателефонує в ту ж Джорджію, або ще куди і вимагатиме "знайти" ще голосів за нього. Минулого разу правда не вдалось, але ж і покарання не було! Варто спробувати знову. В крайньому разі знову захопить Капітолій.
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06.11.2024 07:34 Ответить
А хто хвилюється? Не вперше вже ж.
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06.11.2024 07:41 Ответить
Наче американець, а таку муйню верзеш... Трамп переміг, це вже не змінити.
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06.11.2024 08:42 Ответить
А в Детройті таки вкинули добряче - з 4% перевага Трама вночі скоротилася до 2%. Але таки і мертві виборці закінчуються - тому і не змогли.
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06.11.2024 19:21 Ответить
Трамп по@бе ? Чи ні по@бе ?
Ось в чому питання ←←◆♧♣◇☆★♡♥←
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06.11.2024 07:18 Ответить
ну що, моє побажання дермократам програти вибори і звалити на...й схоже має шанс
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06.11.2024 07:27 Ответить
Світ летить в пи...ду на космічній швидкості.
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06.11.2024 07:27 Ответить
Это все - Трамп президент,шоу продолжается.
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06.11.2024 07:30 Ответить
Гудбай Амеріка. Трамп це той же зеленський тільки в квадраті. Єдине, що скажу, так вам всім дебілам і треба. Жалко лише, що ми всі падаєм в одному літаку.
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06.11.2024 07:34 Ответить
Трамп -це аж ніяк не Зеленський .
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06.11.2024 08:03 Ответить
А чьто скажет по єтому таварищь ЗЕ!??
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06.11.2024 07:34 Ответить
таварищь ЗЕ і по сумітництву його завгосп думає, як одною сракою всидіти на двох стільцях
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06.11.2024 08:24 Ответить
Эти выборы - настоящая катастрофа для демократов. Кроме очевидно проигранных президентских, они также полностью провалились на выборах в Сенат и Палату.
Нужно избавляться от последователей Обамы и проводить перезагрузку иначе останутся на дне..
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06.11.2024 07:34 Ответить
Як на це здатні реагувати в дикому краю на болотах (у пітєрбургє, не бозна-де):
"Новості в Россіі і мірє сєводня:
В США начался подсчет голосов на выборах президента
Квасим капусту на зиму: два рецепта - мужской и женский"
(Це в них найперші новини одного ряду на головній сторінці поряд).
То валяйте, квашені..
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06.11.2024 07:40 Ответить
У кислобздіїв сезон квашення капусти, що ж ви хотіли..
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06.11.2024 08:14 Ответить
Я не хтів, мені смішно. Глобальная-тіпа-дєржава з капустяної діжки. Йоханий театр.
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06.11.2024 08:24 Ответить
Тут стакан на половину полный.
В то время, когда мир, затаив дыхание, следит за выборами в США, кацапы квасят капусту.
Какие то скользкие сравнения
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06.11.2024 08:42 Ответить
Навіщо капуста? Хай так "квасять"
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06.11.2024 08:21 Ответить
мiлiони мух не можуть помилятись! 🤪
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06.11.2024 07:40 Ответить
As expected, it is not going to be even close.
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06.11.2024 07:40 Ответить
По стану на зараз можливий будь який результат. Детройт ще не збиралися рахувати, є великі резерви в Філадельфії і дещо менші в Мілуоках.
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06.11.2024 07:46 Ответить
Теоретично Гарріс ще може перемогти на виборах.
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06.11.2024 07:46 Ответить
ми так і не зрозуміли - програла не Амеріка - програла Україна.
вже хочу бачити план прЕкращяння війни за один день... і дату того дня...
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06.11.2024 07:54 Ответить
Ніхто за один день і не збирається їх закінчувати. Але це вже початок хоча би припинення гарячої фази.
Камалла взагалі нічого би не робила ..
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06.11.2024 08:28 Ответить
Від Трампа Україна тільки виграє.
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06.11.2024 09:07 Ответить
це ви в Україні знаєте напевно, а я в Америці не впевнений на зовсім...
поражаюсь вашому зелеому дебілізму...
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06.11.2024 09:12 Ответить
За Камалу Гарріс проголосували 48%, а за Дональда Трампа - 44%, - перший екзитпол від Edison Research.
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06.11.2024 07:55 Ответить
Хороша задачка сьогодні у чорних в Детройті - пораховано тільки 60 станом на зараз, але при цьому Трамп попереду на неочікувані 6%. Вкидати або на вкидати, бо як вкинеш але Камала програє то можна і з федералами познайомитися.
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06.11.2024 08:06 Ответить
Трамп виї....бе росію, Китай, Іран, пн. корєю і зелених клоунів!

