Европа готовится к изменению отношений с США в случае победы Трампа, - The Washington Post

Европейские чиновники разрабатывают стратегию относительно того, как избежать торговой войны со, как регулировать политику безопасности и как вести себя с Дональдом Трампом на дипломатическом уровне, если он выиграет президентские выборы в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

Издание пишет, что пережив одно президентство Трампа, европейские политики говорят, что они лучше подготовлены ко второму. Они разрабатывают различные планы на случай непредвиденных ситуаций в сфере безопасности и торговли. Однако в некотором смысле они признают, что Европа сейчас менее приспособлена к тому, чтобы иметь дело с Трампом, чем это было раньше, говорится в материале.

"Интервью с 15 руководителями, политиками, дипломатами и ведущими аналитиками из пяти европейских стран свидетельствуют о том, что независимо от того, кто победит, регион ожидает будущая проверка реальности своей зависимости от Соединенных Штатов", - говорится в материале.

В WP напоминают, что кандидат от демократов Камала Харрис объявила альянс НАТО "железным". Но некоторые высокопоставленные европейские чиновники и дипломаты считают, что на посту президента она скорее пойдет по стопам президента Барака Обамы, чем президента Джо Байдена, и переключит внимание США на Восточную Азию.

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"Независимо от того, кто победит на выборах в США, внимание США в будущем будет все больше сосредотачиваться на Индо-Тихоокеанском регионе. Европейцам придется делать еще больше для своей безопасности", - сказал в интервью The Washington Post представитель Министерства обороны Германии Михаэль Штемпфле.

Но в подавляющем большинстве беспокойства, высказанные европейскими чиновниками, сосредоточены на Трампе. По словам дипломатов, оперативная группа быстрого реагирования в штаб-квартире ЕС в первую очередь сосредоточена на разработке стратегии его возвращения.

В прошлый раз, когда Трамп был в должности, он ввел тарифы на сталь и алюминий из Европейского Союза. Но на этот раз он заявляет, что пойдет дальше. Он агитирует за наиболее значительное повышение тарифов за последние почти сто лет. Издание отмечает, что Германия, которая является частой мишенью Трампа, выглядит особенно уязвимой.

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Также WP пишет, что приверженность Трампа к Украине в ее войне против России является неопределенной. Чтобы застраховаться от возможного разворота Белого дома в отношении Украины, европейские чиновники подчеркнули необходимость протолкнуть пакеты помощи до ноябрьских выборов. Новое командование НАТО также взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Киеву.

Европейские страны также увеличивают свои военные расходы до самого высокого уровня со времен холодной войны.

Европейские чиновники признают, что потеря поддержки США в области обороны нанесет сокрушительный удар. Война в Украине четко показала, насколько трудно европейцам будет выстоять самостоятельно и насколько высоки ставки, пишет издание.

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