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Европа готовится к изменению отношений с США в случае победы Трампа, - The Washington Post

Колишній президент США Дональд Трамп

Европейские чиновники разрабатывают стратегию относительно того, как избежать торговой войны со, как регулировать политику безопасности и как вести себя с Дональдом Трампом на дипломатическом уровне, если он выиграет президентские выборы в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

Издание пишет, что пережив одно президентство Трампа, европейские политики говорят, что они лучше подготовлены ко второму. Они разрабатывают различные планы на случай непредвиденных ситуаций в сфере безопасности и торговли. Однако в некотором смысле они признают, что Европа сейчас менее приспособлена к тому, чтобы иметь дело с Трампом, чем это было раньше, говорится в материале.

"Интервью с 15 руководителями, политиками, дипломатами и ведущими аналитиками из пяти европейских стран свидетельствуют о том, что независимо от того, кто победит, регион ожидает будущая проверка реальности своей зависимости от Соединенных Штатов", - говорится в материале.

В WP напоминают, что кандидат от демократов Камала Харрис объявила альянс НАТО "железным". Но некоторые высокопоставленные европейские чиновники и дипломаты считают, что на посту президента она скорее пойдет по стопам президента Барака Обамы, чем президента Джо Байдена, и переключит внимание США на Восточную Азию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не хочет, чтобы его обвинили в поражении Украины, - экс-спецпредставитель США Волкер

"Независимо от того, кто победит на выборах в США, внимание США в будущем будет все больше сосредотачиваться на Индо-Тихоокеанском регионе. Европейцам придется делать еще больше для своей безопасности", - сказал в интервью The Washington Post представитель Министерства обороны Германии Михаэль Штемпфле.

Но в подавляющем большинстве беспокойства, высказанные европейскими чиновниками, сосредоточены на Трампе. По словам дипломатов, оперативная группа быстрого реагирования в штаб-квартире ЕС в первую очередь сосредоточена на разработке стратегии его возвращения.

В прошлый раз, когда Трамп был в должности, он ввел тарифы на сталь и алюминий из Европейского Союза. Но на этот раз он заявляет, что пойдет дальше. Он агитирует за наиболее значительное повышение тарифов за последние почти сто лет. Издание отмечает, что Германия, которая является частой мишенью Трампа, выглядит особенно уязвимой.

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Также WP пишет, что приверженность Трампа к Украине в ее войне против России является неопределенной. Чтобы застраховаться от возможного разворота Белого дома в отношении Украины, европейские чиновники подчеркнули необходимость протолкнуть пакеты помощи до ноябрьских выборов. Новое командование НАТО также взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Киеву.

Европейские страны также увеличивают свои военные расходы до самого высокого уровня со времен холодной войны.

Европейские чиновники признают, что потеря поддержки США в области обороны нанесет сокрушительный удар. Война в Украине четко показала, насколько трудно европейцам будет выстоять самостоятельно и насколько высоки ставки, пишет издание.

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Автор: 

США (27316) Евросоюз (17328) Трамп Дональд (5839)


