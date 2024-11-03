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Харрис имеет преимущество над Трампом в 4 "шатких" штатах, - опрос

Гарріс Трамп

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа в 4 "шатких" штатах.

Об этом говорится в опросе Times/YouGov, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что опрос проходил с 25 по 31 октября 2024 года в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

По результатам опроса, среди избирателей Харрис лидирует с небольшим отрывом в Висконсине (49% против 45%), Пенсильвании (49% против 46%), Мичигане (48% против 45%) и Неваде (48% против 47%).

В то же время Трамп с незначительным отрывом лидирует в Северной Каролине (49% против 48% Харрис) и Джорджии (48% против 47%).

Тогда как в Аризоне оба кандидата имеют одинаковый уровень поддержки - 48%.

Напомним, президентские выборы в США состоятся уже 5 ноября.

Также читайте: Кто бы ни победил в США, Путин вряд ли пойдет на переговоры с Украиной, - CNN

Автор: 

выборы (24763) США (27316) Трамп Дональд (5839) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+17
Большего зла, чем клоун у власти быть не может.
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03.11.2024 20:09 Ответить
+13
Цікаво це може бути перша жінка в історії США
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03.11.2024 20:02 Ответить
+13
вона менше зло ніж навіжений трампушко
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03.11.2024 20:04 Ответить
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Іди ліки від слабоумства випий, Кузьма конспіролог недалекий
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03.11.2024 21:34 Ответить
Ти навіть не знаєш, що Трамп не хотів давати Україні Джавеліни. Він їх дав тільки під тиском Конгресу. Трамп хоче допомогти путіну, а не Україні. З якого дуба США мають давати Україні зброю, яка складає їхню стратегічну перевагу? Щоб цю технологію викрали якісь кроти типу Наумова за сприяння бездарів типу Баранова? Реальні санкції для знищення економіки росії - це санкції проти Китаю та Індії. Бо саме вони купують російську нафту. Без цих санкції економіку росії знищити неможливо. Уся суперечка щодо сили санкцій проти самої Росії не має сенсу
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04.11.2024 13:32 Ответить
Ти щось наплутав. США під перемогою завжди розуміли збереження України як незалежної держави, а не кордони 1991 року. Якби США взагалі не допомагали, ти б уже жив у росії.
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04.11.2024 17:02 Ответить
Аж 30 установок и полторы сотни выстрелов к ним. Дуже потужно.
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03.11.2024 21:42 Ответить
І то не за безплатно. Крім того заборонив їх використання проти своїх союзників кацапів
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03.11.2024 23:31 Ответить
Цікаво це може бути перша жінка в історії США
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03.11.2024 20:02 Ответить
Та хай хоч трансвестит аби томагавки дала
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03.11.2024 20:05 Ответить
Камала никакие Томагавки не даст! Она будет четко придерживаться позиции Обамы-Байдена и не более того!
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03.11.2024 21:38 Ответить
Давай в след за русским военным кораблём! Иди на фронт, а не на клавиши давить! Никто за тебя воевать из союзников не будет! Каждая страна сама завоевывала свою Независимость!
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03.11.2024 22:53 Ответить
Дай Боже щоб так і сталося!)
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03.11.2024 20:06 Ответить
І остання. Бо США більше не буде.
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03.11.2024 22:28 Ответить
вона менше зло ніж навіжений трампушко
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03.11.2024 20:04 Ответить
Якраз вона більше зло.
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03.11.2024 20:05 Ответить
Большего зла, чем клоун у власти быть не может.
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03.11.2024 20:09 Ответить
До чого тут Зеленський?
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03.11.2024 20:58 Ответить
про Злиденського взагалі тихо ша. То чорна діра
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03.11.2024 21:10 Ответить
речь не про зелю
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03.11.2024 21:31 Ответить
Ну так він і є клоун.
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03.11.2024 21:36 Ответить
обидва вони клоуни, однакового пошибу. Хоча з ріних позицій занпастять Україну.
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03.11.2024 22:58 Ответить
Трамп такий же баран у політиці як і Зеленський. Але баран на більш відповідальній посаді це набагато більше дурниць. Трамп у 2016-2020 провалив усе що міг. Чого варта зустріч з жирним самозванцем Кім Чен Ином. З погляду міжнародного права, Північна Корея - це звичайнісінька ДНР. Трамп принизив інститут американського президента, зустрівшись із диктатором самозванцем
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03.11.2024 21:37 Ответить
Зміни в Конгресі США після виборів матимуть такий самий вплив, як і кандидатура нового американського президента, оскільки законодавці схвалюють законопроєкти про витрати.

