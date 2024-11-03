Харрис имеет преимущество над Трампом в 4 "шатких" штатах, - опрос

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа в 4 "шатких" штатах.

Об этом говорится в опросе Times/YouGov, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что опрос проходил с 25 по 31 октября 2024 года в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

По результатам опроса, среди избирателей Харрис лидирует с небольшим отрывом в Висконсине (49% против 45%), Пенсильвании (49% против 46%), Мичигане (48% против 45%) и Неваде (48% против 47%).

В то же время Трамп с незначительным отрывом лидирует в Северной Каролине (49% против 48% Харрис) и Джорджии (48% против 47%).

Тогда как в Аризоне оба кандидата имеют одинаковый уровень поддержки - 48%.

Напомним, президентские выборы в США состоятся уже 5 ноября.

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