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Топ комментарии
+11
Трамп нагадує мені Джозефа Патріка Кеннеді. Той теж виступав проти військової допомоги Британії і за хороші відносини з Гітлером, за ізоляціонізм і за вихід США з європейської політики.
Цей рудий придурок думає, що він може щось таке запропонувати путіну і путін одразу зупинить війну. А після того як путін пошле Трампа на хєра з переговорами, у нас є величезний шанс на третю світову
Для ідіотів: я писав не полДжона Фітцджеральда Кеннеді, а про його батька - американського олігарха мафіозі, такого Трампа сторічної давності
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03.11.2024 22:07 Ответить
+11
Як у тому анєхдоті: « спи, Абраша, нехай тепер Ізі голова болить».
З перемогою трампа не тільки нам буде хєрово, а і вся Європа буде в афує.
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03.11.2024 22:08 Ответить
+11
Але ж страшну ціну заплатив Кенеді старший. Його старший син загинув у повітряному бою над Атлантикою. Майбутній президент Кеннеді пішов на війну, бо у штабі у нього був роман з шпигункою і ледь не втопився, коли їх корабель потопили японці. А потім його вбив прорадянський Освальд. І брата його вбив араб пізніше.
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03.11.2024 22:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Всі запасаються парасольками, бо Трамп буде мочитися в обличчя!!
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03.11.2024 22:04 Ответить
Взагалі-то він мочиться зараз, а потім буде діяти нахабно і жорстко без реверансів.
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03.11.2024 22:49 Ответить
ХАРРИС НЕОЖИДАННО ОПЕРЕЖАЕТ ТРАМПА В АЙОВЕ- Последние дни кампании - Рашкин & Абрамсон
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04.11.2024 02:48 Ответить
Перемога Харріс = перемога Америки! Дай то Бог!
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04.11.2024 10:11 Ответить
Нічого, трампло знюхається з ****** і буде у них потужне співробітництво!
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03.11.2024 22:06 Ответить
Там же і аутист Маск допоможе чим зможе. Технології , космос, будиночок на Марсі.
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03.11.2024 22:10 Ответить
Трамп нагадує мені Джозефа Патріка Кеннеді. Той теж виступав проти військової допомоги Британії і за хороші відносини з Гітлером, за ізоляціонізм і за вихід США з європейської політики.
Цей рудий придурок думає, що він може щось таке запропонувати путіну і путін одразу зупинить війну. А після того як путін пошле Трампа на хєра з переговорами, у нас є величезний шанс на третю світову
Для ідіотів: я писав не полДжона Фітцджеральда Кеннеді, а про його батька - американського олігарха мафіозі, такого Трампа сторічної давності
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03.11.2024 22:07 Ответить
Але ж страшну ціну заплатив Кенеді старший. Його старший син загинув у повітряному бою над Атлантикою. Майбутній президент Кеннеді пішов на війну, бо у штабі у нього був роман з шпигункою і ледь не втопився, коли їх корабель потопили японці. А потім його вбив прорадянський Освальд. І брата його вбив араб пізніше.
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03.11.2024 22:11 Ответить
Судячи з того що розповідав один бос італійської мафії із своїх мемуарів в тюрьмі, то вони допомагали електорально прийти йому до президенства так як мали дружні стосунки з його батьком, агітували і т.д., а син потім всіх кинув та почав боротьбу з мафією і це багато кому сильно не подобалось.
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03.11.2024 22:55 Ответить
Освальд нікого не вбивав. Це давно всім відомо. Де ви літаєте у своєму невігластві?
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03.11.2024 23:12 Ответить
А чому тоді Освальда так швидко вбили?
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03.11.2024 23:33 Ответить
Спитайте спецслужб чому вони прибрали єдиного підозрюваного
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04.11.2024 00:04 Ответить
Конспірологія
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04.11.2024 07:42 Ответить
А наймолодший, Едвард відмовився від участі в президентських перегонах, але сенатором, тобто політиком був.Помер своєю смертю десь в 2005 році...
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04.11.2024 07:00 Ответить
Ну хоч йому пощастило.
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04.11.2024 18:27 Ответить
Для Европи мало що зміниться. Лише прийдеться більше витрачати на НАТО і власну обороноздатність.
Що стосується України - примус до територіальних поступок #уйлу і таким чином закінчення війни лише дозволить Европі повернутись до закупівлі дешевої нафти й газу у кацапів.
Лише Східній Европі буде неприємно від сусідства з віссю зла, яка перемогла імпотентний Захід, та хто ж їх питатиме?
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03.11.2024 22:08 Ответить
хм. після тих ядерних погроз пустити Лондон під воду, а Париж і Берлін перетворити в труху, ти справді вважаєш, що Європа буде купувати у кацапів енергоносії, щоб викормити ще більшого монстра? навряд чи...
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03.11.2024 22:19 Ответить
"https://forbes.ua/ru/news/es-zmenshiv-spozhivannya-rosiyskogo-gazu-yogo-chastka-u-importi-skorotilas-do-18-11092024-23562 Доля российского газа в импорте Евросоюза сократилась с 45% в 2021 году до 18% в июне 2024 года" - тобто ще кормлять

А потім "... щоб викормити ще більшого монстра? навряд чи..."
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03.11.2024 23:30 Ответить
та ясно, що ще кормлять. всякі Орбани і Фіци..
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04.11.2024 12:58 Ответить
Не тільки ядерних погроз, а і війни в Україні також! А війна- це не просто погрози.
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04.11.2024 07:03 Ответить
Члени Євросоюзу заздалегідь склали список заходів у відповідь на випадок, якщо Трамп значно збільшить мита на імпорт продукції з ЄС.

починається торгова війна
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03.11.2024 22:24 Ответить
Як у тому анєхдоті: « спи, Абраша, нехай тепер Ізі голова болить».
З перемогою трампа не тільки нам буде хєрово, а і вся Європа буде в афує.
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03.11.2024 22:08 Ответить
Та мабуть не тільки Європа, його засоси з пуйлом і сі навряд чи щось хороше принесуть самій Америці. І в тому, що він однозначно буде ліквідовувати демократичні засади і інституції (як наш недонапаліон) я навіть не сумніваюсь.
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03.11.2024 22:44 Ответить
BBC

B чому сумнівів немає, то це в здатності Трампa задіювати президентські повноваження для виконання двох головних передвиборчих обіцянок, які мають вирішальне значення для американської економіки і світу в цілому.