5 листопада, крім президента, американці переоберуть третину членів Сенату - 34 зі 100 - і всіх 435 конгресменів, що засідають у Палаті представників.

Збереження Демократичною партією більшості в Палаті представників матиме вирішальне значення для того, щоб Камала Гарріс продовжувала постачати зброю та допомогу Україні.

У рейтингу першочергових проблем виборців у Сполучених Штатах економіка стабільно посідає перше місце.

Коли американців запитують, що вплине на їхнє рішення голосувати за Трампа чи Гарріс першими, більшість ставить економіку на перше місце. Всі інші проблеми - загроза демократії, імміграції, абортам, зброї, Росії, Близькому Сходу і так далі - залишилися далеко позаду.
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03.11.2024 20:05 Ответить
Господи ,допоможі Харріс !
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03.11.2024 20:07 Ответить
Зебра лучше нет коня 50 на 50 ти ...
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03.11.2024 20:09 Ответить
Убийство белки в Нью-Йорке спровоцировало нешуточный предвыборный скандал.

В американских СМИ и социальных сетях активно обсуждают изъятие домашней белки Арахис у хозяина и усыпление животного в штате Нью-Йорк, пишет Associated Press (AP).

По данным агентства, хозяин белки Джек Лонго подобрал ее семь лет назад детенышем после того, как мать бельчонка сбила машина. Позднее он создал аккаунт Арахиса в социальных сетях, на который подписались более 500 тысяч пользователей.

Однако в среду, 30 октября, белку и жившего у Лонго енота Фреда изъяли сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк. Они сослались на постоянные жалобы насчет незаконного содержания диких животных.

Ситуацию прокомментировал миллиардер Илон Маск, заявив, что «превысившее полномочия государство похитило и казнило белку-сироту». Он также выразил мнение, что государству не следует вмешиваться в личные дела владельцев животных.

В результате усыпление белки превратилось в новый элемент кампании Дональда Трампа накануне президентских выборов. По словам Маска, республиканец спасет всех белок, а прореспубликанский политический обозреватель Робби Старбак пообещал выиграть выборы ради Арахиса.
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03.11.2024 20:10 Ответить
Гарна ідея. Пора приспати Трампа.
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03.11.2024 20:12 Ответить
Цікаво: а білочок, що масово приходять до московитів загалом та до дмітрій-алкоголіча особисто, він теж рятувати буде?
Просто "картина маслом": Трамп виводить з запою машку-алкашку, вальку-стакан, дімона-алконавта і ще мільйонів 80 московитів!
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03.11.2024 21:21 Ответить
Якщо вона буде продовжувати наслідувати політику «неескалації» Байдена та Саллівана - для України вона буде ще гірше, ніж Трамп.
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03.11.2024 20:10 Ответить
Ми за!!!
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03.11.2024 20:12 Ответить
Кем были---теми и остались. Лохторатом, населением. Да свою власть надо было уже давно научится выбирать, отзывать, возвеличивать, переизбирать вторично, вешать на столбах, ставить на колени, ставить памятники при жизни, и даже иногда стать перед властью на колени--когда судьбу спасла власть страны и народа!!! А кого выберут в США---так им и считатся будет! Про нас там 75% населения абсолютно не знают, и за других многих. И не потому что двоечники по географии. А потому что----а нахер нужно им?
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03.11.2024 20:25 Ответить
Хтось же повинен виграти - ше два дні
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03.11.2024 20:28 Ответить
Никто не выиграет. Это тот случай когда монета станет рубом, или зависнет в воздухе. Перевес будет минимальный. Оба заведут бодягу с махинациями. Будут пересчитывать бюллетни. Президента назначит суд.
Мы ещё узнаем какие трусы и Харрис и кого драл в самолете Трамп.
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03.11.2024 20:35 Ответить
На жаль, Гаріс не заведе. А от рудий придурок заведе, навіть якщо програє з розгромом. Сподіваюся, Трамп закінчить своє життя у в'язниці. Там йому місце
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03.11.2024 21:39 Ответить
Выход на переговоры с кацапами даже не обсуждается. Мы хотим сразу умереть, или помучиться?
Трамп потащит на переговоры сразу.
Ещё год/полтора будет давать по капле оружие. На берегу Днепра выпхнет на переговоры.
Вот такая у нас альтернатива
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03.11.2024 20:30 Ответить
Харрис ещё год/полтора......
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03.11.2024 20:40 Ответить
Це зрозуміло тим, в кого не дитячий розум. В коментарях переважно інфантильна публіка.
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03.11.2024 21:17 Ответить
Тупорилий ідіот Сірьожа, а з чого ти взяв, що путіну потрібні переговори? Хай навіть придуркуватий Трамп примусить до них Зеленського. Ніяких переговорів не буде, тому що путіну не потрібні переговори. Тим більше зараз, коли він постійно наступає і захоплює нові території
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03.11.2024 21:29 Ответить
Ну тоді поразка. Чи приїде американський десант українців і переломить хід війни. Але щось навряд чи.
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03.11.2024 21:49 Ответить
Тільки російськомовні міські божевільні типу Іларіонова, Табаха чи Солоніна могли записати таку хєрню.
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03.11.2024 21:31 Ответить
Сейчас шёл с Брайтона Бич, авеню перекрыта полицейскими. Говорят разбиты магазины. Это настоящий погром перед выборами. Не исключено что это дело рук трампистов. Представьте что будет если Харрис выиграет у путинского щенка. Трамп-оторваное ухо по приказу кремлёвского карлика снова попрецца Белый Дом шатать. Страну накроет революция. Не хотелось бы этого..
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03.11.2024 20:45 Ответить
Умов для революції немає. Значить буде або бунт (кацапський), або демонстрації (європейські).
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03.11.2024 20:53 Ответить
Колись, будучи в Нью-Йорку, заїхав машиною в "Брайтон Бич" (подивитись, що це таке), так там суцільний притон, як гетто, так що не потрібно дивуватись розбитим магазинам і поліції.
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03.11.2024 21:01 Ответить

