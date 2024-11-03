Гарріс має перевагу над Трампом у 4 "хитких" штатах, - опитування
Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа у 4 "хитких" штатах.
Про це йдеться в опитуванні Times/YouGov, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що опитування відбувалось з 25 по 31 жовтня 2024 року штатах Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія та Вісконсин.
За результатами опитування, серед виборців Гарріс лідирує з невеликим відривом у Вісконсині (49% проти 45%), Пенсильванії (49% проти 46%), Мічигані (48% проти 45%) та Неваді (48% проти 47%).
Водночас Трамп з незначним відривом лідирує в Північній Кароліні (49% проти 48% Гарріс) і Джорджії (48% проти 47%).
Тоді як в Аризоні обоє кандидатів мають однаковий рівень підтримки — 48%.
Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться уже 5 листопада.
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5 листопада, крім президента, американці переоберуть третину членів Сенату - 34 зі 100 - і всіх 435 конгресменів, що засідають у Палаті представників.
Збереження Демократичною партією більшості в Палаті представників матиме вирішальне значення для того, щоб Камала Гарріс продовжувала постачати зброю та допомогу Україні.
У рейтингу першочергових проблем виборців у Сполучених Штатах економіка стабільно посідає перше місце.
Коли американців запитують, що вплине на їхнє рішення голосувати за Трампа чи Гарріс першими, більшість ставить економіку на перше місце. Всі інші проблеми - загроза демократії, імміграції, абортам, зброї, Росії, Близькому Сходу і так далі - залишилися далеко позаду.
В американских СМИ и социальных сетях активно обсуждают изъятие домашней белки Арахис у хозяина и усыпление животного в штате Нью-Йорк, пишет Associated Press (AP).
По данным агентства, хозяин белки Джек Лонго подобрал ее семь лет назад детенышем после того, как мать бельчонка сбила машина. Позднее он создал аккаунт Арахиса в социальных сетях, на который подписались более 500 тысяч пользователей.
Однако в среду, 30 октября, белку и жившего у Лонго енота Фреда изъяли сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк. Они сослались на постоянные жалобы насчет незаконного содержания диких животных.
Ситуацию прокомментировал миллиардер Илон Маск, заявив, что «превысившее полномочия государство похитило и казнило белку-сироту». Он также выразил мнение, что государству не следует вмешиваться в личные дела владельцев животных.
В результате усыпление белки превратилось в новый элемент кампании Дональда Трампа накануне президентских выборов. По словам Маска, республиканец спасет всех белок, а прореспубликанский политический обозреватель Робби Старбак пообещал выиграть выборы ради Арахиса.
Просто "картина маслом": Трамп виводить з запою машку-алкашку, вальку-стакан, дімона-алконавта і ще мільйонів 80 московитів!
Мы ещё узнаем какие трусы и Харрис и кого драл в самолете Трамп.
Трамп потащит на переговоры сразу.
Ещё год/полтора будет давать по капле оружие. На берегу Днепра выпхнет на переговоры.
Вот такая у нас альтернатива
Трамп буде сидіти у в'язниці
КаролініКореї Джерело:
Тож давай, ідіот, розкажи мені, як Трамп змусить путіна до переговорів. Турне ножкою? А якщо путін пішле Трампа на хєр з переговорами і продовжить воювати далі? Що може зробити Трамп? Нічого,! Значить, цей рудий придурок свідомо бреше. А ідіоти повторюють хєрню, що Трамп зупинить війну
Маємо те, що маємо. І на те немає ради...
Ти ж хочеш переконати когось не навівши аргументів, хоча сам вимагаєш аргументів у відповідь.
І мене не цікавить, що робитиме Трамп в США, мене цікавить який буде його вплив на Україну і війну, бо демократи вже показали на що вони (не)здатні.
Ну і обережніше з образами співрозмовників. В інтернеті тобі нічого не загрожує, але ти можеш звикнути так спілкуватися, і необережно кинеш таке у живому спілкуванні. І наслідки тобі скоріш за все не сподобаються.
Жалюгідно і бездарно злився...
Пересічному американцю набагато важливіше, щоб мігранти і ціни не заважали жити. А тут ще й Трамп майже 3 роки лякає Третьою світовою війною і при цьому має шалену підтримку. Цього достатньо.
Загальне виборче право треба скасувати як страшне зло, яке завдає шкоди країнам, в т.ч. тим народженим безголовим масам, які ним так бездарно користуються.
Виборці Дж. Буша-мол., трампа, *****, макрона, Зеленського і т.п. срані -- самовбийтеся, суки, об стіну дурною головою. Так буде краще.
А проблеми з головою таки у емоційно нестабільних осіб, які нездатні до адекватного спілкування в інформаційному середовищі, і які своє внутрішнє агресивне налаштування переносять на оточуючих.
Пийте пігулки від стресу і панічних атак.