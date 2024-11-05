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В США начались президентские выборы: Первое поселение объявило результаты

У США стартували президентські вибори: відомі перші результати

Президентские выборы в США начались. Известны первые результаты с первого участка - небольшого поселения Диксвилл-Нотч в Нью-Гемпшире.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Поселение расположено вдоль американо-канадской границы на северной окраине Нью-Гемпшира. По традиции, берущей свое начало с 1960 года, оно открыло и закрыло свой избирательный участок сразу после полуночи.

Голосовали четверо республиканцев и двое незадекларированных избирателей. Камала Харрис и Дональд Трамп набрали по три голоса.

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Все избиратели в Диксвилл-Нотч, имеющие право голоса, собираются в ныне недействующем отеле "Бальзамс", чтобы отдать свои тайные голоса. После каждого голосования голоса считают и сразу же объявляют результаты. Это происходит на несколько часов раньше, чем где-либо в США.

На последних двух президентских выборах избиратели в Диксвилл-Нотч поддержали кандидата от Демократической партии. Так, в 2020 году они единодушно отдали 5 голосов за президента Джо Байдена, а в 2016 году - 4 из 7 голосов получила Хиллари Клинтон. Два отдали за Трампа и один - за кандидата от Либертарианской партии Гэри Джонсона.

Известно, что в январе 4 зарегистрированных республиканских избирателей и двое независимых приняли участие в праймериз Республиканской партии. Тогда они отдали 6 голосов за экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли.

Также читайте: Харрис проголосовала на выборах президента США по почте

Автор: 

выборы (24763) США (27316) Трамп Дональд (5839) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+21
Кого б американці не вибрали - виграєх Америка. А в Україні у 2019 році виграли малороси, антимайданівці і маланці - не українці!!! Знаю, що через деякий час видалять мій коментар, але я написав правду!!!
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05.11.2024 12:24 Ответить
+17
Звичайно, зупинить: Україно, стій, раз-два!
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05.11.2024 12:18 Ответить
+11
🤡zebil is still zebil, even in the USA
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05.11.2024 12:08 Ответить
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А ще Трамп мабуть привертає увагу до необхідності впорядкування (у широкому сенсі) раціону деяких прошарків людства у відповідності з моральними нормами західної цивілізації.
Це може стосуватися і найманців путіна з КНДР:

https://youtube.com/shorts/r-tQ5Brmsww?si=IstuRBMx1kCEoQSF
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05.11.2024 19:41 Ответить
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05.11.2024 13:17 Ответить
У ОПи вся надія на Трампа. Легалізує всі їхні таємні перемовини.
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05.11.2024 13:32 Ответить
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