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03.11.2024 21:20 Ответить
Средний класс за Харрис, в США это решающий фактор, плюс чернокожее население.
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03.11.2024 22:01 Ответить
Як про зброю, то виробляти треба самим, а не просити. А як вибори, то що краще для України. Вірніше, хто краще ! Краще для України - це залишитись Україною. Хто б не став в США чи Молдові. ...... Дивись на Ізраїль. Вони не лаються, не перезавантажують то військкомати або МСЕКи. Вони тихо й спокійно роблять свою справу. Звільнити останніх 100 заручників - ось для них приорітет. І для цього США кидають у їх район стратегічну авіацію.
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03.11.2024 20:51 Ответить
Ой тількиб не вона, буде багато балакати і ніхера не робити. Таких вже в Європі вистачає, буде ще і в штатах.
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03.11.2024 21:00 Ответить
Гаріс переможе.
Трамп буде сидіти у в'язниці
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03.11.2024 21:12 Ответить
Водночас Трамп з незначним відривом лідирує в Північній Кароліні Кореї Джерело:

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03.11.2024 21:16 Ответить
Трамп - придурок, його перемога це гарантована дестабілізація США і величезний крок до третьої світової
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03.11.2024 21:32 Ответить
Усі, хто каже, що Трамп зупинить війну через якісь переговори - просто кінчений ідіот
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03.11.2024 21:33 Ответить
Ідіот тут ти.
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03.11.2024 21:38 Ответить
Це всі твої аргументи, тупоголвий віслюк із секти свідків Трампа? Ану розкажи мені, як Трамп змусить путіна до якихось переговорів? Які в нього важелі впливу на путіна?
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03.11.2024 21:40 Ответить
Цікаво би подивитися на важелі впливу лівацької дурепи Харріс.
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03.11.2024 22:27 Ответить
Гаріс не обіцяла зупинити війну в Україні за 24 години. Це постійно обіцяє тупорилий придурок Трамп і його ще більш тупорилі прихильники.
Тож давай, ідіот, розкажи мені, як Трамп змусить путіна до переговорів. Турне ножкою? А якщо путін пішле Трампа на хєр з переговорами і продовжить воювати далі? Що може зробити Трамп? Нічого,! Значить, цей рудий придурок свідомо бреше. А ідіоти повторюють хєрню, що Трамп зупинить війну
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04.11.2024 02:38 Ответить
Я вас помирю, - Трамп придурок, а Гарріс - лівацька дурепа.

