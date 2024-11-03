Гарріс має перевагу над Трампом у 4 "хитких" штатах, - опитування

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа у 4 "хитких" штатах.

Про це йдеться в опитуванні Times/YouGov, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що опитування відбувалось з 25 по 31 жовтня 2024 року штатах Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія та Вісконсин.

За результатами опитування, серед виборців Гарріс лідирує з невеликим відривом у Вісконсині (49% проти 45%), Пенсильванії (49% проти 46%), Мічигані (48% проти 45%) та Неваді (48% проти 47%).

Водночас Трамп з незначним відривом лідирує в Північній Кароліні (49% проти 48% Гарріс) і Джорджії (48% проти 47%).

Тоді як в Аризоні обоє кандидатів мають однаковий рівень підтримки — 48%.

Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться уже 5 листопада.

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