Слава Богу, що Трамп виграв!
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06.11.2024 08:08 Ответить
ось падло подоляцьке тягне за пздць Україні - ось гарний критерій оцінки Трампа і зелених гнид.
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06.11.2024 08:19 Ответить
мабуть саме тому кацапи вже готують всєнародниє гулянія в чєсть пабєди трампа і пабєди в сво.
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06.11.2024 08:43 Ответить
Ага, я пам"ятаю, як вони гуляли коли Трамп був минулий раз президентом!
Джавеліни в Україну поїхали, широкомасштабну сцали починати...
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06.11.2024 08:46 Ответить
та да. "джавеліни" зарєшалі...ще каски наче були, вони теж , дуже допомогли.
а "хаймерси", "петриоти", тисячі бронемашин, ракет, снарядів, які трамп, та його ручна мавпа в конгресі всіма силами намагалися зупинити і не дати потрапити до України - то таке. "джавеліни" - ото сила.
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06.11.2024 08:53 Ответить
За згодою Байдена почалось вторгнення в Україну орків, за згоди Байдена Україна залита кров"ю !
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06.11.2024 08:56 Ответить
ага. байден особисто сказав ***** - вторгайся, я згоден! так і було.
а от трамп всех спасьот!
ps вчи кацапсячий ізик, або втікай з України, бо це вже однозначно все, "джавеліни" не допоможуть.
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06.11.2024 09:03 Ответить
Дебіл еталонний, вторгнення почалося коли кремль за допомогою таких кончених, як ти, втулив нам своє зелене чмо. Зелене похерило оборонні програми, скоротило Армію, розмінувало Чонгар і не тільки, а ще написало в методичках, що Порох і Байден у всьому винен. А тепер кремль за допомогою таких же дебілів привів до влади трампакса. І нема ліків від дебілізму, на жаль…
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06.11.2024 11:17 Ответить
ну не копаєте фотрифікацію, хоч схрони копайте, чи дідовські відновлюйте...
робіть хоч що небудь самі...
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06.11.2024 08:18 Ответить
А я казав, ніколи лівацька баба не стане в США президентом. Це консервативна країна.
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06.11.2024 08:29 Ответить
І за які такі гріхи ,українцям такіє мучєнія???
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06.11.2024 08:31 Ответить
Трампон ,-старий.дурнуватий щур, але і Камалиха ще та коза...
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06.11.2024 08:34 Ответить
квадробоберы?
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06.11.2024 08:45 Ответить
Ще одні откушалі шашличків...

Ну а ми доїдаємо свої...
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06.11.2024 08:44 Ответить
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06.11.2024 08:45 Ответить
Трамп супер, живий дядько. Натхнення йому.
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06.11.2024 09:09 Ответить
Ага, "свой парєнь, із народа", знаємо, шостий рік спостерігаємо! Тепер черга всього світу спостерігати наслідки дебілізму *обнутого наріда.
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06.11.2024 10:53 Ответить
Невже в Америці більше половини дебілів? Печалька…
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06.11.2024 10:49 Ответить
 
 