Маємо те, що маємо. І на те немає ради...
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04.11.2024 09:17 Ответить
Гаріс реалістична. А от Трамп фантазер, який живе у світі власних ілюзій
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04.11.2024 13:24 Ответить
це той самий випадок, коли обоє гірше. але, все-таки, є розуміння, шо при харріс америка та її інституції встоять, на відміну від. це також дасть поштовх респ партії на очищення від трампівського лайна і винос демів на наступних виборах в одну калітку.
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03.11.2024 21:41 Ответить
Вони і при Трампі встоять
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03.11.2024 22:28 Ответить
Оце в тебе в голові гіганська купа сміття, хоч для мозку залишилося місце?)
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03.11.2024 21:55 Ответить
Мозку немає в тупих трампістів. Які вважають цього придурка генієм. Назви мені хоч одне досягнення Трампа. Я посміюся. Бо я живу в США. Про те, як Трамп зупинить війну , я вас, придурків, навіть не питаю. Ви всі й так знаєте, що Трампу нічого запропонувати путіну, тому ніяких переговорів не буде
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03.11.2024 22:00 Ответить
"Бо я живу в США" - це єдиний аргумент, яким ти можеш свої слова підкріпити?
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03.11.2024 22:36 Ответить
Тобто досягнень Трампа ти мені не назвеш. А я у США живу, тому й без тебе знаю, що цих досягнень немає. Думав, ти хоч спробуєш мені впарити якусь тоґрампістську хєрню, та я посміюся. Але ти навіть не спробував. Бо й сам знаєш, що Трамп бездраний ідіот, який провалив усе, що міг провалити
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04.11.2024 02:35 Ответить
"Трамп бездраний ідіот, який провалив усе, що міг провалити" - дуже аргументовано.
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04.11.2024 11:39 Ответить
Придурок, тобі є що заперечити? Якщо я буду перераховувати провали Трампа, в тебе вуха зав'януть, бо це буде півдня. Простіше щоб ти назвав, що Трамп зробив хорошого. Я такого не знаю. Хіба може призначив Еммі Баррет у Верховний суд, і то спірне досягнення
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04.11.2024 13:21 Ответить
А ти не лінуйся, і напиши тут список провалів Трампа, а я ввечері почитаю, і можливо навіть визнаю, що помилявся.

Ти ж хочеш переконати когось не навівши аргументів, хоча сам вимагаєш аргументів у відповідь.
І мене не цікавить, що робитиме Трамп в США, мене цікавить який буде його вплив на Україну і війну, бо демократи вже показали на що вони (не)здатні.

