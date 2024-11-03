Европа готовится к изменению отношений с США в случае победы Трампа, - The Washington Post
Европейские чиновники разрабатывают стратегию относительно того, как избежать торговой войны со, как регулировать политику безопасности и как вести себя с Дональдом Трампом на дипломатическом уровне, если он выиграет президентские выборы в США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.
Издание пишет, что пережив одно президентство Трампа, европейские политики говорят, что они лучше подготовлены ко второму. Они разрабатывают различные планы на случай непредвиденных ситуаций в сфере безопасности и торговли. Однако в некотором смысле они признают, что Европа сейчас менее приспособлена к тому, чтобы иметь дело с Трампом, чем это было раньше, говорится в материале.
"Интервью с 15 руководителями, политиками, дипломатами и ведущими аналитиками из пяти европейских стран свидетельствуют о том, что независимо от того, кто победит, регион ожидает будущая проверка реальности своей зависимости от Соединенных Штатов", - говорится в материале.
В WP напоминают, что кандидат от демократов Камала Харрис объявила альянс НАТО "железным". Но некоторые высокопоставленные европейские чиновники и дипломаты считают, что на посту президента она скорее пойдет по стопам президента Барака Обамы, чем президента Джо Байдена, и переключит внимание США на Восточную Азию.
"Независимо от того, кто победит на выборах в США, внимание США в будущем будет все больше сосредотачиваться на Индо-Тихоокеанском регионе. Европейцам придется делать еще больше для своей безопасности", - сказал в интервью The Washington Post представитель Министерства обороны Германии Михаэль Штемпфле.
Но в подавляющем большинстве беспокойства, высказанные европейскими чиновниками, сосредоточены на Трампе. По словам дипломатов, оперативная группа быстрого реагирования в штаб-квартире ЕС в первую очередь сосредоточена на разработке стратегии его возвращения.
В прошлый раз, когда Трамп был в должности, он ввел тарифы на сталь и алюминий из Европейского Союза. Но на этот раз он заявляет, что пойдет дальше. Он агитирует за наиболее значительное повышение тарифов за последние почти сто лет. Издание отмечает, что Германия, которая является частой мишенью Трампа, выглядит особенно уязвимой.
Также WP пишет, что приверженность Трампа к Украине в ее войне против России является неопределенной. Чтобы застраховаться от возможного разворота Белого дома в отношении Украины, европейские чиновники подчеркнули необходимость протолкнуть пакеты помощи до ноябрьских выборов. Новое командование НАТО также взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Киеву.
Европейские страны также увеличивают свои военные расходы до самого высокого уровня со времен холодной войны.
Европейские чиновники признают, что потеря поддержки США в области обороны нанесет сокрушительный удар. Война в Украине четко показала, насколько трудно европейцам будет выстоять самостоятельно и насколько высоки ставки, пишет издание.
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Цей рудий придурок думає, що він може щось таке запропонувати путіну і путін одразу зупинить війну. А після того як путін пошле Трампа на хєра з переговорами, у нас є величезний шанс на третю світову
Для ідіотів: я писав не полДжона Фітцджеральда Кеннеді, а про його батька - американського олігарха мафіозі, такого Трампа сторічної давності
Що стосується України - примус до територіальних поступок #уйлу і таким чином закінчення війни лише дозволить Европі повернутись до закупівлі дешевої нафти й газу у кацапів.
Лише Східній Европі буде неприємно від сусідства з віссю зла, яка перемогла імпотентний Захід, та хто ж їх питатиме?
А потім "... щоб викормити ще більшого монстра? навряд чи..."
починається торгова війна
З перемогою трампа не тільки нам буде хєрово, а і вся Європа буде в афує.
B чому сумнівів немає, то це в здатності Трампa задіювати президентські повноваження для виконання двох головних передвиборчих обіцянок, які мають вирішальне значення для американської економіки і світу в цілому.
Перше - торгівельна війна з Китаєм і Європою. Трамп збирається ескалювати її. За його першої каденції в Білому домі він обклав усі китайські товари митом в 25% і підвищив ряд мит на європейські товари. Покарати Китай і ЄС не вийшло, тому що за все заплатили американські споживачі.
Тепер Трамп обіцяє піти далі та підвищити мито до 60%, а заодно обмежити ввезення в США машин та інших товарів, виготовлених на китайських фабриках у сусідній Мексиці, що поставить хрест на вільній торгівлі ще і в Північній Америці. Більше того, Трамп загрожує імпортними тарифами Європі, а також американським компаніям, які виводять виробництво за кордон, і країнам, які не бажають користуватися доларом у міжнародних розрахунках.
Bloomberg Economics підрахували, що мита Трампа потенційно завдадуть США економічної школи в розмірі 0,8-1,3% ВВП до кінця наступного президентського терміну в 2028 році. Це гігантські гроші: американський ВВП зараз складає майже 30 трильйонів доларів, а через 4 роки, згідно з прогнозами МВФ, перевищить 34 трильйони.
Десяток його американських колег із елітного клубу нобелівських лауреатів у відкритому листі підтримали Гарріс.
"У кожного з нас свої погляди на ту чи іншу економічну політику, але ми в цілому вважаємо, що економічна програма Гарріс дозволить покращити здоров'я нації, стійкість економіки, збільшить інвестиції та робочі місця. Вона набагато краще контрпродуктивної економічної програми Дональда Трампа", - йдеться в листі.
А щодо нас це ослабить головного союзника орків у якого тільки прямий експорт в штати то 460 млрд. значна частина економіки.
Тільки от я сумніваюсь що він зможе піти проти китайського лоббі, може завершити як Кенеді. Максимум поверне то мито що було 25% та закриє очі на реекспорт з Мексики, Британії та ЄС.
https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#krugman Paul Krugman
https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#stiglitz Joseph E. Stiglitz
https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#piketty Thomas Piketty
https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#duflo Esther Duflo
https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#banerjee Abhijit Banerjee
https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#sen Amartya Sen
https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#sachs Jeffrey Sachs
https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#zucman Gabriel Zucman
https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#solow Robert Solow
https://academicinfluence.com/rankings/people/most-influential-economists-today#akerlof George Akerlof
Він в президенти тікає від тюрми - от від цього і треба починати, подивіться в історії як діяли ті, хто тримався за владу боячись відповідальності за свої "добрі справи".
Це означатиме що американці хочуть торгової війни з Європою і дружбу з росією - а Трамп лише їх поводир.
Vice's report states, none of the articles prove that Fred Trump was a member of the Klan and he could have been a bystander.
There is nothing in the original New York Times report that suggests he was and, as stated, Fred Trump was discharged after his arrest.
Journal of Urban History, which discussed Fred Trump's arrest in detail and the KKK's presence in Queens at the time, also notes that non-Klan observers were arrested too
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Трамп, який заявив у Пенсільванії в неділю, що шкодує про те, що залишив Білий дім у 2021 році, завершує кампанію 2024 року так, як він її розпочав - роздаючи мішанину з жорстокої, зневажливої риторики та неодноразових попереджень, що він не прийме поразки, якщо вона настане.
але пруф в студію, бо там від трампа такі історії, що в пенсильванії їдять домашній улюбленців...
Я лично буду голосовать за третьего или четвертого кандидата, но ясный красный что для Америки Трамп это единственный вариант.