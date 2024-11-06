Трамп одержал победу в "шатком" штате Северная Каролина, - AP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп одержал победу в Северной Каролине - одном из семи ключевых штатов, который считается "шатким".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

Как отмечается, Трамп побеждал в этом штате в 2016-м и 2020 годах, но демократы считали, что смогут склонить избирателей в свою пользу благодаря значительным затратам на избирательную кампанию и многочисленным митингам в поддержку кандидата от Демпартии Камалы Харрис.

Подсчет голосов в Северной Каролине пока свидетельствует о следующих результатах кандидатов в президенты США:

50,8% поддержки имеет Дональд Трамп

поддержки имеет Дональд Трамп 48,1% голосов отдали за Камалу Харрис.

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Как сообщалось, в целом по данным "Голоса Америки" по состоянию на 6.30 6 ноября, у Харрис 187 голосов, у Трампа - 230.