Ну і обережніше з образами співрозмовників. В інтернеті тобі нічого не загрожує, але ти можеш звикнути так спілкуватися, і необережно кинеш таке у живому спілкуванні. І наслідки тобі скоріш за все не сподобаються.
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04.11.2024 13:32 Ответить
Давай 500 доларів і свою електронну адресу. Я тобі все напишу, але мій час коштує дорого. Якщо ж ти хочеш безоплатно, ти можеш прочитати мої коментарі у цій гілці. Але ти занадто тупий. Тож навіть якщо я напишу, ти все одно не зрозумієш, наприклад, результати зустрічі Трампа з Кім Чен Ином і чому це був провал Трампа. Можливо, ти зрозумієш, який Трамп тупий, тільки коли він здасть Україну Путіну. Але тоді тобі вже ці знання не ************
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04.11.2024 16:58 Ответить
Ось ти і злився...
Жалюгідно і бездарно злився...
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04.11.2024 18:02 Ответить
Ти злився. Бо ти ні хєра про США не знаєш, тільки дрочиш на Трампа, як тупий підліток
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04.11.2024 18:43 Ответить
Мені твоя згода з моєю думкою на хєр не потрібна. Не дай Бог, Трамп прийде до влади, і ти швидко протверезієш. Ти ж мабуть у 2019-му за Зеленського голосував. Тоді ти вірив, що він з путіним домовиться, тепер те ж саме про Трампа думаєш. Ти кретин
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04.11.2024 18:46 Ответить
Третя світова - якраз те що треба, третя світова вигідна Україні, бо будуть втягнуті в конфлікт усі і по-справжньому, а не так як зараз відбувається, коли коаліція на чолі з мордором ютюжить Українців сам на сам. Головна вразливість колективного Заходу в тому що вони бояться вступати в глобальний конфлікт, буцімто це призведе до погіршення якості життя золотого мільярду і згасання демократії, країни Півдня включно з росією використовують цю слабкість і тиснуть на вразливі точки.
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04.11.2024 01:59 Ответить
У випадку Третьої світової Україна одна з перших зазнає ядерного удару. Ти до цього готовий?
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04.11.2024 02:32 Ответить
Hardcore Trump voters are an angry tight-lipped bunch. They do not trust the authorities and do not talk to pollsters. The fact that the poll results are so close means that Trump will win most, if not all, of the swing states handily. In terms of the number of the Electoral College votes, his victory will be more than convincing.
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03.11.2024 21:42 Ответить
In my opinion, you are talking about absolutely bullshit. I saw the polls, which mean total tied in four fifty-fifty states. Fuck Trump. No more Clown as the US President
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03.11.2024 21:47 Ответить
Щоб дерьмак сдох нам потпіьен трамп
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03.11.2024 21:57 Ответить
Всі опитування - до дупи. Здивуюсь, якщо Трамп не переможе на цих президентських виборах.
Пересічному американцю набагато важливіше, щоб мігранти і ціни не заважали жити. А тут ще й Трамп майже 3 роки лякає Третьою світовою війною і при цьому має шалену підтримку. Цього достатньо.
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03.11.2024 22:01 Ответить
Ці продажні журналізди забули написати, що опитування завжди помиляються на декілька %% на користь демократів. Тобто насправді Трамп безумовно перемагає.
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03.11.2024 22:33 Ответить
з'їж кота
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03.11.2024 22:54 Ответить
Як виявилося, ще в Айові Трамп програє, але там розрив <1%; хоча звідти, як і з Невади - 6 виборщиків. А Айова - це фіолетовий штат, такий самий, як і Флорида чи Аризона, в дев'яти з десяти випадків голосують за слонів...
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03.11.2024 22:52 Ответить
президентом буде той хто переможе в Пенсильванії...
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03.11.2024 23:36 Ответить
Только ТРАМП! Лживие мас медиа в наглую брешут. А почему букмейкеры ставят на Трампа? Трамп победит и Украина выиграет! Кто против Трампа - тот предатель Украины, и должен свалить отсюда в кацапстан гнить! Только Трамп !!!
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04.11.2024 00:26 Ответить
Кінчений ідіот. Передивився Іларіонова?
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04.11.2024 02:33 Ответить
Іронія долі в тому, що зараз доля світу вирішується в смердючих занедбаних закутках США розумово відсталими імбіцилами, які думають, що вони голосують за зниження ціни на заправці на 1 долар.

Загальне виборче право треба скасувати як страшне зло, яке завдає шкоди країнам, в т.ч. тим народженим безголовим масам, які ним так бездарно користуються.

Виборці Дж. Буша-мол., трампа, *****, макрона, Зеленського і т.п. срані -- самовбийтеся, суки, об стіну дурною головою. Так буде краще.
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04.11.2024 00:33 Ответить
А Буш як у цій компанії? Він чудовий президент був. Я і досі вважаю, що воєнна операція проти Іраку була правильним рішенням.
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04.11.2024 02:45 Ответить
Джордж Буш назвав Зеленського крутим чуваком і техасцем. "Кручє только яйця".
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04.11.2024 09:28 Ответить
Я кажу про те, яким Буш був президентом. При чому тут твоє посилання? В тебе проблеми з мозком, що ти не можеш втримати логіку розмови?
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04.11.2024 13:25 Ответить
А я кажу про те, що Буш каже тепер. І не обзиваю незнайомих людей кретинами, як у видаленому коментарі.
А проблеми з головою таки у емоційно нестабільних осіб, які нездатні до адекватного спілкування в інформаційному середовищі, і які своє внутрішнє агресивне налаштування переносять на оточуючих.

Пийте пігулки від стресу і панічних атак.

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04.11.2024 13:57 Ответить
Тоді ти дійсно кретине. Виборці Буша не мали нічого спільного з виборцями Трампа і путіна. Про це був текст коментаря
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04.11.2024 17:00 Ответить
Китай вивчив сутність Штатів, економічне зростання США наразі - виключно штучне створене Китайцями і це пастка, світ перебуває на зламі.
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04.11.2024 02:01 Ответить
 
 