Перше - торгівельна війна з Китаєм і Європою. Трамп збирається ескалювати її. За його першої каденції в Білому домі він обклав усі китайські товари митом в 25% і підвищив ряд мит на європейські товари. Покарати Китай і ЄС не вийшло, тому що за все заплатили американські споживачі.

Тепер Трамп обіцяє піти далі та підвищити мито до 60%, а заодно обмежити ввезення в США машин та інших товарів, виготовлених на китайських фабриках у сусідній Мексиці, що поставить хрест на вільній торгівлі ще і в Північній Америці. Більше того, Трамп загрожує імпортними тарифами Європі, а також американським компаніям, які виводять виробництво за кордон, і країнам, які не бажають користуватися доларом у міжнародних розрахунках.

Bloomberg Economics підрахували, що мита Трампа потенційно завдадуть США економічної школи в розмірі 0,8-1,3% ВВП до кінця наступного президентського терміну в 2028 році. Це гігантські гроші: американський ВВП зараз складає майже 30 трильйонів доларів, а через 4 роки, згідно з прогнозами МВФ, перевищить 34 трильйони.
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03.11.2024 22:13 Ответить
"Чому дивуватися більше: тому, що Америка значно випередила інші розвинуті країни в економічному зростанні, уникнувши вищої інфляції, чи тому, що Байдена за це не хвалять?" - написав економіст Пол Кругман і додав графік зростання економік США і єврозони.

Десяток його американських колег із елітного клубу нобелівських лауреатів у відкритому листі підтримали Гарріс.

"У кожного з нас свої погляди на ту чи іншу економічну політику, але ми в цілому вважаємо, що економічна програма Гарріс дозволить покращити здоров'я нації, стійкість економіки, збільшить інвестиції та робочі місця. Вона набагато краще контрпродуктивної економічної програми Дональда Трампа", - йдеться в листі.
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03.11.2024 22:15 Ответить
Не пишіть дурниці якщо він реально почне нагинати Китай для нас це великий позитив як і для економіки штатів, та там буде тимчасовий кризис але почне повертатись виробництво.

А щодо нас це ослабить головного союзника орків у якого тільки прямий експорт в штати то 460 млрд. значна частина економіки.

Тільки от я сумніваюсь що він зможе піти проти китайського лоббі, може завершити як Кенеді. Максимум поверне то мито що було 25% та закриє очі на реекспорт з Мексики, Британії та ЄС.
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03.11.2024 23:01 Ответить
Ten Top Influential Economists Today
https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#krugman Paul Krugman

https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#stiglitz Joseph E. Stiglitz

https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#piketty Thomas Piketty

https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#duflo Esther Duflo

https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#banerjee Abhijit Banerjee

https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#sen Amartya Sen

https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#sachs Jeffrey Sachs

https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#zucman Gabriel Zucman

https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#solow Robert Solow

https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#akerlof George Akerlof
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03.11.2024 23:16 Ответить
Чому серед того списку немає ЗЕ
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04.11.2024 11:17 Ответить
Як обклав тоді митом кит. товари, так потім ці мита швидко послабив. Це виявився лише інструмент трампа для досягнення його політичних цілей, на той момент - тиску з Китаю на Пн.Корею. Мага пропаганда це подала ледь не як економічна війна трампа проти Китаю, так само як і міфічне зниження трампом світових цін на нафту😁
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03.11.2024 23:19 Ответить
Хрен його зна , як воно буде! Трамп непередбачуваний!
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03.11.2024 22:14 Ответить
Чим це він такий непередбачуваний?
Він в президенти тікає від тюрми - от від цього і треба починати, подивіться в історії як діяли ті, хто тримався за владу боячись відповідальності за свої "добрі справи".
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03.11.2024 22:38 Ответить
Тобто буквально подивитись на Зеленського
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04.11.2024 09:28 Ответить
Ну ще можна глянути на дату народження чергового зеленого сраколиза
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04.11.2024 10:15 Ответить
Йой, як страшно!
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03.11.2024 22:18 Ответить
Якщо трампакс переможе расєйські госдупівці на радощах шампанським позаливаються по самі брови
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03.11.2024 22:32 Ответить
Не Трамп переможе - а мільйони американців що за нього проголосували і підтримують його політику.
Це означатиме що американці хочуть торгової війни з Європою і дружбу з росією - а Трамп лише їх поводир.
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03.11.2024 22:53 Ответить
Перемога трампакса - каюк демократії в Америці і не тільки. Американці, ДУМАЙТЕ! Не голосуйте за кремлівську підстилку трампакса, бо буде біда. Подивіться на Україну і те чмо, що вибрали в 19 році українці.
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03.11.2024 22:55 Ответить
Трамп програє вибори. Переможе вже гарантовано Камала Харіс. Засудженим злочинцям і крім того рашистським агентам дорога у Білий дім закрита.
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03.11.2024 23:22 Ответить
Трамп нагадує Муссоліні , навіть манери такі ж . До речі згадала -батько Трампа був ку-клус -клановець . В 1927 році його арештували на мітінгу ку-клус клана в Квінсі . А Трамп ненавидить кольорових . Тут стаття--https://www.newsweek.com/was-donald-trump-father-kkk-1864382
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03.11.2024 23:56 Ответить
из вашей ссылки:

Vice's report states, none of the articles prove that Fred Trump was a member of the Klan and he could have been a bystander.

There is nothing in the original New York Times report that suggests he was and, as stated, Fred Trump was discharged after his arrest.

Journal of Urban History, which discussed Fred Trump's arrest in detail and the KKK's presence in Queens at the time, also notes that non-Klan observers were arrested too
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04.11.2024 02:50 Ответить


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04.11.2024 09:06 Ответить
як на мою думку він більше єльцина нагадує але це нічого не вирішує, а ось невже його прихильники вірять в те що він якось може впливати на *****? клоун, ентертейнер і людина яка свої статки заробила медійним бізнесом може впливати на гебіста-педофіла? камон еврібаді клоуни можуть лише розважати і аж ніяк не впливати на гебню, тим більше що він маріонетка з ниточками за які енергійно смикають корпорації яким вигідно його 2 срок
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04.11.2024 11:04 Ответить
Його виборці , це такі як наші 73 % в 2019 році .
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04.11.2024 12:48 Ответить
CNN
-
Трамп, який заявив у Пенсільванії в неділю, що шкодує про те, що залишив Білий дім у 2021 році, завершує кампанію 2024 року так, як він її розпочав - роздаючи мішанину з жорстокої, зневажливої риторики та неодноразових попереджень, що він не прийме поразки, якщо вона настане.
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04.11.2024 00:22 Ответить
А хто назвав прихильників Трампа сміттям? Хто назвав прихильників Трампа та його самого фашистами? Це не зневажлива риторика?
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04.11.2024 10:19 Ответить
Невже Байден чи Камала?
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04.11.2024 10:49 Ответить
та от ви дійсно сміття, якщо з України вболіваєте за трампа...
але пруф в студію, бо там від трампа такі історії, що в пенсильванії їдять домашній улюбленців...
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04.11.2024 12:46 Ответить
У Европы позиция иждивенца. Они хотят только то что выгодно им. Мы цивилизованные, красивые, белые, у нас эйфелевая башня, значит Америка должна заботиться о нас. Хотя без США они хвастливое и болтливое пустое место.
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04.11.2024 01:52 Ответить
На ілюстративному фото у цій статті-обличчя пацієнта якоїсь клініки, щоправда у костюмі.
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04.11.2024 08:26 Ответить
Победит Камала-- будете получать оружие по чайной ложке как последний год. Трамп -- возможно и ничего не получите, но если нефть упадет в цене до хотя бы 45-48 долларов, это будет гораздо лучше. И не факт что оружие не даст. Он как никак первым дал оружие, разбомбил кацапской аэродром в Сирии, отутюжил вагнеровскую пехоту и тд. Веселее будет однозначно с Трампом, это не куколд.
Я лично буду голосовать за третьего или четвертого кандидата, но ясный красный что для Америки Трамп это единственный вариант.
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04.11.2024 08:29 Ответить
Сховай рога , смердить кацапом .
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04.11.2024 12:50 Ответить
Що ж ви, цензори, злякалися і терміново видалили мій безневинний коментар? Це у вас така свобода слова? Трампа та його прихильників можна обзивати як завгодно, а європейських соціалістів кривдити не можна? Дивіться, лишився один день до виборів у США. Якщо переможе Трамп, я подивлюся з задоволенням, як ви будете на льоту перевзутися.
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04.11.2024 10:24 Ответить
ти хто і звідки, спершу розповіш, а потім тут розкидуй звинувачення на адресу громадян України
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04.11.2024 12:48 Ответить
Ухилян Юрій вирішив нас повчати )))
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04.11.2024 12:49 Ответить
і подумати не міг, що в Німеччині є "магівці"...
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04.11.2024 12:49 Ответить
Трамп! - Х@й, Камала!
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04.11.2024 13:15 Ответить
 
 